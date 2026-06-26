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Kylian Mbappé et José Mourinho : « la combinaison parfaite », estime une ancienne star de l'équipe de France et de Chelsea, convaincue que le nouvel entraîneur façonnera le système du Real Madrid autour de l'attaquant
Mourinho fait son retour au Bernabéu
L'entraîneur portugais est officiellement de retour dans la capitale espagnole. Il a signé un contrat juteux de trois ans, valable jusqu'en juin 2029, à la suite d'un accord de résiliation de contrat avec Benfica s'élevant à 15 millions d'euros. Mourinho devrait prendre les rênes de l'entraînement de l'équipe première dès le début de la préparation d'avant-saison, le 13 juillet. Son objectif principal sera de tirer le meilleur parti du talent de l'attaquant français, qui a connu une deuxième saison frustrante et sans titre, malgré ses 42 buts marqués toutes compétitions confondues.
- AFP
Malouda s'attend à un changement tactique
L'entraîneur légendaire devrait placer Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Liga la saison dernière, au cœur de son projet sportif visant à rétablir la domination nationale.
S'exprimant auprès de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes pour la Coupe du monde, Malouda a déclaré : « Je pense qu'ils partagent le même état d'esprit : ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, et je pense qu'ils ont des intérêts communs.
Je pense que Mourinho a le profil idéal pour rétablir l’ordre au Real Madrid. C’est un entraîneur différent aujourd’hui : il sait qu’il doit s’impliquer et créer un lien avec Kylian Mbappé. Il va construire un système autour de lui pour lui permettre de mener l’équipe. Surtout, ils aiment tous deux le football.
« Ils partagent la même passion et le même dévouement pour le football. Leur moteur, ce sont les résultats, et les résultats, c’est remporter des trophées. C’est l’objectif commun qu’ils partagent. »
Le Real Madrid s'apprête à investir massivement lors de ce mercato estival.
La restructuration tactique vise à rétablir une cohésion créative, ébranlée par le départ émouvant du meneur de jeu chevronné Luka Modric à l’été 2025. Pour compenser cette perte, le club a renforcé son effectif en recrutant Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella et Denzel Dumfries.
Malouda a ajouté : « Au vu des recrues qu’ils commencent à attirer, je constate qu’ils ont tiré les leçons de cette saison. Mourinho possède l’expertise nécessaire pour résoudre les problèmes apparus cette saison. C’est ce qu’on attendait de lui après le départ de Luka Modric, alors qu’il fallait renouveler le milieu de terrain : c’est lui qui doit trouver cet équilibre permettant à un joueur comme Mbappé de marquer des buts, de mener l’équipe et de remporter des trophées. Ils peuvent former la combinaison parfaite. »
- AFP
La reconstruction d'avant-saison démarre sur les chapeaux de roue.
Mourinho va devoir mettre immédiatement à l'épreuve ses compétences de manager en intégrant un effectif regorgeant de stars au cours d'un programme estival très chargé. Le conseil d'administration cherchera à finaliser les arrivées clés avant le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison de Liga, prévu le week-end du 15 août.