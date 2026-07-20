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Krishan Davis

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Kylian Mbappé, Rodri et l'équipe type de la Coupe du monde 2026 selon GOAL

Opinion
Coupe du monde
L. Messi
Kylian Mbappé
J. Bellingham
Rodri
E. Haaland
M. Olise
Argentine
Espagne
France
Angleterre
Norvège
Cap-Vert
Vozinha
M. Cucurella
P. Porro
P. Cubarsi
L. Martinez
FEATURES

Après cinq semaines de compétition, 104 matchs et 308 buts, la Coupe du monde 2026 s’est officiellement conclue. D’un point de vue purement footballistique, le plus grand tournoi de l’histoire de la FIFA n’a pas déçu : 48 équipes se sont affrontées dans trois pays hôtes, à travers l’immensité de l’Amérique du Nord. Une fois 46 de ces sélections éliminées, il ne restait plus que les deux meilleures nations du classement mondial : l’Espagne et l’Argentine.

À l’issue d’une finale qui restera davantage dans les mémoires pour le jeu extrêmement physique de l’Argentine que pour ses occasions de but ou ses moments de génie individuel, c’est la Roja qui s’est imposée, remportant son deuxième titre mondial grâce à une finition magistrale de Ferran Torres en prolongation, laissant Lionel Messi et ses coéquipiers désespérés.

Le tournoi a également offert une course au Soulier d’or haletante, Messi se retrouvant au coude-à-coude avec le duo français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le buteur norvégien Erling Haaland ainsi que les Anglais Harry Kane et Jude Bellingham dans une lutte acharnée pour cette distinction individuelle. Au final, c’est Mbappé qui l’a emporté – et pas seulement pour l’édition 2026 : à 27 ans, il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Sans surprise, le Français figure dans l’équipe type du tournoi sélectionnée par GOAL. Mais qui l’accompagne dans notre XI idéal de la Coupe du monde 2026 ?

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    GK : Vozinha (Cap-Vert)

    Vozinha, le gardien cap-verdien de 40 ans, a séduit le public nord-américain en s'imposant comme le joueur clé de son équipe lors d'un parcours surprise jusqu'aux huitièmes de finale. Si les « Blue Sharks » n’ont pas remporté le moindre match, le gardien a été déterminant dans les trois matchs nuls de la phase de groupes contre l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, offrant à son équipe le nombre minimal de points requis pour accéder à un 16^e de finale retentissant face à l’Argentine, tenante du titre.

    Il s’est d’abord illustré en réalisant sept arrêts lors du match nul 0-0 contre les futurs champions, avant de surpasser cet exploit en enchaînant huit parades face à l’Argentine en phase à élimination directe ; son équipe a poussé Messi et ses coéquipiers jusqu’en prolongation avant de s’incliner de justesse.

    Vozinha est désormais une figure culte et son nom reste gravé dans la légende de la Coupe du monde ; une nouvelle espèce de créature marine porte même son nom.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Pedro Porro (Espagne)

    Une Coupe du monde peut propulser la carrière d’un joueur, et Pedro Porro en est la preuve vivante après l’édition nord-américaine. Le latéral droit de Tottenham n’était pas titulaire avec l’Espagne à l’entame du tournoi, mais il a saisi sa chance en remplaçant Marcos Llorente (Atlético de Madrid) pour le match des huitièmes de finale contre l’Autriche, et ne l’a plus lâchée. Il est aujourd’hui champion du monde.

    Lors de cette rencontre, il a étouffé le flanc gauche autrichien tout en faisant valoir son instinct offensif, surgissant dans la surface adverse pour doubler la marque d’une tête précise. Il a ensuite conservé son poste face au Portugal en huitièmes de finale, se hissant parmi les meilleurs joueurs espagnols avec neuf interventions défensives, puis a de nouveau brillé, notamment en phase offensive, contre la Belgique en quarts.

    En demi-finale, il a confirmé son statut en inscrivant le deuxième but avec l’assurance d’un attaquant aguerri pour sceller la victoire face à la France, avant de délivrer le centre décisif en finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB : Pau Cubarsi (Espagne)

    Aux côtés de Porro, au sein d’une défense espagnole à toute épreuve, Pau Cubarsi a affiché un niveau de jeu qui a démenti ses 19 ans, s’imposant comme le défenseur central le plus en vue du tournoi nord-américain. Le jeune joueur a largement contribué au parcours quasi parfait de l’équipe de Luis de la Fuente, qui n’a encaissé qu’un seul but et a logiquement décroché le prix du meilleur jeune joueur.

