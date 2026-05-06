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Kylian Mbappé souhaite-t-il quitter le Real Madrid ? Explication sur la « réalité » d’une « période compliquée », alors que des rumeurs de transfert surprenantes agitent l’entourage du joueur
L'avenir de Mbappé fait l'objet de discussions alors que des rumeurs de départ circulent
Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid n’envisage pas de vendre Mbappé cet été. Bien que le joueur de 27 ans ait remporté le Soulier d’or européen la saison dernière avec 31 buts en Liga, le club n’a remporté aucun titre majeur au cours de ses deux années au club, échouant aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions. Même s’il a décroché des trophées moins prestigieux comme la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA, la déception générale demeure. Interrogé sur ce climat tendu, Romano a commenté : « Les gars, je n’exagérerais pas. C’est certain, ce n’est pas le meilleur moment entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. C’est une réalité. »
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Tensions internes et crise de gestion
La frustration liée à l’absence de titres majeurs s’est accentuée en raison d’une crise sportive profonde. Après le départ de Carlo Ancelotti à l’issue de la saison dernière, son successeur Xabi Alonso a été limogé en cours d’exercice. Alors qu’Álvaro Arbeloa devrait à son tour quitter le club en fin de saison, la direction se lance dans une quête urgente d’un nouvel entraîneur. Dans ce contexte chaotique, les rumeurs de malaise vestiaire se sont intensifiées après une altercation au centre d’entraînement le 24 avril et des critiques contre l’attaquant, jugé pour avoir passé ses vacances en Italie alors qu’il était blessé.
Selon nos informations, le club dément formellement les rumeurs de rupture du contrat liant le joueur à l’équipe.
Bien qu’il ait franchi le cap des 100 matchs avec les Blancos – pour un total de 85 buts et 11 passes décisives –, les spéculations s’intensifient sur sa compatibilité avec ses coéquipiers. Le club a toutefois fermement écarté tout départ prématuré de la superstar française. Romano a catégoriquement démenti les rumeurs de transfert. « Ce n’est évidemment pas le meilleur moment : voir un joueur comme Kylian Mbappé en vacances alors que l’équipe est en difficulté illustre sans doute la situation actuelle, mais en même temps, n’exagérons pas », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Ne disons pas que la relation entre le Real Madrid et Mbappé est rompue. Ne disons pas que l’histoire entre Mbappé et le Real Madrid est terminée. Ne prétendons pas non plus que le Real Madrid envisage déjà de le céder cet été : il n’en est rien, strictement rien. Il y a certes plusieurs dossiers complexes à gérer au sein du club merengue. »
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En vue de la saison prochaine
Le Real Madrid a officiellement écarté tout projet de transfert, privilégiant la nomination d’un nouvel entraîneur pour mettre fin à son long jeûne de titres majeurs. Dans ce contexte, Mbappé demeurera la pierre angulaire du projet sportif madrilène pour la saison à venir.