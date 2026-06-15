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Kylian Mbappé sait-il partager le feu des projecteurs, ou dégage-t-il déjà cette aura de star absolue à la Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Un autre champion du monde observe que sa mentalité continue de mûrir
Meilleur buteur de l'histoire du PSG et désormais « Galactico » à Madrid
Champion du monde avec les Bleus en 1998, Leboeuf s’est penché sur l’avenir de Mbappé. Dès ses débuts à Monaco, l’attaquant au pied léger était déjà présenté comme une future star.
Il a conquis le titre suprême avec les Bleus en 2018, puis a signé un hat-trick en finale du Mondial au Qatar en 2022, où son équipe a subi une défaite cruelle aux tirs au but face à Messi et à l’Argentine.
Devenu meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avant de rejoindre le statut de « Galactico » au Real Madrid, il se prépare désormais à inscrire son nom en tête d’un nouveau classement prestigieux des buteurs en sélection.
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À l'instar de Messi et Ronaldo : Mbappé pourra-t-il partager la vedette ?
À 27 ans, il savoure les feux des projecteurs tout en maintenant un niveau de performance individuel remarquable. Ce statut l’inscrit dans la même catégorie de talents que Messi ou Ronaldo, mais est-il prêt à se mettre au service du collectif quand nécessaire ?
Interrogé sur le sujet, l’ancien défenseur Marcel Desailly, en partenariat avec World Cup Betting, a confié à GOAL : « Il est né pour être un leader. Depuis l’âge de huit ans, le monde lui prédit un avenir de grand joueur, et il a toujours travaillé pour l’atteindre.
« Mais nous avons découvert récemment – ou plutôt il a découvert récemment – que le football est un sport collectif et que, fondamentalement, c’est l’équipe qui est la star. C’est particulièrement vrai pour toutes les grandes équipes que nous avons vues remporter des titres comme la Ligue des champions – Liverpool par exemple, ou plus récemment le Paris Saint-Germain : tout repose sur le jeu collectif.
Quand le Real Madrid a très mal joué et qu’il n’aurait pas dû aller en finale contre Liverpool. Quand ils ont affronté Chelsea, le PSG, Manchester City – ils n’auraient jamais dû gagner ces matchs, mais ils l’ont fait grâce à l’esprit collectif. Or, je pense que Kylian n’a pas cette mentalité dans son programme et, quand on ne l’a pas, il est difficile de l’acquérir, surtout dans le monde actuel où l’on doit devenir une star très rapidement, parce que nous vivons dans une « dictature de l’urgence », comme je l’appelle, et parce que nous sommes devenus très individualistes. Le Ballon d’Or est devenu essentiel, alors qu’à mon époque on le gagnait puis on l’oubliait aussitôt.
C’est un monde différent et Kylian Mbappé n’est pas le seul responsable. Nous accordons trop d’importance à des détails qui n’en méritent pas, car, match après match, le football nous rappelle qu’une équipe qui ne joue pas ensemble ne fonctionne pas. On a vu Neymar, Messi et Mbappé évoluer ensemble ; aujourd’hui, on voit Vinicius Jr et Mbappé : ça ne marche toujours pas, faute d’intégration dans un véritable esprit collectif.
Regardez Liverpool : Mohamed Salah était-il la seule star ? Non. Virgil van Dijk, Alisson, Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold étaient aussi des stars, car ils jouaient ensemble, se servaient des centres pour marquer et portaient le collectif à un autre niveau. C’était impressionnant.
« C’est pour ça que j’aime le football. Je m’en fiche que Mbappé dribble quatre joueurs ; ça ne m’impressionne pas, car il ne voit pas le jeu. Pourquoi admirons-nous Rodri ou, avant lui, Kevin De Bruyne ? Parce qu’ils savent déjà où ils vont transmettre le ballon avant même de le recevoir. C’est cet esprit que j’apprécie, et je n’ai jamais été un grand fan de Diego Maradona, même s’il était un génie. Je ne porte pas dans mon cœur les joueurs qui multiplient les dribbles ; je préfère ceux qui, d’une touche, font la différence parce qu’ils ont tout lu. L’anticipation est, à mes yeux, une qualité exceptionnelle. »
Mbappé rejoindra-t-il un jour la Premier League ?
Mbappé a inscrit 86 buts en 103 matchs avec le Real Madrid, portant son total en équipe de France à 56. Ces derniers mois, il a parfois affiché des signes de frustration, ce qui alimente les spéculations sur un éventuel nouveau défi.
Interrogé sur la possibilité que l’un des attaquants les plus redoutables de la planète se lance à la conquête de la Premier League, Leboeuf a ajouté : « La Premier League a changé. Si c’était la Premier League de l’époque où je jouais, j’aurais dit non, il n’est pas prêt pour ça. Mais grâce à sa vitesse et aux opportunités qu’offre la Premier League, je suis convaincu qu’il peut s’imposer dans n’importe quel championnat. Ce serait spectaculaire de le voir rivaliser avec Erling Haaland pour le titre de meilleur buteur.
Ce serait spectaculaire, mais au vu de son prix, aucun club ne peut se le permettre aujourd’hui. Je ne vois pas de prétendant réaliste pour la saison prochaine.
« Arsenal aura certes besoin d’un avant-centre, mais les Gunners ne jouent plus vraiment avec un vrai numéro 9. Ils passent à côté du poste, donc Mbappé risquerait de se retrouver dans la peau d’un Gyokeres, à attendre des centres et des passes qui ne viennent jamais. Ce que Haaland accepte dans le système de Guardiola, à savoir toucher un ou deux ballons par mi-temps, je ne suis pas sûr que Mbappé l’acceptera. Il devrait donc redescendre en numéro 10, chercher le ballon et, au passage, risquer de perturber la tactique de l’entraîneur. »
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Calendrier de la France : le premier match des Bleus à la Coupe du monde 2026
Mbappé évoluera sous les ordres de José Mourinho au Santiago Bernabéu la saison prochaine, alors que le « Special One » effectue son retour à Madrid pour un deuxième mandat à l’un des postes d’entraîneur les plus exigeants. Il devra rapidement trouver la formule pour tirer le meilleur parti d’un effectif riche en stars.
Pour l’instant, Mbappé se concentre pleinement sur la Coupe du monde – alors que la France vise une troisième finale consécutive – et l’équipe de Didier Deschamps s’apprête à entamer sa campagne par un match face au Sénégal au MetLife Stadium, mardi.