Bestimage
Traduit par
Kylian Mbappé manque l’entraînement de la France, des symptômes grippaux écartent la star du Real Madrid avant la Ligue des nations
La capitaine mise à l’écart à la base de Clairefontaine
Une perturbation a touché le camp d'entraînement de l'équipe de France, en périphérie de Paris, après que Mbappe n'a pas pu participer à la séance sur le terrain de mardi en raison d'un état grippal. Selon les rapports officiels de l'équipe, cette maladie bénigne a empêché le capitaine de rejoindre ses coéquipiers à l'extérieur, le cantonnant à un travail en intérieur. Ce contretemps intervient à un moment peu opportun pour l'attaquant de 27 ans, alors qu'il se prépare à mener son pays dans un nouveau chapitre important.
- Anadolu Agency
Une nouvelle ère commence sous Zidane
Ce stage d’entraînement constitue le premier test significatif pour Zidane depuis sa prise de fonctions à la tête des Bleus après la Coupe du monde 2026. Bien qu’il dispose d’un effectif de stars, l’absence de Mbappe, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 22 buts, complique temporairement les préparatifs tactiques du sélectionneur. Malgré ce contretemps, le reste du groupe a poursuivi ses exercices en extérieur tout en se familiarisant avec les méthodes de son nouveau sélectionneur.
Le calendrier chargé de la Ligue des nations se profile
La France fait face à un calendrier chargé au cours de la quinzaine à venir, à commencer par un déplacement difficile en Turquie le vendredi 25 septembre avant de se rendre en Belgique trois jours plus tard. Cette série exigeante se poursuivra à domicile contre l’Italie le 2 octobre, avant une nouvelle confrontation avec la Belgique le 5 octobre. Avec quatre matches rapprochés qui mettront à l’épreuve la profondeur de l’effectif, le staff médical de Clairefontaine travaille pour s’assurer que son talisman soit disponible.
- PRESSE SPORTS
Les Bleus attendent des nouvelles sur le rétablissement
L’attention au sein du camp se tourne désormais vers le calendrier de rétablissement du capitaine, alors que le groupe se prépare à quitter Clairefontaine. Étant donné que la grippe est une maladie saisonnière courante, le staff médical s’attend à ce que Mbappe reprenne l’entraînement collectif complet une fois ses symptômes dissipés. Une décision finale sur le fait de savoir s’il débutera ou sera préservé pour les matches suivants sera prise à l’approche du coup d’envoi en Turquie.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles