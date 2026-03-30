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L'AC Milan a revu son offre pour André à la hausse, mais le club de Serie A reste dans l'expectative face aux Corinthians
Les Rossoneri reviennent avec une offre améliorée de 22 millions d'euros
Selon ESPN, la nouvelle offre comprend une somme garantie de 18 millions d’euros (15,1 millions de livres sterling), à laquelle s’ajoutent 4 millions d’euros (3,4 millions de livres sterling) de primes liées aux performances. Cette offre porte spécifiquement sur les 70 % des droits économiques du joueur actuellement détenus par le club brésilien, ce qui souligne la volonté de Milan de parvenir à un compromis après plusieurs tentatives infructueuses.
- Rodrigo Coca/Corinthians
La direction du Corinthians joue les durs
Malgré cette offre revalorisée, le Corinthians n’a toujours pas donné de réponse officielle au club italien. La proposition est entre les mains du conseil d’administration des Alvinegro depuis le début de la semaine dernière, mais le calme règne au sein du club brésilien, qui évalue la valeur à long terme de ce joueur issu de son centre de formation.
Cette tactique dilatoire fait suite à une précédente rupture des négociations, alors qu'un accord verbal avait failli être conclu. À cette occasion, Milan était sur le point de conclure un accord d'une valeur de 17 millions d'euros, mais le président de Corinthians, Osmar Stabile, était intervenu pour opposer son veto au transfert au dernier moment, exigeant une valeur plus élevée pour ce joueur phare du club.
La position des joueurs et les droits économiques
André lui-même semble ouvert à ce transfert, certaines informations laissant entendre que le jeune milieu de terrain serait prêt à renoncer à sa part personnelle de 30 % de ses droits économiques afin de faciliter le transfert. Toutefois, le joueur ne devrait pas faire pression pour forcer le transfert ni créer de tensions en coulisses, préférant laisser la décision finale entre les mains des deux clubs.
Le joueur de 19 ans a connu une ascension fulgurante depuis son intégration à l'équipe première, avec 28 apparitions officielles et quatre buts à son actif. Son contrat actuel court jusqu'en décembre 2029, ce qui confère aux Corinthians un poids important dans toute négociation concernant son avenir, alors que l'intérêt des clubs européens ne cesse de croître.
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Le Milan cherche à éviter une nouvelle déception
À l'approche du mercato, les Rossoneri souhaitent éviter que ne se répète la saga qui avait vu leur précédente offre de 17 millions d'euros rejetée. En s'alignant sur la valeur de marché estimée et en structurant le contrat de manière à favoriser le club vendeur, Milan espère enfin sortir de l'impasse et s'attacher les services de l'un des talents les plus prometteurs d'Amérique du Sud.
Pour l'instant, la balle reste clairement dans le camp de la direction des Corinthians. Alors que Milan attend une réponse définitive, André reste concentré sur ses obligations immédiates au Brésil, notamment les prochains matchs du Campeonato Brasileiro et de la CONMEBOL Libertadores, avant de faire éventuellement le grand saut vers la Serie A.