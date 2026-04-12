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Kylian Mbappé exhibe une profonde blessure au visage, suturée sous anesthésie locale, après le match nul du Real Madrid face à Gérone
Les cicatrices de guerre du talisman madrilène
L'incident est survenu à la 89e minute du match de vendredi. Mbappé, qui pénétrait dans la surface de réparation depuis l'aile droite, a été atteint par un coup de coude involontaire du défenseur de Gérone, Vitor Reis.
Le choc, immédiat et violent, a provoqué une profonde entaille au-dessus de son sourcil droit qui s’est mise à saigner abondamment. Malgré la gravité apparente de la blessure, l’arbitre Alberola Rojas n’a pas sifflé de faute, au grand dam des supporters locaux. Après la rencontre, Mbappé a publié sur Instagram une photo de sa plaie pour la montrer à ses abonnés.
- AFP
Absence à la séance d'entraînement de l'équipe première
Une fois la rencontre terminée, l’étendue réelle de la blessure est apparue au grand jour dans les vestiaires. Le staff médical du club a estimé que la plaie, sans fracture, était suffisamment profonde pour nécessiter une intervention, et Mbappé a dû recevoir trois points de suture pour refermer la plaie.
Selon le Diario AS, Mbappé était l’absent notable de la séance d’entraînement du Real Madrid dimanche matin. Pendant que ses coéquipiers rejoignaient la pelouse pour entamer leur préparation en vue des prochaines échéances européennes, le joueur de 27 ans s’est contenté d’un travail en salle.
Il a passé la matinée en salle de sport sous l’œil vigilant des kinés du club, se concentrant sur sa récupération plutôt que sur le travail avec le ballon.
Madrid se passe du masque de protection
Les supporters de football ont déjà vu Mbappé évoluer avec une protection faciale, suite à sa fracture du nez lors du Championnat d’Europe cet été.
Toutefois, le Real Madrid aurait déjà écarté l’option d’un masque intégral. En interne, les spécialistes estiment que la blessure au sourcil ne requiert pas un dispositif aussi contraignant, susceptible de gêner la vision périphérique de l’attaquant.
L’équipe médicale planche donc sur une protection plus légère : un écran adhésif spécialisé ou un bandage réduit, suffisamment discret pour ne pas gêner le joueur tout en protégeant ses points de suture.
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Disponible pour la rencontre à l’Allianz Arena
La principale préoccupation des Madridistas concerne la disponibilité de l'attaquant pour le déplacement crucial à Munich, où le Real affrontera le Bayern mercredi en quart de finale retour de la Ligue des champions. Bien qu'il ait manqué la dernière séance d'entraînement, le club assure qu'il sera bien titulaire à l'Allianz Arena, le Real visant à renverser le score cumulé de 2-1 en sa défaveur après l'aller.
Il doit voyager avec le groupe en Allemagne et retrouver le terrain pour la dernière séance d’entraînement mardi.