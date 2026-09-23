Kylian Mbappé manque l’entraînement de la France, des symptômes grippaux écartent la star du Real Madrid avant la Ligue des nations

Une perturbation a touché le camp d'entraînement de l'équipe de France, en périphérie de Paris, après que Mbappe n'a pas pu participer à la séance sur le terrain de mardi en raison d'un état grippal. Selon les rapports officiels de l'équipe, cette maladie bénigne a empêché le capitaine de rejoindre ses coéquipiers à l'extérieur, le cantonnant à un travail en intérieur. Ce contretemps intervient à un moment peu opportun pour l'attaquant de 27 ans, alors qu'il se prépare à mener son pays dans un nouveau chapitre important.