    Il a contenu des stars comme Cristiano Ronaldo, Mbappé et Messi, et sa performance face au Français en demi-finale a été particulièrement remarquée, éteignant la principale menace offensive des Bleus. Formé au FC Barcelone, il a justifié sa cote grâce à sa qualité de passe et à son sang-froid balle au pied, participant activement à la progression du jeu avec autorité.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Lisandro Martínez (Argentine)

    Sur le plan défensif, cette Coupe du monde n’a pas été des plus brillantes pour l’Argentine : les tenants du titre ont frôlé l’élimination prématurée tout au long des phases à élimination directe et n’ont atteint la finale que de justesse. Mais rares sont ceux qui incarnent aussi bien leur combativité et leur esprit de combat que le petit défenseur central de Manchester United, Lisandro Martinez.

    Ce qui lui manque en taille, il le compense par une grande maîtrise du jeu et, bien sûr, par une parfaite connaissance des « arts obscurs ». Statistiquement, il figurait parmi les meilleurs défenseurs centraux du tournoi, et il s’est également montré décisif en attaque : il a délivré une passe décisive à Messi grâce à un ballon millimétré en profondeur, avant d’inscrire d’une frappe imparable en prolongation lors de la victoire chaotique contre le Cap-Vert en seizièmes de finale. Il est vraiment dommage que sa finale ait été écourtée par une blessure.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB : Marc Cucurella (Espagne)

    Si certains doutaient encore de Marc Cucurella avant la Coupe du monde 2026, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les supporters de Chelsea le répétaient depuis longtemps : l’arrière gauche ibérique compte parmi les meilleurs du monde, et le reste de la planète football ne peut désormais que le constater. Recrue estivale du Real Madrid, il a été un roc sur le flanc gauche de la défense espagnole, pièce maîtresse du dispositif de De la Fuente qui a conduit la Roja vers un deuxième sacre.

    Il n’a pas été une seule fois éliminé en un contre un lors des cinq rencontres précédant la finale, neutralisant avec autorité le Ballon d’Or Ousmane Dembélé puis le dynamiteur du Bayern Munich Michael Olise en demi-finale face à la France. Et ce bilan ne prend pas en compte ses contributions offensives : l’arrière gauche s’est projeté pour soutenir l’attaque à chaque occasion, délivrant une passe décisive contre l’Arabie saoudite en phase de poules, puis deux centres millimétrés convertis par Mikel Oyarzabal lors de la victoire en seizièmes contre l’Autriche.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DM : Rodri (Espagne)

    Rodri a fait preuve d’un timing parfait. Au moment le plus crucial, le lauréat du Ballon d’Or 2024 a retrouvé son meilleur niveau pour guider l’Espagne vers le titre depuis le milieu de terrain. La star de Manchester City a été impériale, dictant le rythme depuis son poste de sentinelle, en enchaînant des centaines de passes précises et en coupant d’innombrables attaques adverses.

    Indispensable au dispositif de De la Fuente, Il a affiché le meilleur taux de réussite aux duels parmi tous les milieux de terrain du tournoi, délivré le plus grand nombre de passes décisives dans le dernier tiers depuis la légende allemande Toni Kroos (62) en 2014, réussi plus de passes dans le dernier tiers que tout autre joueur et, fait remarquable, établi le record du nombre de passes effectuées par un seul joueur en Coupe du monde depuis 1966. Sa Coupe du monde a été une véritable démonstration de maîtrise au milieu de terrain et lui a valu le Ballon d’or du meilleur joueur du tournoi.

  • Jude BellinghamGetty Images

    CM : Jude Bellingham (Angleterre)

    Honnêtement, qu’aurait-il advenu de l’Angleterre sans Jude Bellingham ? Pour la deuxième grande compétition consécutive, la star du Real Madrid a été l’homme vers lequel les Three Lions se sont tournés pour les mener à la victoire face à une adversité de taille, et une fois de plus, il a répondu présent de manière spectaculaire. Bellingham a inscrit 35 % des buts de l’Angleterre en Amérique du Nord ; avec sept réalisations depuis le milieu de terrain, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du pays lors d’une seule Coupe du monde, démontrant à maintes reprises son aptitude à mener des actions vers l’avant ou à surgir dans la surface au moment idéal.

    La performance inlassable de ce joueur de 23 ans et son doublé contre le Mexique à l’Azteca en huitièmes de finale resteront à jamais gravés dans la légende de l’Angleterre et de la Coupe du monde, tandis que son but contre la Croatie et son doublé face à la Norvège ont également constitué des moments décisifs majeurs.

