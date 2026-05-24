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Kylian Mbappé, le « Galactico » du Real Madrid, accomplit un exploit qu'seuls Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont réussi à égaler au cours des 38 dernières années
Mbappé remporte un nouveau titre de Pichichi
Mbappé a officiellement remporté le trophée Pichichi 2025-2026 en inscrivant un but lors de la victoire 4-2 du Real Madrid face à l'Athletic Club lors de la dernière journée. Ce coup d'envoi lui a permis d'atteindre 25 réalisations en Liga cette saison. Il devance ainsi l'attaquant de Majorque Vedat Muriqi, auteur de 23 buts. Ante Budimir (Osasuna) prend la troisième place avec 17 unités, tandis que les Barcelonais Ferran Torres et Lamine Yamal clôturent le classement avec 16 réalisations chacun. Outre ce titre de meilleur buteur, la star des Merengues a également dominé la Liga au nombre de tirs avec 63 tentatives, soulignant son influence offensive tout au long de la saison. Muriqi termine avec 50 essais, tandis que son coéquipier Vinicius Jr en totalise 46.
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Mbappé intègre le cercle très fermé des légendes du football espagnol.
Ce nouveau titre de meilleur buteur permet à Mbappé de rejoindre les plus grands noms de l'histoire de la Liga. Le Français avait déjà raflé le trophée Pichichi la saison passée avec 31 réalisations et il le conserve cette année grâce à une nouvelle campagne tout aussi prolifique. Il devient ainsi le premier joueur depuis Ronaldo, en 2014 et 2015, à inscrire son nom au palmarès lors de deux exercices consécutifs sous le maillot du Real Madrid. En 38 ans, seuls quelques élus, dont Messi, avaient réussi cet exploit.
Des adieux émouvants viennent éclipser une saison difficile
Le dernier match de la saison du Real Madrid a également été marqué par des adieux émouvants au Santiago Bernabéu. Dani Carvajal a reçu une ovation debout lors de sa dernière apparition sous les couleurs du club, tandis que David Alaba a lui aussi fait ses adieux après son passage dans la capitale espagnole.
Le succès individuel de Mbappé est intervenu au terme d’une saison que beaucoup estiment décevante au regard des standards madrilènes. Le club a peiné à trouver son rythme de manière constante et a donc terminé l’exercice sans remporter le moindre titre. Malgré ce contexte, les deux trophées Pichichi consécutifs du capitaine de l’équipe de France ont renforcé son statut d’attaquant d’élite mondial et de figure centrale des projets à long terme des Blancos.
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L'ère Mourinho s'apprête à débuter à Madrid
L'attention se tourne désormais vers une nouvelle ère au Santiago Bernabéu, avec le retour attendu de José Mourinho au poste d'entraîneur du Real Madrid. Le technicien portugais devra relever le défi de reconstruire une équipe capable de se battre à nouveau pour les plus grands titres. L'un des principaux enjeux sera de trouver le bon équilibre entre Mbappé et Vinícius, après que Madrid a échoué collectivement malgré la qualité de son attaque. Ayant prouvé qu'il pouvait dominer individuellement en Liga, Mbappé cherchera désormais à transformer ses succès personnels en titres collectifs la saison prochaine.