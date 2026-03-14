Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont toujours absents de la composition annoncée par le Real Madrid pour le match contre Elche

L'infirmerie de Valdebebas atteint sa pleine capacité au pire moment possible pour les Blancos. La liste officielle des joueurs convoqués pour la réception d'Elche a confirmé les pires craintes des Madridistas : Mbappé, Bellingham, Rodrygo et Éder Militão restent indisponibles. En effet, le cœur de l'équipe a été décimé ces dernières semaines, laissant Arbeloa face à un véritable casse-tête à résoudre, tant en défense qu'en attaque.

La situation défensive est particulièrement critique. Outre les absences de longue durée de David Alaba et Ferland Mendy, l’effectif doit également composer avec les forfaits d’Alvaro Carreras et de Dani Ceballos. Raul Asencio a été le dernier en date à déclarer forfait après avoir signalé une gêne musculaire, laissant la ligne arrière incroyablement réduite alors que le club aborde la phase décisive de la saison.