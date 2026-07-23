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L'AC Milan annonce la prolongation du contrat de Luka Modric, une nouvelle qui constitue un véritable coup de pouce pour Ruben Amorim
Un engagement renouvelé à San Siro
L'AC Milan a officialisé la nouvelle : l'icône croate Luka Modrić prolonge d'une saison et restera donc chez les Rossoneri jusqu'au 30 juin 2027. Ce nouveau bail met fin aux spéculations sur une éventuelle retraite du maestro du milieu de terrain. Dans un communiqué, le club a exprimé sa satisfaction, saluant l'apport essentiel du lauréat du Ballon d'Or.
Dans un communiqué, le club a déclaré : « L'AC Milan a le plaisir d'annoncer que Luka Modric a signé un contrat pour une saison supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2027. Figure incontournable du milieu de terrain des Rossoneri depuis son arrivée, Luka a mis son expérience et son talent au service de l'équipe, tant sur le terrain qu'en dehors, avec humilité et une grande passion. L’un des meilleurs joueurs et l’une des figures les plus emblématiques du football mondial, le Croate poursuivra son parcours sous le maillot rossoneri – avec lequel il a disputé 37 matches et inscrit deux buts la saison dernière – avec l’ambition d’atteindre de nouveaux jalons importants. »
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Une stabilité cruciale pour Amorim
Cette prolongation intervient à un moment clé pour le nouvel entraîneur Amorim, nommé après une période tumultueuse chez le géant italien. Le Milan a connu une saison 2025-2026 difficile, terminant 5^e et manquant la Ligue des champions. La restructuration qui a suivi a conduit au départ de plusieurs dirigeants, dont Massimiliano Allegri, Igli Tare et Geoffrey Moncada. Conserver le leadership de Modric est jugé essentiel par Amorim, déterminé à redresser la barre.
Le milieu de terrain chevronné entend demeurer une pièce maîtresse plutôt qu’un simple joker. Toujours marqué par la déception d’une fin de saison 2025-2026 difficile, tant avec le Milan qu’avec la Croatie après une élimination prématurée en 16es de finale de la Coupe du monde face au Portugal, il entend réécrire l’histoire. Alors qu’il prévoit de mettre un terme à sa carrière internationale après un match d’adieu le 6 octobre, Modric pourra consacrer toute son énergie à guider l’AC Milan vers le haut du tableau, déterminé à conclure sa carrière légendaire sur une note positive.
Détails financiers et liens avec le Real Madrid
Bien qu’il fêtera ses 41 ans en septembre prochain, Modric demeure l’un des joueurs les plus respectés de la Serie A. Les termes financiers du contrat illustrent l’importance qu’il conserve au sein du projet de San Siro. Selon la presse italienne, le milieu de terrain aurait accepté un salaire d’environ 3,5 millions d’euros, assorti de primes à la performance. Ce nouvel engagement atteste de la confiance de Modric envers la nouvelle orientation fixée par la direction et les propriétaires actuels.
Avant de parapher ce contrat, des rumeurs persistantes laissaient entendre que le Croate pourrait raccrocher les crampons ou explorer un poste d’entraîneur ailleurs. Certains évoquaient même un rôle d’encadrement au Real Madrid, son ancien club, mais il restera finalement à Milan pour au moins une saison supplémentaire.
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Et maintenant ?
Le club a également confirmé que son identité sur le terrain resterait inchangée, déclarant : « Luka Modric continuera à porter le maillot numéro 14 à l’AC Milan. » Le milieu de terrain croate a été un pilier de l’équipe sous les ordres de l’ancien entraîneur Allegri la saison dernière, totalisant 37 apparitions toutes compétitions confondues et contribuant à deux buts et trois passes décisives. Son avenir étant désormais assuré, l’attention se porte désormais sur le programme de pré-saison à venir, au cours duquel Amorim commencera à mettre en œuvre ses idées.
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