Kylian Mbappé se heurte au même problème de « grande star » au Real Madrid que Cristiano Ronaldo, et un ancien coéquipier de CR7 réagit aux critiques qui taxent l’attaquant français d’« arrogance »

L’ancien milieu du Real Madrid, Rafael van der Vaart, a pris la défense de Kylian Mbappé, estimant que l’attaquant français est injustement ciblé par les critiques. Depuis son transfert très médiatisé du Paris Saint-Germain au Santiago Bernabéu, Mbappé reste sous les projecteurs : certains estiment même que son départ de la capitale a profité aux champions de Ligue 1, alors qu’il peine encore à s’imposer.

Van der Vaart insiste toutefois sur le fait que l’étiquette d’arrogant est loin de la réalité. S’adressant à Aceodds, le Néerlandais a déclaré : « Quand les gens disent que Mbappé est arrogant, ça me contrarie un peu, et les gens en parlent aussi maintenant parce que le PSG a remporté deux titres de Ligue des champions. Tout le monde dit : “Oui, on voit bien que c’était lui le problème”, mais ne vous y trompez pas… Le PSG possède certes de nombreux bons joueurs, mais aucune autre star mondiale incontestable. C’était lui la star du club. Quand on évolue aux côtés d’un tel joueur, les autres éléments se retrouvent un peu effacés. Il est sous pression et, quand le PSG ne gagne pas, c’est lui qu’on pointe du doigt. »