L'AC Milan a limogé Massimiliano Allegri ainsi que l'ensemble de la direction sportive après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions. Le technicien devrait désormais succéder à Antonio Conte sur le banc de Naples

Les dirigeants du club n’ont pas mâché leurs mots au moment de dresser le bilan d’une saison qui promettait beaucoup mais qui, finalement, n’a rien apporté. Bien qu’ils aient occupé l’une des deux premières places pendant la majeure partie de l’année, un effondrement en fin de saison s’est avéré fatal pour Allegri et son staff technique. La frustration était palpable dans le communiqué officiel publié par le club pour expliquer cette décision, après que les Rossoneri aient manqué leur qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, se contentant finalement d’une place en Ligue Europa.

« Après la déception de l’année dernière, l’objectif fixé par la direction était de revenir en Ligue des champions et de jeter les bases d’une réussite durable au sommet de la Serie A », a fait savoir le club dans un communiqué. « Pendant la majeure partie de cette saison, nous occupions l’une des deux premières places de la Serie A, avec une chance réelle de disputer le Scudetto. La fin de saison a été en totale contradiction avec les performances enregistrées jusque-là, et la défaite décevante d’hier soir lors du dernier match a transformé cette saison en un échec sans équivoque. »