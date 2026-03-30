Malgré cette offre revalorisée, le Corinthians n’a toujours pas donné de réponse officielle au club italien. La proposition est entre les mains du conseil d’administration des Alvinegro depuis le début de la semaine dernière, mais le calme règne au sein du club brésilien, qui évalue la valeur à long terme de ce joueur issu de son centre de formation.

Cette tactique dilatoire fait suite à une précédente rupture des négociations, alors qu'un accord verbal avait failli être conclu. À cette occasion, Milan était sur le point de conclure un accord d'une valeur de 17 millions d'euros, mais le président de Corinthians, Osmar Stabile, était intervenu pour opposer son veto au transfert au dernier moment, exigeant une valeur plus élevée pour ce joueur phare du club.







