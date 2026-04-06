L'AC Milan abandonne tout espoir de remporter le titre de Serie A ; Max Allegri fixe un objectif à Christian Pulisic et ses coéquipiers après la défaite face à Naples

Allegri s'est montré d'une honnêteté brutale quant à la situation actuelle du Milan après avoir laissé filer des points cruciaux. La défaite 1-0 de lundi en Serie A signifie que le club compte désormais neuf points de retard sur l'Inter, leader du championnat, et deux sur Naples. En conséquence, l'entraîneur a clairement rappelé à la réalité ses ambitions nationales.

« La course au Scudetto n'est plus pour nous désormais, l'Inter a neuf points d'avance et Naples est désormais devant nous. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, en prenant les matchs les uns après les autres. Nous sommes actuellement en bonne voie pour atteindre notre objectif, mais cela ne se décidera pas en une semaine ou deux ; nous devons conserver cet avantage en essayant de gagner des matchs », a déclaré Allegri à DAZN.