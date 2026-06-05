Pour l’instant, les affaires de son club sont reléguées au second plan dans l’esprit de Mbappé. Alors qu’il enchaîne les matchs amicaux de préparation, il est prêt à se lancer dans une nouvelle quête de gloire en Coupe du monde – après avoir remporté ce titre alors qu’il n’était encore qu’un adolescent en 2018 et avoir inscrit un triplé lors de la finale de 2022, avant de s’incliner face à Lionel Messi et à l’Argentine lors des tirs au but.

Les Bleus, portés par leur capitaine emblématique, sont candidats à leur propre succession sur le sol nord-américain.

Sacré Soulier d’or au Qatar, il vise un doublé historique. La concurrence sera toutefois féroce au classement des buteurs.

Interrogé sur la possibilité pour Mbappé de devancer l’attaquant anglais Harry Kane – lui aussi ancien vainqueur du Soulier d’or – dans la course à ce prestigieux titre individuel, Saha a déclaré : « Oh, c’est une question difficile. Je pense que Kylian est toujours le joueur clé dans ce genre de situation, car il est capable de marquer ses propres buts, et peut inscrire trois buts en finale de la Coupe du monde sans qu’on lui demande.

Pour être honnête, je pense que Kylian reste le joueur clé. Harry Kane a toujours besoin d’un numéro 10 derrière lui pour lui fournir ce genre de buts ou cette créativité. Je ne suis pas toujours très sûr de l’Angleterre dans les tournois, mais on parle de quelqu’un capable de marquer 60 buts par saison.

Mais dans un tournoi comme la Coupe du monde, le format est particulier, long et exige beaucoup de déplacements. Je pense que Kylian est parfaitement adapté à ce genre d’épreuve et qu’il remportera le Soulier d’or. »