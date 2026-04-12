Goal.com
En direct
FBL-WC-2022-TRAINING-IRIAFP
Loai Mohamed

Traduit par

كيروش، هل يحقق رقمًا تاريخيًا في كأس العالم en passant par le Ghana ?

FEATURES
Coupe du monde
Ghana vs Panama
Ghana
Panama
C. Queiroz
B. Milutinovic
Ghana
Panama
Canada
Portugal
Serbie

L’entraîneur portugais est un visage familier du Mondial… mènera-t-il les rêves des Black Stars ?

L’entraîneur portugais Carlos Queiroz est proche de réaliser un record historique en Coupe du monde, s’il venait à diriger la sélection ghanéenne lors de la prochaine édition, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Queiroz n’est actuellement lié par aucun contrat avec une sélection, après la résiliation à l’amiable de son engagement avec la Fédération omanaise de football en mars dernier.

Mais le technicien portugais est entré en négociations avec la Fédération ghanéenne de football pour prendre en main les « Black Stars » au Mondial, en remplacement d’Otto Addo, limogé en raison de mauvais résultats.

Cependant, Queiroz n’est pas le seul candidat à ce poste : ses compatriotes Fernando Santos et Paulo Bento sont également en lice.

L’agent de Queiroz, Tadio Martins, a déclaré à Kooora avant-hier vendredi : « Il n’y a pas eu de contact de la part de la Fédération ghanéenne ces derniers temps, mais nous avons reçu aujourd’hui le premier appel officiel. Nous verrons si ce projet nous convient ».

  • 5 publications consécutives ?

    Et au cas où Queiroz prendrait la tête de la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde 2026, il deviendrait le deuxième entraîneur de l’histoire à participer à cinq éditions consécutives du Mondial.

    Queiroz, âgé de 73 ans, était une figure familière de la Coupe du monde, ayant pris part aux quatre dernières éditions : 2010, 2014, 2018 et 2022.

    Queiroz a dirigé la sélection de son pays, le Portugal, en 2010, tandis qu’il a entraîné l’Iran lors des trois autres éditions.

    Après avoir mené les rêves de deux sélections d’Europe et d’Asie au Mondial, Queiroz aborderait la prochaine édition sous les couleurs africaines, si ses négociations avec la sélection ghanéenne aboutissent.

    Lors de ses quatre précédentes participations au Mondial, Queiroz a disputé 13 matches dans la compétition : 3 victoires, 4 nuls et 6 défaites.

    • Publicité
  • WC2002-CHN-TRAINING-MILUTINOVICAFP

    Le titulaire du numéro actuel

    Le seul entraîneur à avoir participé à 5 éditions consécutives de la Coupe du monde est Bora Milutinović, puisqu’il a porté les espoirs de 3 sélections issues de 3 continents.

    Milutinović a lancé ses participations en Coupe du monde lors de l’édition 1986 avec la sélection du Mexique, puis il a dirigé le Costa Rica en 1990 et les États-Unis en 1994, ce qui signifie qu’il a entraîné deux sélections à domicile lors du tournoi.

    L’entraîneur serbe a ensuite quitté le banc américain pour mener les espoirs du Nigeria en 1998, avant de conclure ses participations en guidant la Chine en 2002.

    Au cours de son parcours en Coupe du monde, Milutinović a disputé 20 matchs : 8 victoires, 3 nuls et 9 défaites.

    À noter que le Brésilien Carlos Alberto Parreira détient le record du plus grand nombre de participations à la Coupe du monde, avec 6, mais pas de manière consécutive.

    Il a conduit le Koweït en 1982, puis a entamé une série de 3 participations avec les Émirats arabes unis en 1990, le Brésil en 1994 (où il a été sacré champion) et l’Arabie saoudite en 1998.

    Absent de l’édition 2002, il est ensuite revenu avec la sélection brésilienne pour un nouveau mandat en 2006, avant de conclure ses participations en dirigeant l’Afrique du Sud à domicile lors de l’édition 2010.

Coupe du monde
Ghana crest
Ghana
GHA
Panama crest
Panama
PAN