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Kylian Mbappé s'est retrouvé avec une vilaine entaille à la jambe après un tacle les crampons en avant de Jonathan Tah, tandis que l'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, estime que le défenseur du Bayern Munich méritait un carton rouge
Les séquelles de la défaite : Madrid s'indigne d'une faute de Tah restée impunie
Au lendemain de la défaite 2-1 du Real Madrid face au Bayern Munich, Arbeloa n'a pas caché sa frustration concernant un tacle controversé sur son attaquant vedette. On a vu Tah tacler Mbappé avec les crampons en avant, mais le défenseur n'a reçu qu'un carton jaune pour cet incident. Cette décision a rendu les hôtes furieux, d'autant plus que Mbappé portait des traces visibles sur la jambe. El Chringuito a d'ailleurs partagé une image montrant une entaille apparente et une grande déchirure dans sa chaussette.
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Arbeloa fustige l'arbitrage après la frayeur liée à la blessure de Mbappé
S'adressant à Marca après le coup de sifflet final, Arbeloa a fait part de son incrédulité face à l'arbitrage. « Je ne comprends pas pourquoi le joueur du Bayern [Tah] n'a pas été expulsé pour la faute qu'il a commise sur Mbappé. Ce sont des décisions difficiles à comprendre », a déclaré l'entraîneur madrilène.
La soirée a tourné au cauchemar pour le géant espagnol, qui a non seulement perdu le match, mais a également vu l’un de ses milieux de terrain clés être suspendu pour le match retour. Aurélien Tchouameni a reçu un carton jaune pendant la rencontre, ce qui lui vaudra d’être suspendu pour le match retour décisif à l’Allianz Arena mercredi prochain. Arbeloa a reconnu l’importance de l’absence du Français, mais est resté optimiste quant à la profondeur de son effectif. « C’est une grosse perte à cause du carton que l’arbitre lui a donné, mais nous avons confiance en nos remplaçants », a-t-il ajouté.
La lueur d'espoir de Mbappé
Si le tacle de Tah a semé la panique sur le banc madrilène, Mbappé a pu continuer le jeu et a fini par trouver le chemin des filets pour réduire l'écart. Même dans la défaite, le Français a réussi à franchir une étape importante, en inscrivant son 14e but de la saison actuelle de Ligue des champions. Ce but lui permet de rester en lice pour battre le record de Cristiano Ronaldo, qui a marqué 17 buts en une seule campagne européenne. La soirée s'est par ailleurs avérée difficile pour le géant espagnol. Les buts de Luis Diaz et Harry Kane, inscrits de part et d'autre de la mi-temps, ont donné à l'équipe de Vincent Kompany un avantage crucial à ramener à l'Allianz Arena.
- AFP
L'optimisme reste de mise pour le retour à Munich
Le Real Madrid a une longue tradition de remontées spectaculaires en Ligue des champions, et Arbeloa estime que ses joueurs possèdent la mentalité nécessaire pour faire taire le public de l'Allianz Arena mercredi prochain. L'entraîneur mise sur le prestige et la ténacité de son équipe pour décrocher une place en demi-finale. « S'il y a une équipe capable de s'imposer à Munich, c'est bien le Real Madrid. Nous sommes le Real Madrid, et nous savons à quel point il est difficile de gagner là-bas, mais nous ferons de notre mieux », a conclu Arbeloa.