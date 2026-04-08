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Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ruud van Nistelrooy au sein d'un club très fermé de la Ligue des champions après avoir inscrit un but décisif pour le Real Madrid face au Bayern Munich
Une étape importante franchie au Bernabéu
Le joueur vedette de Madrid a redonné espoir à son équipe grâce à un but inscrit à la 74e minute, qui permet de garder la série ouverte avant le match retour en Allemagne. En trouvant le chemin des filets, le joueur de 27 ans a atteint le chiffre de 14 buts cette saison, rejoignant ainsi un club très fermé. Cette réalisation précise n’est que la neuvième fois de l’histoire qu’un joueur franchit ce cap, l’ancienne star du Real Madrid Ronaldo ayant notamment accompli cet exploit à trois reprises et détenant le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison (17).
José Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema ont également atteint la barre des 14 buts par le passé.
- AFP
Grimper dans les classements de tous les temps
Les statistiques soulignent le parcours remarquable de Mbappé depuis son premier but européen contre Manchester City il y a près de dix ans. En 97 apparitions sous les couleurs de Monaco, du Paris Saint-Germain et du Real, l'attaquant a désormais inscrit 69 buts, ce qui le place en sixième position au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. Son bilan actuel pour la saison 2025-2026 est particulièrement impressionnant, puisqu'il double celui de l'année précédente, réaffirmant ainsi son rôle de figure incontournable de l'attaque madrilène.
À la poursuite du record ultime
L'attaquant n'est plus qu'à trois buts d'égaler le record historique de la Ligue des champions sur une seule saison, établi par Ronaldo lors de la saison 2013-2014. Pour dépasser ce seuil légendaire de 17 buts, le Français doit encore trouver le chemin des filets à quatre reprises, tandis qu'un seul but supplémentaire lui permettrait d'égaler les 15 buts inscrits par Robert Lewandowski et Karim Benzema.
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Un voyage marquant à Munich
Le Real Madrid se rendra à l'Allianz Arena mercredi prochain pour affronter un défi de taille face à une équipe du Bayern tenace, dirigée par Vincent Kompany. S'il ne parvient pas à renverser le score cumulé de 2-1, le club verra ses ambitions européennes prendre fin et se retrouvera au bord d'une saison sans titre, alors qu'il compte désormais sept points de retard sur Barcelone dans la course au titre de la Liga. Tous les regards seront tournés vers Mbappé en Bavière, alors qu'il tentera d'inspirer un retour et de consolider davantage son héritage dans les livres des records.