Le Real Madrid a enchaîné deux saisons sans remporter de trophée majeur, malgré les deux Trophées Pichichi de Mbappé en Liga et ses 90 buts en 106 apparitions.

Interrogé sur le fait de savoir si l’ancienne icône de Monaco et du PSG mettra un jour la main sur le Ballon d’Or, alors qu’il n’a terminé dans le top 3 de ce vote qu’une seule fois auparavant, un autre ancien international français, Louis Saha, a récemment déclaré à GOAL : « C’est une question difficile, parce que c’est certain qu’il veut gagner ces trophées. Il sait qu’en remportant la Ligue des champions, on a plus de chances de gagner le Ballon d’Or. Il sait que c’est la manière de mettre toutes ses qualités sous les meilleurs regards pour être jugé.

« Je comprends tout à fait que la pression soit là, parce que maintenant cela fait presque de cela une manière très controversée de ne pas être dans ces finales. Il a quitté le club qui l’a gagnée et va maintenant dans un club censé être l’un des favoris, et ils n’atteignent pas les finales.

« Cela commence à soulever un peu des questions sur le plan personnel. Disons, sur le plan spirituel, qu’il semble être un chat noir d’une certaine manière. C’est donc cette mauvaise série qu’il veut corriger le plus vite possible.

« C’est toujours agréable de voir quelqu’un réussir et atteindre ses objectifs quand il a le potentiel. Je pense qu’il le mérite. Peu importe que des gens critiquent son style de jeu, il veut tout avoir.

« Chaque situation doit tourner autour de lui et c’est la preuve des plus grands. Mais parfois, si les choses ne fonctionnent pas, il est facile de critiquer. Si Cristiano n’avait pas réussi à transformer tous ces trophées qu’il a eus au fil des années, il aurait été condamné depuis longtemps. »