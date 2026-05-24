Le dernier match de la saison du Real Madrid a également été marqué par des adieux émouvants au Santiago Bernabéu. Dani Carvajal a reçu une ovation debout lors de sa dernière apparition sous les couleurs du club, tandis que David Alaba a lui aussi fait ses adieux après son passage dans la capitale espagnole.

Le succès individuel de Mbappé est intervenu au terme d’une saison que beaucoup estiment décevante au regard des standards madrilènes. Le club a peiné à trouver son rythme de manière constante et a donc terminé l’exercice sans remporter le moindre titre. Malgré ce contexte, les deux trophées Pichichi consécutifs du capitaine de l’équipe de France ont renforcé son statut d’attaquant d’élite mondial et de figure centrale des projets à long terme des Blancos.