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Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo ? Interrogé sur le futur meilleur buteur de la Coupe du monde 2026, la star du Real Madrid et de l’équipe de France a livré une réponse ferme
Mbappé anticipe que Ronaldo prendra l’avantage sur Messi, avant de se positionner lui-même comme favori.
Lors d’un défi football organisé par le créateur de contenu Finn Agostinelli et la plateforme Sorare, la star de 27 ans a enchaîné les choix pour désigner les futurs meilleurs buteurs du tournoi nord-américain. Interrogé sur le duel des deux plus grands joueurs de l’ère moderne, Mbappé a tranché en faveur de son idole Ronaldo, qu’il voit conclure plus efficacement que Messi face au but.
Si Messi, récemment dominateur sur la scène internationale et fraîchement couronné avec l’Argentine en 2022, semble incarner la référence, Mbappé parie que l’attaquant d’Al-Nassr fera preuve d’une efficacité supérieure en 2026. Toutefois, lorsque la comparaison finale l’a opposé à l’icône portugaise, le Français a affirmé avec assurance qu’il avait les moyens de terminer meilleur buteur du tournoi.
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Sélectionner la prochaine génération de stars
Avant d'aborder la finale, Mbappé a été invité à trier parmi les jeunes talents européens et sud-américains les plus en vue. Il a affiché une confiance totale dans la jeune pépite espagnole et son rival du FC Barcelone, Lamine Yamal, le plaçant devant Florian Wirtz, Memphis Depay, voire l'imposant Erling Haaland.
Fidèle à son club, le Real Madrid, il a ensuite parié que son coéquipier Vinicius Jr. inscrirait plus de buts que Yamal et que le capitaine anglais Harry Kane. Enfin, il s’est appuyé sur le palmarès des grandes légendes : il a placé Messi devant l’ailier brésilien avant de couronner Ronaldo comme la plus grande menace parmi ses pairs, juste derrière lui-même.
Un état d’esprit combatif pour conjurer les « démons » du passé
La Coupe du monde 2026 revêt une importance émotionnelle particulière pour Kylian Mbappé, marqué par une déception amère à Lusail malgré son triplé en finale 2022. Dans une confession sincère, l’attaquant du Real Madrid a reconnu que revoir les images de cette rencontre risquait de « réveiller certains démons », préférant donc éviter totalement de visionner à nouveau la rencontre.
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Les archives historiques sont en péril en Amérique du Nord.
L’édition 2026 s’annonce historique : Ronaldo et Messi pourraient devenir les premiers joueurs à disputer six Coupes du monde. Le Portugais compte huit buts en phase finale, mais attend toujours son premier coup d’éclat en match à élimination directe. De son côté, l’Argentin totalise déjà 13 réalisations et huit passes décisives.
La France entamera sa campagne dans le groupe I face au Sénégal, à l’Irak et à la Norvège, à partir du 16 juin au MetLife Stadium. Pour Mbappé, ce tournoi est l’occasion d’ajouter à son impressionnant total de 12 buts en seulement deux éditions, alors qu’il poursuit le record historique de 16 buts détenu par Miroslav Klose et vise à concrétiser sa propre prédiction : surpasser les légendes du football.