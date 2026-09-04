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Kylian Mbappé seulement « top 3 » mondial : l’ex-international français Bacary Sagna snobe la superstar du Real Madrid et Harry Kane en désignant son vainqueur du Ballon d’Or 2026
Ballon d’Or 2026 : Kane et Rodri dans le coup
Le titre de « meilleur joueur de la planète » est généralement décerné à quelqu’un qui remporte un titre mondial lors d’une année de Coupe du monde. Cela place très clairement les vedettes de l’Espagne dans la course, dans la foulée de leur succès sur le sol nord-américain cet été. Rodri, qui a remporté le Ballon d’Or en 2024, et son nouveau coéquipier à Barcelone Lamine Yamal auront les yeux rivés sur la récompense.
Kane, auteur de 61 buts avec le Bayern, champion de Bundesliga, la saison dernière, est un autre joueur qui s’est placé aux avant-postes, mais il est passé à côté d’un sacre en Ligue des champions en 2026.
Le Paris Saint-Germain a enchaîné un deuxième titre consécutif dans cette compétition, ce qui signifie qu’Ousmane Dembele pourrait faire de même dans la course au Ballon d’Or, ou qu’un coéquipier talentueux au Parc des Princes pourrait atteindre le sommet.
Qui est le meilleur joueur de la planète ?
Sagna s’attend à ce que ce soit le cas. L’ancien défenseur d’Arsenal, de Manchester City et de l’équipe de France, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si son compatriote Mbappé mériterait le Ballon d’Or puisqu’il est actuellement le meilleur joueur du monde : « Pour moi, à l’heure actuelle, il est dans le top 3. Il a réalisé une année incroyable et il est, pour moi, l’un des meilleurs. Mais le fait d’être attaquant donne plus d’occasions de marquer, donc plus de chances que les gens le regardent favorablement.
« Pour moi, Kvara mérite le Ballon d’Or. Pour moi, Kvara [Khvicha Kvaratskhelia] a été phénoménal, et le fait d’être ailier et d’avoir un tel impact, tout en réalisant une saison aussi réussie... À part le fait de gagner la Ligue des champions, je pense que les joueurs de football seront d’accord pour dire que Kvara a été le joueur le plus important la saison dernière.
« Bien sûr, Kylian a réalisé une Coupe du monde incroyable et j’étais ravi de le voir marquer autant de buts, non seulement parce qu’il est français mais aussi parce que j’aime le football, et quand je le vois briller comme il a commencé la saison, c’est son standard, c’est son niveau, et il fait partie des tout meilleurs joueurs. Il est peut-être le meilleur, le meilleur joueur du monde, mais le problème est de savoir quel a été son impact pour son équipe la saison dernière ? »
Mbappé remportera-t-il un jour le Ballon d'Or ?
Le Real Madrid a enchaîné deux saisons sans remporter de trophée majeur, malgré les deux Trophées Pichichi de Mbappé en Liga et ses 90 buts en 106 apparitions.
Interrogé sur le fait de savoir si l’ancienne icône de Monaco et du PSG mettra un jour la main sur le Ballon d’Or, alors qu’il n’a terminé dans le top 3 de ce vote qu’une seule fois auparavant, un autre ancien international français, Louis Saha, a récemment déclaré à GOAL : « C’est une question difficile, parce que c’est certain qu’il veut gagner ces trophées. Il sait qu’en remportant la Ligue des champions, on a plus de chances de gagner le Ballon d’Or. Il sait que c’est la manière de mettre toutes ses qualités sous les meilleurs regards pour être jugé.
« Je comprends tout à fait que la pression soit là, parce que maintenant cela fait presque de cela une manière très controversée de ne pas être dans ces finales. Il a quitté le club qui l’a gagnée et va maintenant dans un club censé être l’un des favoris, et ils n’atteignent pas les finales.
« Cela commence à soulever un peu des questions sur le plan personnel. Disons, sur le plan spirituel, qu’il semble être un chat noir d’une certaine manière. C’est donc cette mauvaise série qu’il veut corriger le plus vite possible.
« C’est toujours agréable de voir quelqu’un réussir et atteindre ses objectifs quand il a le potentiel. Je pense qu’il le mérite. Peu importe que des gens critiquent son style de jeu, il veut tout avoir.
« Chaque situation doit tourner autour de lui et c’est la preuve des plus grands. Mais parfois, si les choses ne fonctionnent pas, il est facile de critiquer. Si Cristiano n’avait pas réussi à transformer tous ces trophées qu’il a eus au fil des années, il aurait été condamné depuis longtemps. »
Mbappé, recordman, en quête de trophées
Mbappé est entré dans l’histoire lors de la Coupe du monde 2026 en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Il détient le même record avec l’équipe de France, ainsi qu’avec le poids lourd de la Ligue 1 qu’est le PSG.
Un triplé a déjà été inscrit avec le Real cette saison, face à la Real Sociedad, et ce niveau individuel remarquable devrait être maintenu tandis que Jose Mourinho tente de remettre le Real Madrid sur la voie des trophées et de placer son talismanique numéro 10 dans la course au Ballon d’Or.
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