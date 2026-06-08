Lors d’un défi football organisé par le créateur de contenu Finn Agostinelli et la plateforme Sorare, la star de 27 ans a enchaîné les choix pour désigner les futurs meilleurs buteurs du tournoi nord-américain. Interrogé sur le duel des deux plus grands joueurs de l’ère moderne, Mbappé a tranché en faveur de son idole Ronaldo, qu’il voit conclure plus efficacement que Messi face au but.

Si Messi, récemment dominateur sur la scène internationale et fraîchement couronné avec l’Argentine en 2022, semble incarner la référence, Mbappé parie que l’attaquant d’Al-Nassr fera preuve d’une efficacité supérieure en 2026. Toutefois, lorsque la comparaison finale l’a opposé à l’icône portugaise, le Français a affirmé avec assurance qu’il avait les moyens de terminer meilleur buteur du tournoi.