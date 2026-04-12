Une fois la rencontre terminée, l’étendue réelle de la blessure est apparue au grand jour dans les vestiaires. Le staff médical du club a estimé que la plaie, sans fracture, était suffisamment profonde pour nécessiter une intervention, et Mbappé a dû recevoir trois points de suture pour refermer la plaie.

Selon le Diario AS, Mbappé était l’absent notable de la séance d’entraînement du Real Madrid dimanche matin. Pendant que ses coéquipiers rejoignaient la pelouse pour entamer leur préparation en vue des prochaines échéances européennes, le joueur de 27 ans s’est contenté d’un travail en salle.

Il a passé la matinée en salle de sport sous l’œil vigilant des kinés du club, se concentrant sur sa récupération plutôt que sur le travail avec le ballon.