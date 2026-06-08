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Kylian Mbappé se heurte au même problème de « grande star » au Real Madrid que Cristiano Ronaldo, et un ancien coéquipier de CR7 réagit aux critiques qui taxent l’attaquant français d’« arrogance »
Mbappé, victime d'accusations injustifiées d'arrogance
L’ancien milieu du Real Madrid, Rafael van der Vaart, a pris la défense de Kylian Mbappé, estimant que l’attaquant français est injustement ciblé par les critiques. Depuis son transfert très médiatisé du Paris Saint-Germain au Santiago Bernabéu, Mbappé reste sous les projecteurs : certains estiment même que son départ de la capitale a profité aux champions de Ligue 1, alors qu’il peine encore à s’imposer.
Van der Vaart insiste toutefois sur le fait que l’étiquette d’arrogant est loin de la réalité. S’adressant à Aceodds, le Néerlandais a déclaré : « Quand les gens disent que Mbappé est arrogant, ça me contrarie un peu, et les gens en parlent aussi maintenant parce que le PSG a remporté deux titres de Ligue des champions. Tout le monde dit : “Oui, on voit bien que c’était lui le problème”, mais ne vous y trompez pas… Le PSG possède certes de nombreux bons joueurs, mais aucune autre star mondiale incontestable. C’était lui la star du club. Quand on évolue aux côtés d’un tel joueur, les autres éléments se retrouvent un peu effacés. Il est sous pression et, quand le PSG ne gagne pas, c’est lui qu’on pointe du doigt. »
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La comparaison avec Cristiano Ronaldo
La situation de Mbappé présente des similitudes directes avec l’époque de Ronaldo au Real Madrid. Van der Vaart, qui a évolué aux côtés de Ronaldo lors de son passage dans la capitale espagnole, souligne que la présence d’une « mégastar » dans l’effectif peut parfois altérer les performances des coéquipiers au détriment de la cohésion collective. Il estime que Mbappé subit actuellement la même pression tactique qui a marqué le passage de Ronaldo.
« Dans un grand club comme le Real Madrid, tout le monde est critiqué à outrance », rappelle Van der Vaart. « Quand Ronaldo jouait là-bas et qu’il ne gagnait pas, c’était toujours lui qui était blâmé. Mais ce que j’ai remarqué quand j’y jouais, c’est qu’il n’est pas bon de n’avoir qu’une seule grande star. En tant que numéro 10, j’avais parfois une meilleure solution, mais si Ronaldo se trouvait sur la gauche, tout le monde lui adressait le ballon, ce qui déséquilibrait le jeu. Gérer une telle star est complexe, pourtant il faut s’adapter, car au final Ronaldo inscrivait 60 buts par saison et Mbappé fait de même. »
Défendre le buteur de Madrid
Malgré les critiques, Mbappé est resté une menace constante devant le but pour les Blancos, mais les Madrilènes, toujours exigeants, ne se sont pas montrés pleinement satisfaits de son impact global sur le terrain. Van der Vaart a fait valoir qu’il fallait se concentrer sur l’ensemble de l’équipe plutôt que sur le talent individuel du vainqueur de la Coupe du monde 2018, suggérant que le reste de l’effectif avait bénéficié du fait que Mbappé supportait le poids de la pression.
Revenant sur la saison écoulée, Van der Vaart a ajouté : « Maintenant qu’il est parti, ils se partagent cette pression. C’est beaucoup plus facile pour eux qu’avec lui. Il a toujours marqué beaucoup de buts, tout comme il le fait au Real Madrid. C’était lui qui subissait la pression de marquer. Les supporters du Real Madrid n’arrêtent pas de le critiquer, et je ne sais pas pourquoi. Il était – de loin – leur meilleur joueur la saison dernière ! Les autres joueurs du Real Madrid n’étaient pas assez bons la saison dernière. Il marquait tout le temps, mais imaginez si vous deviez essayer d’être le meilleur tout le temps ; ce serait difficile. Je suis toujours très frustré parce qu’il est si facile de dire que Mbappé n’est rien, et ce n’est tout simplement pas la vérité. »
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Gloire en Coupe du monde et récompenses individuelles
Sur la scène internationale, Van der Vaart est convaincu que Mbappé fera taire ses détracteurs dès son retour en équipe de France. Il prédit un nouveau triomphe des Bleus en Coupe du monde et estime que l’attaquant madrilène, malgré la concurrence de pointures comme Harry Kane (Bayern Munich), va bientôt enrichir son palmarès personnel.
« Je parie sur la France pour remporter la Coupe du monde », a déclaré Van der Vaart. « J’espère vraiment que Mbappé sera le meilleur joueur du tournoi, malgré toutes ces critiques et ces gens qui disent qu’il ne fait rien et qu’il ne travaille pas en défense, mais je suis sûr à 100 % qu’il sera au sommet. La France est tellement forte. Elle pourrait aligner trois équipes et aurait encore une chance de remporter la Coupe du monde. Je vois Mbappé remporter le Soulier d’or, même si mon ami Harry Kane a aussi son mot à dire : on se demande comment il le fait, mais il marque toujours des buts incroyables. Je parie donc sur Kane pour le Soulier d’or et sur Mbappé pour le Ballon d’or. »