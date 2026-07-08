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« Kylian va bien » : Mbappé n'a pas été affecté par les propos racistes d'un homme politique paraguayen, tandis que Didier Deschamps prend la défense de son attaquant vedette
Deschamps confirme la pleine disponibilité de Mbappé.
Malgré la polémique suscitée par les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, Deschamps a insisté sur le fait que son attaquant vedette était dans un bon état d’esprit. Le sélectionneur français s’est montré catégorique : ces distractions hors du terrain n’ont pas déstabilisé le groupe ni affecté la préparation de son capitaine en vue du prochain match au Foxborough Stadium.
Interrogé sur l’état d’esprit de son attaquant, il a tranché : « Kylian est bien dans sa tête. Il est prêt pour demain. » Le sélectionneur a par ailleurs souligné que la force collective du groupe aidait les joueurs à gérer la pression du tournoi, d’autant plus qu’ils préparent une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 contre les Lions de l’Atlas.
- AFP
Des actes de maltraitance intolérables ont été perpétrés au Paraguay.
La polémique a éclaté après la victoire 1-0 de la France face au Paraguay, où un penalty transformé par Mbappé a fait la différence. À la suite de ce match, Amarilla, sénatrice du Parti libéral radical paraguayen, a publié une série d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. La Fédération française de football a qualifié ces propos de « tout à fait odieux et inacceptables », la politicienne s’en étant prise aux origines et à l’intelligence de l’attaquant.
Elle a qualifié l’attaquant de « Camerounais colonisé s’efforçant de passer pour un Français » et de « brute qui n’a pas appris à écrire », avant d’enfoncer le clou en suggérant que les joueurs paraguayens auraient dû gifler l’international tricolore après le coup de sifflet final. Ses propos ont provoqué une vague d’indignation dans l’ensemble de la communauté footballistique.
Mbappé contre-attaque après des accusations « ignobles »
La star du Real Madrid, actuellement co-deuxième du classement des buteurs du tournoi avec sept réalisations, aux côtés d’Erling Haaland et juste derrière le leader Lionel Messi (huit buts), n’a pas gardé le silence face à ces attaques et a publié une réponse cinglante sur les réseaux sociaux. S’adressant directement à la sénatrice, Mbappé a écrit : « Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a fait preuve de passion et d’honneur tout au long de la compétition. »
Il a ensuite regretté que ses agissements aient éclipsé les performances de son pays sur le terrain. « À cause de votre imprudence et de votre racisme éhonté, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique accompli par vos joueurs lors de cette Coupe du monde, laissant la place à une femme incompétente qui donne la pire image possible de son pays », a ajouté l’attaquant.
- AFP
Tous les regards sont désormais tournés vers le quart de finale face au Maroc.
Les problèmes hors du terrain étant réglés, Deschamps veut garder son groupe concentré avant d’affronter une sélection marocaine redoutable. Les Lions de l’Atlas ont impressionné tout au long du tournoi : un nul contre le Brésil, des victoires face à Haïti et l’Écosse, puis une qualification aux tirs au but contre les Pays-Bas en seizièmes et un net 3-0 face au Canada en huitièmes. Même si la France s’est imposée comme l’équipe phare du tournoi, le sélectionneur ne tient rien pour acquis. Il a écarté toute idée de complaisance, en précisant : « Non, c’est juste du plaisir. Il n’y a pas d’euphorie à l’entraînement, jamais. Nous avons beaucoup de respect pour le Maroc. »
S’agissant de l’état de forme de son effectif, il s’est dit satisfait : « Les données d’après-match sont bonnes, voire très bonnes. Nous nous adaptons, et cela ne me dérange pas de voir un joueur manquer une séance pour être en meilleure forme pour les suivantes », a-t-il expliqué, soulignant la rigueur avec laquelle les Bleus entendent préserver leur place parmi l’élite mondiale.
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