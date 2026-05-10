Getty Images Sport
Traduit par
Kylian Mbappé manquera le Clásico ! La star du Real Madrid a été écartée du groupe merengue pour la rencontre face à Barcelone, à la suite d’une semaine agitée au Santiago Bernabéu
Mbappé sera absent pour le déplacement au Camp Nou organisé par Spotify.
Décision surprise dans la capitale espagnole : l’attaquant du Real Madrid est absent de la liste des convoqués pour le Clásico de dimanche. Bien qu’il paraisse rétabli de sa blessure subie contre le Betis, le staff technique a préféré ne prendre aucun risque pour ce choc au sommet.
En son absence, Álvaro Arbeloa doit donc résoudre un véritable casse-tête pour composer son onze de départ. Le suppléant Gonzalo García pourrait être aligné d’entrée, même si l’entraîneur envisage aussi de positionner Vinicius Jr et Brahim Díaz en pointes. Une option tactique dans la lignée du schéma adopté face à Manchester City en Ligue des champions, privilégiant la fluidité au détriment d’un point d’ancrage fixe.
- AFP
Turbulences et confusion au Bernabéu
L’absence de Mbappé intervient alors que l’atmosphère au sein du vestiaire du Real Madrid est délétère. Le groupe a été secoué par une violente altercation à l’entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni, qui a même conduit le milieu de terrain uruguayen à l’hôpital. Ces tensions internes ont éclipsé la préparation de l’un des plus grands matchs du football de clubs.
Par ailleurs, Mbappé est lui-même sous le feu des critiques des supporters madridistes. Ces derniers ont été scandalisés de le voir en vacances alors qu’il était censé se soigner, ce qui a déclenché une protestation numérique sans précédent : une pétition en ligne réclamant son départ a rassemblé près de 70 millions de signatures, mettant une pression immense sur le président Florentino Pérez pour qu’il examine l’avenir du joueur.
Flick prend la défense de la superstar française
Malgré la polémique entourant le Français, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a rapidement écarté l’idée selon laquelle les « Blancos » seraient plus performants sans lui. En conférence de presse d’avant-match, on a demandé à Flick si le Real Madrid semblait plus soudé en l’absence de son attaquant vedette ; il a répondu : « Le Real Madrid joue mieux sans Mbappé ? C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, voyons. »
Malgré les difficultés actuelles du joueur de 27 ans à Madrid, l’entraîneur allemand a multiplié les éloges : « Il est incroyablement doué sur le terrain. Il est dangereux dans toutes les situations. Devant le but, c’est le meilleur au monde. Il est menaçant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la surface de réparation. »
- AFP
Barcelone à l'aube d'un exploit historique
Le chaos actuel au Real Madrid tombe à pic pour les Blaugrana. Barcelone compte actuellement 11 points d’avance en tête de la Liga. Une victoire dimanche leur garantirait officiellement le titre aux dépens de leurs plus grands rivaux, une première dans l’histoire de cette rivalité.
Au-delà du trophée, une victoire permettrait aux Blaugrana d’égaler le record du Real Madrid avec 106 succès officiels dans l’histoire du Clásico. Une immense mosaïque est prévue au Spotify Camp Nou et un défilé de célébration est déjà programmé pour lundi : les géants catalans préparent une fête du football à laquelle Madrid, privé de son meilleur joueur et miné par des dissensions internes, semble de plus en plus unlikely de s’inviter.