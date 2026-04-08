Kylian Mbappé s'est retrouvé avec une vilaine entaille à la jambe après un tacle les crampons en avant de Jonathan Tah, tandis que l'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, estime que le défenseur du Bayern Munich méritait un carton rouge

S'adressant à Marca après le coup de sifflet final, Arbeloa a fait part de son incrédulité face à l'arbitrage. « Je ne comprends pas pourquoi le joueur du Bayern [Tah] n'a pas été expulsé pour la faute qu'il a commise sur Mbappé. Ce sont des décisions difficiles à comprendre », a déclaré l'entraîneur madrilène.

La soirée a tourné au cauchemar pour le géant espagnol, qui a non seulement perdu le match, mais a également vu l’un de ses milieux de terrain clés être suspendu pour le match retour. Aurélien Tchouameni a reçu un carton jaune pendant la rencontre, ce qui lui vaudra d’être suspendu pour le match retour décisif à l’Allianz Arena mercredi prochain. Arbeloa a reconnu l’importance de l’absence du Français, mais est resté optimiste quant à la profondeur de son effectif. « C’est une grosse perte à cause du carton que l’arbitre lui a donné, mais nous avons confiance en nos remplaçants », a-t-il ajouté.