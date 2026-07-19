Mbappé est convaincu que Messi marquera pour l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde, dimanche, afin de reprendre son record de meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Le capitaine français a pourtant battu ce record samedi en inscrivant un doublé contre l’Angleterre lors d’un match pour la troisième place complètement fou.

Messi totalise déjà 21 réalisations sur la plus grande scène du football, mais il lui reste encore un match pour reprendre la première place. « Leo, il marque tout le temps. Demain, il marquera, c'est sûr », a déclaré Mbappé à Fox Sports.