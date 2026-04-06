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L'AC Milan abandonne tout espoir de remporter le titre de Serie A ; Max Allegri fixe un objectif à Christian Pulisic et ses coéquipiers après la défaite face à Naples
Allegri renonce au rêve du titre
Allegri s'est montré d'une honnêteté brutale quant à la situation actuelle du Milan après avoir laissé filer des points cruciaux. La défaite 1-0 de lundi en Serie A signifie que le club compte désormais neuf points de retard sur l'Inter, leader du championnat, et deux sur Naples. En conséquence, l'entraîneur a clairement rappelé à la réalité ses ambitions nationales.
« La course au Scudetto n'est plus pour nous désormais, l'Inter a neuf points d'avance et Naples est désormais devant nous. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, en prenant les matchs les uns après les autres. Nous sommes actuellement en bonne voie pour atteindre notre objectif, mais cela ne se décidera pas en une semaine ou deux ; nous devons conserver cet avantage en essayant de gagner des matchs », a déclaré Allegri à DAZN.
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Les tentatives offensives échouent
L'entraîneur a surpris en laissant Pulisic et Leao sur le banc, préférant aligner un duo inédit composé de Niclas Fullkrug et Christopher Nkunku. Défendant son choix, Allegri a déclaré : « Je pense que Nkunku et Fullkrug ont fait un bon match ; Nkunku s'est investi pour l'équipe et s'est créé quelques occasions. Un joueur comme lui doit concrétiser l'une de ces occasions. »
Évoquant la performance globale et les occasions manquées, il a ajouté : « Le football est fait de ces situations, toute l'équipe a plutôt bien joué. Nous avons concédé un tir de [Leonardo] Spinazzola en première mi-temps que nous n'aurions pas dû laisser passer, puis nous avons eu du mal à contrer quelques contre-attaques. »
Les problèmes de condition physique limitent les choix
L'absence des principaux ailiers s'est avérée coûteuse, mais l'entraîneur a insisté sur le fait qu'il avait les mains liées par des contraintes physiques suite à la trêve internationale. Pulisic n'a repris l'entraînement que peu avant le match, tandis que Leao manquait de rythme après une récente blessure.
« Le 4-3-3 est une option que nous pourrions essayer dès le début, mais cela dépend du niveau de forme physique », a expliqué Allegri, soulignant que Pulisic était arrivé vendredi et que Leao n’avait pu effectuer que deux demi-séances d’entraînement. Il a noté que l’attaquant portugais avait brillamment débuté la saison, mais qu’il avait malheureusement subi une série de contretemps physiques.
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La bataille pour le football européen
Le Milan doit livrer une bataille acharnée pour conserver sa place parmi les quatre premiers. Actuellement troisième avec 63 points après 31 matchs, le club subit une pression intense. La révélation de la saison, Côme, occupe la quatrième place avec 58 points, tandis que la Juventus se tient en embuscade à la cinquième place avec 57 points. Les Rossoneri doivent rapidement retrouver leur forme pour éviter de se faire distancer dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.