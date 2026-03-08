Mbappé n'a plus que deux séances d'entraînement clés, prévues lundi et mardi, pour démontrer que son genou peut supporter l'intensité d'un match à haut risque contre l'équipe de Guardiola. La volonté personnelle du joueur de participer au match n'a jamais été remise en question, mais le staff technique doit décider si le risque d'une rechute l'emporte sur l'intérêt de titulariser son principal attaquant. Le service médical du centre d'entraînement du club à Valdebebas passera les prochaines heures à évaluer l'état exact de sa convalescence.

La situation est suivie de près par les supporters et le staff technique, étant donné le statut de Mbappé en tant que pivot de l'attaque madrilène. Un optimisme prudent règne après les rapports faisant état d'une « évolution positive » pendant son séjour en France, mais le manque de temps avant le coup d'envoi mercredi reste le plus grand obstacle. Une décision devrait être prise après la dernière séance d'entraînement d'avant-match mardi soir.