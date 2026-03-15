Kylian Mbappé pris dans une polémique entre club et sélection nationale alors que le Real Madrid s'apprête à affronter la France et Nike

Mbappé devrait rejoindre ses coéquipiers dans l'avion à destination de Manchester ce lundi, dans l'espoir de prendre part au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions du Real Madrid. L'attaquant est absent des terrains depuis fin février en raison d'un problème au genou, mais il a suivi un traitement conservateur au cours des trois dernières semaines afin d'éviter une intervention chirurgicale et d'accélérer son retour sur le terrain.

Si le champion du monde a manqué la victoire 3-0 lors du match aller au Bernabéu, ses progrès à Valdebebas sont encourageants. Le responsable des Blancos, Álvaro Arbeloa, a donné des nouvelles positives sur la situation, même si le joueur n'a pas participé à la victoire 4-1 contre Elche avant le déplacement en Angleterre.