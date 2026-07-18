Kylian Mbappé a endossé la responsabilité de l’élimination de la France, privée d’une troisième finale consécutive de la Coupe du monde, admettant que les joueurs avaient « laissé tomber » le sélectionneur sortant, Didier Deschamps. Le capitaine de 27 ans, lancé en Bleu par Deschamps en 2017, a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer son profond regret de ne pas avoir offert au technicien un départ plus glorieux.

Dans un message sincère adressé à ses millions d’abonnés, Mbappé a écrit : « Aujourd’hui, c’est ta dernière danse. Toi qui nous as tant apporté. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Il est très difficile de mettre des mots sur ce que tu as apporté au cours de ces 14 années, car tu as joué un rôle majeur dans la renaissance de cette équipe. »



