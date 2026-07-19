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Kylian Mbappé se risque à prédire le prochain total de buts de Lionel Messi, et réagit ainsi après avoir ravi au « GOAT » argentin son record historique
Mbappé parie sur Messi pour qu'il reprenne la tête du classement des buteurs
Mbappé est convaincu que Messi marquera pour l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde, dimanche, afin de reprendre son record de meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Le capitaine français a pourtant battu ce record samedi en inscrivant un doublé contre l’Angleterre lors d’un match pour la troisième place complètement fou.
Messi totalise déjà 21 réalisations sur la plus grande scène du football, mais il lui reste encore un match pour reprendre la première place. « Leo, il marque tout le temps. Demain, il marquera, c'est sûr », a déclaré Mbappé à Fox Sports.
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Un cap à la fois exaltant et émouvant pour Mbappé
Pour Mbappé, ce qui aurait dû être un moment historique a laissé un goût amer. Outre la menace imminente de voir Messi le détrôner en tête du classement des buteurs, le moral du Français était déjà affecté par la défaite 6-4 des Bleus face aux Three Lions dans un match chaotique.
« J'essaie simplement d'aider mon équipe à chaque fois », a-t-il déclaré en haussant les épaules, évoquant sa performance personnelle au milieu de l'échec collectif. « Il est certain que marquer autant de buts en Coupe du monde vous propulse à un certain niveau. Mais j'aurais préféré ne pas être le meilleur buteur de l'histoire et disputer le match de demain [la finale]. »
La course au Soulier d’or
Bien qu’il trône en tête du classement historique, le suspense demeure entier dans la course au Soulier d’or 2026 à l’aube de la dernière journée de compétition. Mbappé mène actuellement les débats avec 10 buts, soit deux de plus que Messi. Cependant, le capitaine argentin de 39 ans aura une dernière chance de renverser la vapeur en finale. Si Messi ne parvient pas à inscrire plusieurs buts décisifs en finale, Mbappé deviendra le premier joueur de l’histoire à remporter le Soulier d’or de la Coupe du monde à deux reprises. Le rythme de l’attaquant français est pratiquement sans précédent dans l’ère moderne, puisqu’il rejoint un groupe d’élite composé de seulement huit joueurs, dont Just Fontaine, Eusébio et Ronaldo, à avoir marqué au moins huit buts lors d’un même tournoi.
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Rabiot fustige la prestation honteuse des Bleus
L'ambiance dans le camp français s'est encore détériorée après un effondrement défensif face à l'Angleterre, qui a mis le milieu de terrain Adrien Rabiot dans une colère noire. La star de l'AC Milan n'a pas mâché ses mots pour critiquer la prestation de l'équipe lors d'une première mi-temps au cours de laquelle elle a concédé quatre buts. Rabiot a qualifié cette performance d'« inacceptable » et de « honteuse », laissant entendre que certains de ses coéquipiers n'avaient pas fait preuve du professionnalisme attendu pour un match pour la médaille de bronze.
« Nous avons entamé la première période de manière assez honteuse », a-t-il confié à beIN Sports. « J’ai observé chez certains joueurs un comportement que je n’avais jamais vu auparavant. C’est décevant, car c’était le dernier match pour laisser une bonne impression dans ce tournoi. Il y avait de la déception après la défaite contre l’Espagne, mais il restait un travail à finir, et on ne peut pas se permettre de se relâcher comme ça. »
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