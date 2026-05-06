Bien qu’il ait franchi le cap des 100 matchs avec les Blancos – pour un total de 85 buts et 11 passes décisives –, les spéculations s’intensifient sur sa compatibilité avec ses coéquipiers. Le club a toutefois fermement écarté tout départ prématuré de la superstar française. Romano a catégoriquement démenti les rumeurs de transfert. « Ce n’est évidemment pas le meilleur moment : voir un joueur comme Kylian Mbappé en vacances alors que l’équipe est en difficulté illustre sans doute la situation actuelle, mais en même temps, n’exagérons pas », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Ne disons pas que la relation entre le Real Madrid et Mbappé est rompue. Ne disons pas que l’histoire entre Mbappé et le Real Madrid est terminée. Ne prétendons pas non plus que le Real Madrid envisage déjà de le céder cet été : il n’en est rien, strictement rien. Il y a certes plusieurs dossiers complexes à gérer au sein du club merengue. »