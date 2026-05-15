La colère des supporters s’est clairement tournée vers les « Galacticos » du club, Kylian Mbappé ayant essuyé les critiques les plus virulentes de la soirée lors de son entrée en jeu en deuxième mi-temps. Tchouameni et Vinicius ont également été vivement pris pour cibles ; le premier restant sous le feu des projecteurs pour sa récente altercation avec Federico Valverde. Cette ambiance hostile a éclipsé les contributions de Bellingham et de l’impressionnant Gonzalo, illustrant un club en pleine tourmente, confronté à un été marqué par une grande incertitude quant à son orientation sportive.