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Kylian Mbappé pris dans une polémique entre club et sélection nationale alors que le Real Madrid s'apprête à affronter la France et Nike
La course contre la montre pour la remise en forme de Mbappé avant le déplacement à l'Etihad
Mbappé devrait rejoindre ses coéquipiers dans l'avion à destination de Manchester ce lundi, dans l'espoir de prendre part au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions du Real Madrid. L'attaquant est absent des terrains depuis fin février en raison d'un problème au genou, mais il a suivi un traitement conservateur au cours des trois dernières semaines afin d'éviter une intervention chirurgicale et d'accélérer son retour sur le terrain.
Si le champion du monde a manqué la victoire 3-0 lors du match aller au Bernabéu, ses progrès à Valdebebas sont encourageants. Le responsable des Blancos, Álvaro Arbeloa, a donné des nouvelles positives sur la situation, même si le joueur n'a pas participé à la victoire 4-1 contre Elche avant le déplacement en Angleterre.
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Le dilemme entre le club et la sélection nationale
La tension porte sur la disponibilité de Mbappé pour la prochaine trêve internationale, durant laquelle la France doit affronter le Brésil et la Colombie aux États-Unis. Selon un article du Manchester Evening News (source : Mirror), le Real Madrid hésite, à juste titre, à laisser partir sa star pour des matchs amicaux juste après une blessure au genou, d'autant plus qu'un grand derby madrilène contre l'Atlético se profile à l'horizon.
Cependant, le club espagnol se trouve dans une position délicate. Le règlement de la FIFA stipule que les clubs ne peuvent empêcher leurs joueurs de rejoindre leur sélection nationale, sauf s'ils sont officiellement indisponibles pour cause de blessure. Si Mbappé joue contre Manchester City ou l'Atlético de Madrid, le club n'aura aucun motif valable pour l'empêcher de se rendre à Boston et à Washington DC pour la tournée des Bleus.
Nike et les pressions commerciales
Le pouvoir commercial de Nike ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette polémique. En tant qu’équipementier officiel de la France et du Brésil, le géant américain de l’habillement sportif considère le prochain face-à-face aux États-Unis comme une formidable opportunité marketing à l’approche de la Coupe du monde. Mbappé, en tant qu’athlète phare de Nike, devrait être l’égérie de plusieurs campagnes promotionnelles pendant cette trêve.
La FFF considère Mbappé comme son plus grand atout commercial, et compte tenu des obligations de sponsoring importantes liées à sa participation, la pression pour l'inclure dans l'équipe de Didier Deschamps est immense. Madrid pourrait se retrouver à devoir affronter non seulement une fédération nationale, mais aussi l'une des marques les plus puissantes au monde, alors qu'elle cherche à protéger la santé de sa star.
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Arbeloa reste prudent concernant sa star
Malgré les rumeurs qui entourent son avenir en équipe nationale, Arbeloa reste concentré sur la tâche qui l'attend à Manchester. Interrogé sur la condition physique de l'attaquant avant le match contre Elche, Arbeloa a déclaré : « [Mbappé] va de mieux en mieux chaque jour. Sa récupération se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan. Tout dépend de ses progrès, mais je pense qu’il se débrouille très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je m’attends à ce qu’il fasse le déplacement à Manchester. »
Le Real Madrid disposant d’une confortable avance de 3-0 au score cumulé, le staff technique pourrait choisir d’utiliser le Français comme remplaçant de fin de match plutôt que de le faire débuter. Cependant, chaque minute qu’il passe sur le terrain de l’Etihad le rapproche un peu plus de la sélection française, ce qui place la direction madrilène face à une décision difficile quant à la gestion du retour de son joueur phare.
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