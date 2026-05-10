Décision surprise dans la capitale espagnole : l’attaquant du Real Madrid est absent de la liste des convoqués pour le Clásico de dimanche. Bien qu’il paraisse rétabli de sa blessure subie contre le Betis, le staff technique a préféré ne prendre aucun risque pour ce choc au sommet.

En son absence, Álvaro Arbeloa doit donc résoudre un véritable casse-tête pour composer son onze de départ. Le suppléant Gonzalo García pourrait être aligné d’entrée, même si l’entraîneur envisage aussi de positionner Vinicius Jr et Brahim Díaz en pointes. Une option tactique dans la lignée du schéma adopté face à Manchester City en Ligue des champions, privilégiant la fluidité au détriment d’un point d’ancrage fixe.



