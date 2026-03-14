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Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont toujours absents de la composition annoncée par le Real Madrid pour le match contre Elche
Une vague de blessures frappe Madrid
L'infirmerie de Valdebebas atteint sa pleine capacité au pire moment possible pour les Blancos. La liste officielle des joueurs convoqués pour la réception d'Elche a confirmé les pires craintes des Madridistas : Mbappé, Bellingham, Rodrygo et Éder Militão restent indisponibles. En effet, le cœur de l'équipe a été décimé ces dernières semaines, laissant Arbeloa face à un véritable casse-tête à résoudre, tant en défense qu'en attaque.
La situation défensive est particulièrement critique. Outre les absences de longue durée de David Alaba et Ferland Mendy, l’effectif doit également composer avec les forfaits d’Alvaro Carreras et de Dani Ceballos. Raul Asencio a été le dernier en date à déclarer forfait après avoir signalé une gêne musculaire, laissant la ligne arrière incroyablement réduite alors que le club aborde la phase décisive de la saison.
Les jeunes talents de La Fabrica se voient offrir leur chance en équipe première
Alors que de nombreux joueurs confirmés assistent au match depuis les tribunes, les projecteurs se sont tournés vers la nouvelle génération. Arbeloa s'est tourné vers le centre de formation pour combler le vide, en faisant appel à plusieurs jeunes talents issus du Castilla. Daniel Yanez, Diego Aguado, Thiago Pitarch, Cesar Palacios, Manuel Angel et Sergio Mestre ont tous été intégrés à l'effectif pour pallier les absences dues à la vague de blessures.
En effet, selon un article de Marca, Angel pourrait avoir l'occasion de débuter contre Elche. Le joueur de 21 ans a récemment fait ses débuts en Ligue des champions lors de la victoire écrasante 3-0 des Blancos contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale.
Un tour de rotation avant le match contre Manchester City ?
Le calendrier du match contre Elche est particulièrement délicat, compte tenu de l'ombre menaçante de la Ligue des champions. Le Real Madrid s'apprête à affronter Manchester City mardi lors d'un match retour décisif, qui déterminera les ambitions européennes du club pour la saison. Cet engagement continental oblige Arbeloa à trouver un équilibre entre la nécessité de marquer des points en championnat et celle de préserver la fraîcheur de ses joueurs titulaires encore en forme en vue du déplacement à Manchester.
En conséquence, une rotation importante est attendue dans le onze de départ ce soir. Brahim Diaz, Dani Carvajal et Eduardo Camavinga sont tous des candidats de choix pour débuter contre Elche, Arbeloa cherchant à gérer efficacement la charge de travail de ses joueurs. Le manager espagnol marche sur la corde raide, sachant que toute nouvelle blessure au sein de son noyau dur pourrait s'avérer catastrophique pour les espoirs du club de remporter des titres tant en Espagne que sur la scène européenne.
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On ne peut pas se permettre de perdre des points dans la course au titre de la Liga
Malgré les casse-tête liés à la sélection et les distractions européennes à venir, l’objectif principal des Blancos ce soir reste clairement la Liga. Chaque point est précieux alors qu’ils tentent de rattraper Barcelone, et un faux pas à domicile face à Elche porterait un coup dur à leurs ambitions nationales. L’effectif est peut-être décimé, mais les attentes au Bernabéu restent plus élevées que jamais, les supporters exigeant une performance dominante, quels que soient les joueurs qui portent le maillot.
Les Blancos occupent actuellement la deuxième place du classement avec 63 points en 27 matches, à quatre points du leader, le Barça. Alors que la Liga entre dans ses dernières semaines, chaque victoire sera cruciale pour les hommes d'Arbeloa s'ils veulent ravir le titre à leurs rivaux du Clásico.
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