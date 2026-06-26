L'entraîneur légendaire devrait placer Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Liga la saison dernière, au cœur de son projet sportif visant à rétablir la domination nationale.

S'exprimant auprès de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes pour la Coupe du monde, Malouda a déclaré : « Je pense qu'ils partagent le même état d'esprit : ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, et je pense qu'ils ont des intérêts communs.

Je pense que Mourinho a le profil idéal pour rétablir l’ordre au Real Madrid. C’est un entraîneur différent aujourd’hui : il sait qu’il doit s’impliquer et créer un lien avec Kylian Mbappé. Il va construire un système autour de lui pour lui permettre de mener l’équipe. Surtout, ils aiment tous deux le football.

« Ils partagent la même passion et le même dévouement pour le football. Leur moteur, ce sont les résultats, et les résultats, c’est remporter des trophées. C’est l’objectif commun qu’ils partagent. »