À 27 ans, il savoure les feux des projecteurs tout en maintenant un niveau de performance individuel remarquable. Ce statut l’inscrit dans la même catégorie de talents que Messi ou Ronaldo, mais est-il prêt à se mettre au service du collectif quand nécessaire ?

Interrogé sur le sujet, l’ancien défenseur Marcel Desailly, en partenariat avec World Cup Betting, a confié à GOAL : « Il est né pour être un leader. Depuis l’âge de huit ans, le monde lui prédit un avenir de grand joueur, et il a toujours travaillé pour l’atteindre.

« Mais nous avons découvert récemment – ou plutôt il a découvert récemment – que le football est un sport collectif et que, fondamentalement, c’est l’équipe qui est la star. C’est particulièrement vrai pour toutes les grandes équipes que nous avons vues remporter des titres comme la Ligue des champions – Liverpool par exemple, ou plus récemment le Paris Saint-Germain : tout repose sur le jeu collectif.

Quand le Real Madrid a très mal joué et qu’il n’aurait pas dû aller en finale contre Liverpool. Quand ils ont affronté Chelsea, le PSG, Manchester City – ils n’auraient jamais dû gagner ces matchs, mais ils l’ont fait grâce à l’esprit collectif. Or, je pense que Kylian n’a pas cette mentalité dans son programme et, quand on ne l’a pas, il est difficile de l’acquérir, surtout dans le monde actuel où l’on doit devenir une star très rapidement, parce que nous vivons dans une « dictature de l’urgence », comme je l’appelle, et parce que nous sommes devenus très individualistes. Le Ballon d’Or est devenu essentiel, alors qu’à mon époque on le gagnait puis on l’oubliait aussitôt.

C’est un monde différent et Kylian Mbappé n’est pas le seul responsable. Nous accordons trop d’importance à des détails qui n’en méritent pas, car, match après match, le football nous rappelle qu’une équipe qui ne joue pas ensemble ne fonctionne pas. On a vu Neymar, Messi et Mbappé évoluer ensemble ; aujourd’hui, on voit Vinicius Jr et Mbappé : ça ne marche toujours pas, faute d’intégration dans un véritable esprit collectif.

Regardez Liverpool : Mohamed Salah était-il la seule star ? Non. Virgil van Dijk, Alisson, Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold étaient aussi des stars, car ils jouaient ensemble, se servaient des centres pour marquer et portaient le collectif à un autre niveau. C’était impressionnant.

« C’est pour ça que j’aime le football. Je m’en fiche que Mbappé dribble quatre joueurs ; ça ne m’impressionne pas, car il ne voit pas le jeu. Pourquoi admirons-nous Rodri ou, avant lui, Kevin De Bruyne ? Parce qu’ils savent déjà où ils vont transmettre le ballon avant même de le recevoir. C’est cet esprit que j’apprécie, et je n’ai jamais été un grand fan de Diego Maradona, même s’il était un génie. Je ne porte pas dans mon cœur les joueurs qui multiplient les dribbles ; je préfère ceux qui, d’une touche, font la différence parce qu’ils ont tout lu. L’anticipation est, à mes yeux, une qualité exceptionnelle. »