« Kylian va bien » : Mbappé n'a pas été affecté par les propos racistes d'un homme politique paraguayen, tandis que Didier Deschamps prend la défense de son attaquant vedette

Malgré la polémique suscitée par les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, Deschamps a insisté sur le fait que son attaquant vedette était dans un bon état d’esprit. Le sélectionneur français s’est montré catégorique : ces distractions hors du terrain n’ont pas déstabilisé le groupe ni affecté la préparation de son capitaine en vue du prochain match au Foxborough Stadium.

Interrogé sur l’état d’esprit de son attaquant, il a tranché : « Kylian est bien dans sa tête. Il est prêt pour demain. » Le sélectionneur a par ailleurs souligné que la force collective du groupe aidait les joueurs à gérer la pression du tournoi, d’autant plus qu’ils préparent une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 contre les Lions de l’Atlas.