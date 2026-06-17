Kylian Mbappé se dit « incroyablement fier » d'être devenu le meilleur buteur de l'histoire de la France et il entend désormais réduire l'écart qui le sépare de Lionel Messi

S'exprimant sur les réseaux sociaux pour revenir sur cet exploit monumental, le capitaine de l'équipe de France a exprimé sa gratitude et réaffirmé son ambition. Dans un message émouvant publié sur Instagram, le buteur prolifique a écrit : « 58 buts. C'est une immense fierté de devenir le meilleur buteur de l'histoire de notre équipe nationale, un pays qui a vu défiler tant de grands joueurs. Merci à tous mes coéquipiers, au staff et à la FFF pour la confiance indéfectible qu’ils m’ont témoignée depuis le premier jour. Merci aussi à vous pour votre soutien. On continue, il reste encore beaucoup à faire... »



