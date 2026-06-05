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Kylian Mbappé jouera-t-il un jour en Premier League ? Selon les observateurs, la compétition anglaise constituerait une « destination idéale » pour le champion du monde lorsqu’il décidera de quitter le Real Madrid
Le bilan de Mbappé au Real Madrid : buts et durée du contrat
À 27 ans, Mbappé va devoir rapidement choisir s’il veut relever un nouveau défi dans un championnat où il n’a encore jamais joué. Son contrat au Santiago Bernabéu court jusqu’en 2029.
Pourtant, des interrogations subsistent sur le respect de ces termes, même si l’international français a déjà marqué 86 buts en 103 apparitions sous le maillot des Blancos ; certains observateurs estimant qu’il ne bénéficie pas du soutien total de son entourage dans la capitale espagnole.
Recordman des buts au Paris Saint-Germain et bientôt détenteur du même titre en équipe de France, il serait accueilli à bras ouverts par presque tous les clubs du monde.
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Rumeur de transfert à Manchester United : Mbappé jouera-t-il en Premier League ?
Dans ce contexte, et alors que des rumeurs passées évoquaient un éventuel passage à Arsenal – où il pourrait suivre les traces de son légendaire compatriote Thierry Henry –, un transfert en Premier League pourrait-il se concrétiser ?
Interrogé sur l’éventualité d’un tel transfert et sur la future destination de Mbappé, l’ancien attaquant d’Old Trafford, Saha, s’est confié lors d’une interview exclusive accordée à GOAL grâce aux cotesde la Coupe du monde d’Unibet : « Oui, je l’espère vraiment. J’adorerais le voir en Premier League.
Après s’être illustré en Liga, il pourrait logiquement franchir l’étape suivante en Premier League, un championnat où il pourrait encore élever son niveau.
Peu de clubs peuvent s’offrir Mbappé. Manchester City possède déjà l’un des meilleurs attaquants avec Erling Haaland, donc Manchester United pourrait constituer une destination idéale pour le Français. »
Soulier d’or : Mbappé vs Kane, le duel pour le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde
Pour l’instant, les affaires de son club sont reléguées au second plan dans l’esprit de Mbappé. Alors qu’il enchaîne les matchs amicaux de préparation, il est prêt à se lancer dans une nouvelle quête de gloire en Coupe du monde – après avoir remporté ce titre alors qu’il n’était encore qu’un adolescent en 2018 et avoir inscrit un triplé lors de la finale de 2022, avant de s’incliner face à Lionel Messi et à l’Argentine lors des tirs au but.
Les Bleus, portés par leur capitaine emblématique, sont candidats à leur propre succession sur le sol nord-américain.
Sacré Soulier d’or au Qatar, il vise un doublé historique. La concurrence sera toutefois féroce au classement des buteurs.
Interrogé sur la possibilité pour Mbappé de devancer l’attaquant anglais Harry Kane – lui aussi ancien vainqueur du Soulier d’or – dans la course à ce prestigieux titre individuel, Saha a déclaré : « Oh, c’est une question difficile. Je pense que Kylian est toujours le joueur clé dans ce genre de situation, car il est capable de marquer ses propres buts, et peut inscrire trois buts en finale de la Coupe du monde sans qu’on lui demande.
Pour être honnête, je pense que Kylian reste le joueur clé. Harry Kane a toujours besoin d’un numéro 10 derrière lui pour lui fournir ce genre de buts ou cette créativité. Je ne suis pas toujours très sûr de l’Angleterre dans les tournois, mais on parle de quelqu’un capable de marquer 60 buts par saison.
Mais dans un tournoi comme la Coupe du monde, le format est particulier, long et exige beaucoup de déplacements. Je pense que Kylian est parfaitement adapté à ce genre d’épreuve et qu’il remportera le Soulier d’or. »
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Selon les informations disponibles, Mbappé devrait rejoindre Mourinho à Madrid après la Coupe du monde 2026.
L’équipe de France disputera lundi un dernier match amical contre l’Irlande du Nord avant d’entamer sa campagne dans le Groupe I de la Coupe du monde face au Sénégal, le 16 juin. Elle affrontera ensuite l’Irak et la Norvège dans ce que les observateurs surnomment déjà le « groupe de la mort ».
La cote de Mbappé pourrait encore grimper d’ici là. Il devrait d’ailleurs rejoindre José Mourinho en club la saison prochaine, alors que le « Special One » effectue son retour à Madrid pour un deuxième mandat d’entraîneur principal, même si l’on ignore encore s’il brillera un jour en Premier League.