    Bellingham s’impose comme le joueur des grands rendez-vous et a répondu avec force aux rares interrogations sur sa place de titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel. Son rôle, aujourd’hui, est incontestable.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    AM : Michael Olise (France)

    Personne ne doutait vraiment que Michael Olise allait transposer au Mondial la forme envoûtante qu’il affichait au Bayern Munich, mais il a fallu un ajustement tactique de Didier Deschamps pour libérer pleinement le potentiel de ce Français nonchalant au sein de l’équipe championne du monde 2018. L’ancien sélectionneur a inversé les rôles de titulaires d’Olise et de Dembélé dès le premier match, plaçant le premier au poste de numéro 10 et le second sur l’aile. Et voilà que ce joueur du Bayern au talent infini semblait avoir joué à ce poste toute sa vie.

    Le joueur du Bayern rappelait les numéros 10 d’antan, déambulant avec nonchalance, toujours à la recherche de la passe décisive et éliminant ses adversaires par des enchaînements étincelants. Sa prestation face à la Suède en seizièmes de finale restera dans les annales de la Coupe du monde : il a littéralement dominé le match, offrant deux passes décisives incroyables en seconde période à Bradley Barcola et à Mbappé – s’avançant sans peine et faisant un petit pont à un défenseur pour servir le premier, puis découpant la défense suédoise pour servir le second sur un plateau.

    Il a ainsi terminé le tournoi en tête du classement des passeurs décisifs (sept), établissant au passage un nouveau record pour une seule Coupe du monde.

  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    Ailier droit : Lionel Messi (Argentine)

    Que dire de plus sur Lionel Messi ? Sa participation au tournoi avait été remise en question durant les mois qui ont précédé la Coupe du monde, mais l’icône argentine a une nouvelle fois défié les attentes : non seulement il a joué, mais il a totalement dominé la compétition à 39 ans. Bénéficiant d’une grande liberté de mouvement comme attaquant polyvalent, il a retrouvé sa forme d’antan pour semer le chaos.

    À ses yeux, Messi a confirmé son statut de plus grand joueur de tous les temps en tirant souvent vers la victoire une équipe tenante du titre en manque d’inspiration, au cours d’un parcours semé d’embûches jusqu’en finale. Il a inscrit six buts en phase de groupes, dont un sublime triplé lors de l’entrée en lice de l’Albiceleste face à l’Algérie, puis a déclenché six autres réalisations en phase à élimination directe ; il s’est encore montré décisif en délivrant deux passes décisives cruciales en demi-finale contre l’Angleterre pour propulser la sélection de Lionel Scaloni en finale. Tout simplement le meilleur de tous les temps – on regrettera seulement qu’il n’ait pas brillé lors du match décisif.

  • HaalandGetty Images

    Attaquant : Erling Haaland (Norvège)

    Qui pouvait douter que Haaland allait éclabousser la Coupe du monde de son talent ? Pour son premier grand tournoi, la machine à buts de Manchester City a été impériale, dissipant les derniers doutes sur sa capacité à transposer ses exploits de Premier League sur la plus grande scène mondiale au service d’une Norvège surprise du tournoi, et surtout en souriant.

    Il a d’abord marqué deux fois lors des deux premières sorties des Scandinaves, avant de claquer l’unique but de la victoire en fin de match contre la Côte d’Ivoire en seizièmes. Puis, inévitablement, il a endossé le rôle de protagoniste dans la plus grande surprise du tournoi : un doublé en seconde période qui a fait tomber le Brésil en huitièmes, le plus grand résultat de l’histoire du football norvégien.

    Reste à espérer que la sélection norvégienne ne devra pas attendre à nouveau 28 ans pour retrouver ce niveau, car le football mondial aurait tout à perdre à se passer trop longtemps du talent brut d’Haaland.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Ailier gauche : Kylian Mbappé (France)

    Le roi de la Coupe du monde. La quête de gloire de la France s’est peut-être soldée par une élimination décevante en demi-finale face à l’Espagne, pour laquelle son capitaine et figure emblématique devra assumer sa part de responsabilité et de critiques, mais Kylian Mbappé a bel et bien accompli sa mission personnelle : devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition en Amérique du Nord. À 27 ans, alors que Messi s’apprête à se retirer, il est pratiquement certain de consolider ce statut dans les années à venir.

    Comme souvent sur la plus grande scène du football mondial, Mbappé a été magnifique. Il s’est illustré de manière spectaculaire à chaque match, à l’exception de la rencontre malheureuse contre la Roja — une série qui comprenait des doublés contre le Sénégal, l’Irak et la Suède, deux passes décisives contre la Norvège, des buts contre le Paraguay et le Maroc en phase à élimination directe, ainsi que deux autres buts qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur incontesté et de remporter le Soulier d’or 2026 lors de la finale pour la troisième place perdue face à l’Angleterre.

    Certains estiment que ces prouesses sont un peu vaines, mais avec au moins deux autres Coupes du monde à venir, Mbappé était presque certain de finir par distancer Messi.