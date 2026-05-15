Arbeloa a rapidement contesté la version des faits de Mbappé, accentuant ainsi le fossé entre les joueurs et le staff technique. Il a insisté : « J’aimerais bien avoir quatre attaquants. Je n’en ai pas quatre, et je n’ai certainement pas dit une chose pareille à Mbappé. Peut-être ne m’a-t-il pas compris. Je ne lui ai jamais dit qu’il était le quatrième attaquant.

Je suis l’entraîneur, c’est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. J’ai eu une conversation avec lui avant le match, je ne sais pas comment il l’a interprétée. Un joueur qui n’était pas sur le banc il y a quatre jours ne peut pas être titulaire aujourd’hui. Ce n’est pas une finale, ce n’est pas une question de vie ou de mort. C’est tout. Je n’ai de problème avec personne. »