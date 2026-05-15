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« Kylian Mbappé n'est PAS à vendre ». Le Real Madrid affiche clairement sa position sur le transfert, alors que l'attaquant français s'apprête à accueillir José Mourinho, son « soutien de poids », au Santiago Bernabéu
La crise au Bernabéu s’approfondit
Le Real Madrid traverse actuellement une période de chaos interne, mais selon TEAMtalk, Mbappé « ne sera PAS vendu » et pourra compter sur le soutien de son nouvel entraîneur, Mourinho. Bien qu’un accord ait été conclu pour que le Portugais prenne définitivement les rênes du club afin de le stabiliser, le climat reste tendu. Cela fait suite à une semaine difficile au cours de laquelle l’attaquant de 27 ans a été la cible de vives critiques de la part des supporters lors de la victoire 2-0 de jeudi contre le Real Oviedo.
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Une guerre des mots éclate
Après la rencontre face à Oviedo, Mbappé a affirmé avoir été placé en quatrième position dans la hiérarchie des attaquants, derrière Mastantuono, Vinícius Júnior et Gonzalo García, une version que son entraîneur Alvaro Arbeloa a aussitôt contestée. Je l'accepte et j'entends bien profiter du temps de jeu qui m'est accordé. J'estime avoir réalisé une bonne prestation, j'étais prêt à débuter. Je ne tiens pas rigueur à l'entraîneur ; il faut toujours respecter ses choix. Je vais désormais travailler dur pour retrouver ma place dans le onze de départ. »
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Arbeloa dément les rumeurs de relégation
Arbeloa a rapidement contesté la version des faits de Mbappé, accentuant ainsi le fossé entre les joueurs et le staff technique. Il a insisté : « J’aimerais bien avoir quatre attaquants. Je n’en ai pas quatre, et je n’ai certainement pas dit une chose pareille à Mbappé. Peut-être ne m’a-t-il pas compris. Je ne lui ai jamais dit qu’il était le quatrième attaquant.
Je suis l’entraîneur, c’est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. J’ai eu une conversation avec lui avant le match, je ne sais pas comment il l’a interprétée. Un joueur qui n’était pas sur le banc il y a quatre jours ne peut pas être titulaire aujourd’hui. Ce n’est pas une finale, ce n’est pas une question de vie ou de mort. C’est tout. Je n’ai de problème avec personne. »
- AFP
La mission de sauvetage de Mourinho
L’attention se porte désormais sur l’arrivée de Mourinho cet été, chargé de redresser une équipe en proie à des problèmes de discipline. Madrid doit d’abord se rendre à Séville avant d’accueillir l’Athletic Bilbao le 23 mai sous la houlette d’un entraîneur par intérim, Kylian Mbappé étant bien décidé à faire taire ses détracteurs. Une fois que Mourinho aura officiellement pris les rênes, son objectif principal sera de superviser une importante refonte de l’effectif visant à mettre fin à la domination du FC Barcelone sur la scène nationale.