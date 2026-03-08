getty
Kylian Mbappé vise un retour surprise après sa blessure contre Manchester City, tandis que le Real Madrid refuse d'exclure un retour anticipé
La convalescence de Mbappé se poursuit comme prévu
Le vainqueur de la Coupe du monde n'a pas été seul pendant son séjour en France, puisqu'il était accompagné de deux kinésithérapeutes experts du Real Madrid afin de s'assurer que sa convalescence se déroule comme prévu. Si le club reste prudent quant à un calendrier définitif, la porte reste ouverte pour une éventuelle participation à la Ligue des champions. Le retour de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain donnerait un coup de pouce monumental à l'équipe d'Alvaro Arbeloa, qui se prépare à affronter les hommes de Pep Guardiola dans ce qui est largement considéré comme le match de la journée. Selon MARCA, cette possibilité, qui semblait auparavant presque impossible, est désormais envisageable.
Deux jours pour prouver sa forme physique
Mbappé n'a plus que deux séances d'entraînement clés, prévues lundi et mardi, pour démontrer que son genou peut supporter l'intensité d'un match à haut risque contre l'équipe de Guardiola. La volonté personnelle du joueur de participer au match n'a jamais été remise en question, mais le staff technique doit décider si le risque d'une rechute l'emporte sur l'intérêt de titulariser son principal attaquant. Le service médical du centre d'entraînement du club à Valdebebas passera les prochaines heures à évaluer l'état exact de sa convalescence.
La situation est suivie de près par les supporters et le staff technique, étant donné le statut de Mbappé en tant que pivot de l'attaque madrilène. Un optimisme prudent règne après les rapports faisant état d'une « évolution positive » pendant son séjour en France, mais le manque de temps avant le coup d'envoi mercredi reste le plus grand obstacle. Une décision devrait être prise après la dernière séance d'entraînement d'avant-match mardi soir.
Le rétablissement de Bellingham et autres nouvelles concernant sa condition physique
Au-delà du feuilleton Mbappé, plusieurs autres sujets ont fait parler d'eux lundi à Valdebebas. Jude Bellingham a poursuivi sa convalescence en participant à une partie de la séance sur gazon, mais l'international anglais s'est entraîné individuellement afin de retrouver sa forme optimale. De son côté, Álvaro Carreras, qui a subi un choc violent lors du match contre Getafe, s'est également entraîné seul, mais il devrait réintégrer le groupe principal lundi et être disponible pour la sélection.
Reste à voir si Carreras sera titularisé, d'autant plus que Ferland Mendy est en grande forme depuis ses récentes performances. Par ailleurs, Antonio Rudiger a participé à des exercices individuels à l'écart du groupe, mais le défenseur allemand devrait s'entraîner normalement mardi. La profondeur de l'effectif est mise à l'épreuve, plusieurs joueurs clés étant toujours indisponibles, ce qui oblige Ancelotti à réfléchir soigneusement à ses rotations en défense et au milieu de terrain avant la visite des champions en titre de Premier League.
La liste des blessés reste préoccupante
Alors que tous les regards sont tournés vers Mbappé, le Real Madrid doit faire face à une liste importante de blessés qui continue de limiter les options d'Arbeloa sur le terrain. David Alaba souffre actuellement d'un problème au mollet gauche, tandis que Dani Ceballos et Eder Militao sont également toujours en salle de soins. Le coup le plus dur à long terme reste celui de Rodrygo, qui doit subir une opération suite à une grave blessure au genou qui a prématurément mis fin à une grande partie de sa saison. Malgré ces absences, l'ambiance au centre d'entraînement reste très intense alors que le club entre dans la phase la plus critique de la saison.
