Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ruud van Nistelrooy au sein d'un club très fermé de la Ligue des champions après avoir inscrit un but décisif pour le Real Madrid face au Bayern Munich

Le joueur vedette de Madrid a redonné espoir à son équipe grâce à un but inscrit à la 74e minute, qui permet de garder la série ouverte avant le match retour en Allemagne. En trouvant le chemin des filets, le joueur de 27 ans a atteint le chiffre de 14 buts cette saison, rejoignant ainsi un club très fermé. Cette réalisation précise n’est que la neuvième fois de l’histoire qu’un joueur franchit ce cap, l’ancienne star du Real Madrid Ronaldo ayant notamment accompli cet exploit à trois reprises et détenant le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison (17).

José Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema ont également atteint la barre des 14 buts par le passé.