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Kylian Mbappé se dit « incroyablement fier » d'être devenu le meilleur buteur de l'histoire de la France et il entend désormais réduire l'écart qui le sépare de Lionel Messi
Soirée historique à New York
Mbappé a officiellement inscrit son nom dans l’histoire mardi en dépassant l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea, Olivier Giroud, pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. L’avant-centre du Real Madrid a atteint ce cap symbolique en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal, en match d’ouverture des Bleus pour la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium. Atteindre 58 buts internationaux à seulement 27 ans constitue un exploit remarquable pour l’attaquant. Pour marquer cet événement historique, ses coéquipiers lui ont offert un maillot spécial floqué du numéro 58 dans le dos.
Mbappé exprime une immense fierté
S'exprimant sur les réseaux sociaux pour revenir sur cet exploit monumental, le capitaine de l'équipe de France a exprimé sa gratitude et réaffirmé son ambition. Dans un message émouvant publié sur Instagram, le buteur prolifique a écrit : « 58 buts. C'est une immense fierté de devenir le meilleur buteur de l'histoire de notre équipe nationale, un pays qui a vu défiler tant de grands joueurs. Merci à tous mes coéquipiers, au staff et à la FFF pour la confiance indéfectible qu’ils m’ont témoignée depuis le premier jour. Merci aussi à vous pour votre soutien. On continue, il reste encore beaucoup à faire... »
Sur les traces de l'héritage de Messi en Coupe du monde
Désormais détenteur du record de buts avec l’équipe de France, Mbappé vise déjà un nouveau sommet. La star mondiale se rapproche à grands pas du record historique de réalisations en Coupe du monde, codétenu par la légende argentine Lionel Messi et l’ancien international allemand Miroslav Klose, auteurs chacun de 16 buts dans l’épreuve. Après son impressionnant doublé face aux champions d’Afrique, l’attaquant totalise désormais 14 buts sur la plus grande scène du football mondial. Compte tenu de sa forme actuelle et de son jeune âge, de nombreux experts estiment qu’il ne lui faudra guère de temps pour dépasser Messi puis Klose et ainsi franchir une nouvelle étape historique.
- AFP
Quelle sera la suite pour les Bleus ?
La France, emmenée par son nouveau recordman des buts marqués, fera son retour lundi prochain pour son deuxième match décisif de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps défieront l’Irak à Philadelphie avec l’intention de valider dès maintenant leur billet pour les huitièmes de finale, avant de conclure leur parcours initial face à la Norvège.