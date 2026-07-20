Kylian Mbappé, Rodri et l'équipe type de la Coupe du monde 2026 selon GOAL

À l’issue d’une finale qui restera davantage dans les mémoires pour le jeu extrêmement physique de l’Argentine que pour ses occasions de but ou ses moments de génie individuel, c’est la Roja qui s’est imposée, remportant son deuxième titre mondial grâce à une finition magistrale de Ferran Torres en prolongation, laissant Lionel Messi et ses coéquipiers désespérés.

Le tournoi a également offert une course au Soulier d’or haletante, Messi se retrouvant au coude-à-coude avec le duo français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le buteur norvégien Erling Haaland ainsi que les Anglais Harry Kane et Jude Bellingham dans une lutte acharnée pour cette distinction individuelle. Au final, c’est Mbappé qui l’a emporté – et pas seulement pour l’édition 2026 : à 27 ans, il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Sans surprise, le Français figure dans l’équipe type du tournoi sélectionnée par GOAL. Mais qui l’accompagne dans notre XI idéal de la Coupe du monde 2026 ?