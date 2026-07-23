L'AC Milan annonce la prolongation du contrat de Luka Modric, une nouvelle qui constitue un véritable coup de pouce pour Ruben Amorim

L'AC Milan a officialisé la nouvelle : l'icône croate Luka Modrić prolonge d'une saison et restera donc chez les Rossoneri jusqu'au 30 juin 2027. Ce nouveau bail met fin aux spéculations sur une éventuelle retraite du maestro du milieu de terrain. Dans un communiqué, le club a exprimé sa satisfaction, saluant l'apport essentiel du lauréat du Ballon d'Or.

Dans un communiqué, le club a déclaré : « L'AC Milan a le plaisir d'annoncer que Luka Modric a signé un contrat pour une saison supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2027. Figure incontournable du milieu de terrain des Rossoneri depuis son arrivée, Luka a mis son expérience et son talent au service de l'équipe, tant sur le terrain qu'en dehors, avec humilité et une grande passion. L’un des meilleurs joueurs et l’une des figures les plus emblématiques du football mondial, le Croate poursuivra son parcours sous le maillot rossoneri – avec lequel il a disputé 37 matches et inscrit deux buts la saison dernière – avec l’ambition d’atteindre de nouveaux jalons importants. »







