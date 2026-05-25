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L'AC Milan a limogé Massimiliano Allegri ainsi que l'ensemble de la direction sportive après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions. Le technicien devrait désormais succéder à Antonio Conte sur le banc de Naples
Grand remaniement au Milan
Dans un coup de force qui a secoué le football italien, les propriétaires de l'AC Milan, RedBird Capital, ont procédé à un vaste remaniement de la direction du club. Outre le départ d'Allegri, le club a confirmé le départ du directeur général Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare et du directeur technique Geoffrey Moncada.
Cette décision intervient après une dernière journée dramatique en Serie A, où une défaite 2-1 contre Cagliari a relégué les Rossoneri à la cinquième place, synonyme d’Europa League la saison prochaine. Un recul significatif pour le club, qui manque ainsi la plus prestigieuse compétition européenne pour la deuxième année consécutive, après quatre participations consécutives.
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La campagne sur les étiquettes de propriété est un échec cuisant.
Les dirigeants du club n’ont pas mâché leurs mots au moment de dresser le bilan d’une saison qui promettait beaucoup mais qui, finalement, n’a rien apporté. Bien qu’ils aient occupé l’une des deux premières places pendant la majeure partie de l’année, un effondrement en fin de saison s’est avéré fatal pour Allegri et son staff technique. La frustration était palpable dans le communiqué officiel publié par le club pour expliquer cette décision, après que les Rossoneri aient manqué leur qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, se contentant finalement d’une place en Ligue Europa.
« Après la déception de l’année dernière, l’objectif fixé par la direction était de revenir en Ligue des champions et de jeter les bases d’une réussite durable au sommet de la Serie A », a fait savoir le club dans un communiqué. « Pendant la majeure partie de cette saison, nous occupions l’une des deux premières places de la Serie A, avec une chance réelle de disputer le Scudetto. La fin de saison a été en totale contradiction avec les performances enregistrées jusque-là, et la défaite décevante d’hier soir lors du dernier match a transformé cette saison en un échec sans équivoque. »
Le coup de grâce pour le deuxième mandat d'Allegri
De retour à San Siro, Allegri avait pour mission de redonner au club son éclat d’antan, évoquant les succès de son premier mandat (2010-2014) couronné par un Scudetto. Mais le technicien toscan de 58 ans n’a pas réussi à recréer cette magie, quittant déjà le banc milanais au bout d’une seule saison.
Le coup de grâce est survenu lorsque Milan s’est fait devancer par Côme dans la course au top 4 : le club lombard a été dépassé par les Rossoneri grâce à sa victoire écrasante 4-1 contre Crémone. Pour un entraîneur qui compte cinq Scudetti et cinq titres de Coppa Italia à son palmarès légendaire avec la Juventus, cette sortie prématurée constitue une tache rare et humiliante sur un CV déjà bien garni.
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L'incertitude plane alors que Milan cherche une nouvelle orientation
Avec un département sportif entièrement à reconstruire, le Milan AC s’oriente vers un été de profonde transition. Les départs conjugués de Furlani, Tare et Moncada, en plus de celui d’Allegri, suggèrent que RedBird Capital vise un renouveau culturel global pour rapprocher les ambitions du club des performances sportives.
Le club a conclu son communiqué en indiquant : « D’autres annonces concernant les nouvelles nominations seront faites dès qu’elles seront finalisées, l’objectif étant de mettre en place une structure prête pour la saison prochaine. »