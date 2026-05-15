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Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Aurélien Tchouameni ont été sifflés par les supporters du Real Madrid, tandis que le but de Jude Bellingham contre Oviedo est passé inaperçu
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L'atmosphère au Bernabéu devient irrespirable
Madrid a battu Oviedo, mais la victoire est terne face à une équipe résignée, et le match est éclipsé par de vifs troubles en tribunes. Dès le coup d’envoi, l’atmosphère est électrique : les supporters déplient des banderoles réclamant la démission de Florentino Pérez, aussitôt retirées de force par les agents de sécurité. Malgré le succès sur la pelouse, cette prestation sans éclat n’apaise pas un public toujours abattu par la perte du titre au profit de son rival Barcelone, une semaine plus tôt.
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Les légendes profitent d’une pause bien méritée
Alors que l'équipe actuelle subissait les sifflets des tribunes, l'ambiance a brièvement changé pour rendre hommage aux légendes du football qui quittaient le terrain. Dans un rare élan d’unité, le public du Bernabéu a offert une ovation debout à Santi Cazorla (Oviedo) et à Dani Carvajal (Madrid), saluant leurs carrières légendaires malgré l’atmosphère morose. Cette chaleur n’a toutefois pas gagné le staff technique : l’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa est resté cloué à son siège durant une prestation tactique décousue et sans inspiration.
Mécontentement à Madrid
La colère des supporters s’est clairement tournée vers les « Galacticos » du club, Kylian Mbappé ayant essuyé les critiques les plus virulentes de la soirée lors de son entrée en jeu en deuxième mi-temps. Tchouameni et Vinicius ont également été vivement pris pour cibles ; le premier restant sous le feu des projecteurs pour sa récente altercation avec Federico Valverde. Cette ambiance hostile a éclipsé les contributions de Bellingham et de l’impressionnant Gonzalo, illustrant un club en pleine tourmente, confronté à un été marqué par une grande incertitude quant à son orientation sportive.
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La reconstruction estivale se profile
Le Real Madrid tournera la page d'une saison décevante dans dix jours, en recevant l'Athletic Bilbao au Bernabéu pour la 38^e et dernière journée de Liga. D'ici là, la direction doit trancher le cas de Gonzalo, jeune pépite de la cantera, probablement destiné à être prêté malgré sa performance éclatante ce soir. La campagne étant désormais jouée, le club affronte un défi de taille : réparer les relations fracturées entre le vestiaire, la présidence et la fidèle afición madridista, avant un été qui s'annonce crucial.