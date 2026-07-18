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Kylian Mbappé estime que l’équipe de France a « laissé tomber » Didier Deschamps en étant éliminée de la Coupe du monde, tandis que le capitaine lance un appel à la mobilisation pour lui offrir un adieu victorieux face à l’Angleterre
Mbappé reconnaît que l’équipe de France n’a pas été à la hauteur.
Kylian Mbappé a endossé la responsabilité de l’élimination de la France, privée d’une troisième finale consécutive de la Coupe du monde, admettant que les joueurs avaient « laissé tomber » le sélectionneur sortant, Didier Deschamps. Le capitaine de 27 ans, lancé en Bleu par Deschamps en 2017, a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer son profond regret de ne pas avoir offert au technicien un départ plus glorieux.
Dans un message sincère adressé à ses millions d’abonnés, Mbappé a écrit : « Aujourd’hui, c’est ta dernière danse. Toi qui nous as tant apporté. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Il est très difficile de mettre des mots sur ce que tu as apporté au cours de ces 14 années, car tu as joué un rôle majeur dans la renaissance de cette équipe. »
- AFP
Défendre l'héritage de Deschamps
Didier Deschamps, 57 ans, a dirigé l’une des périodes les plus glorieuses du football français, couronnée par la victoire en Coupe du monde 2018 et un titre en Ligue des Nations. Malgré ces succès, son jeu pragmatique a souvent été critiqué par une partie de la presse française.
Mbappé a pointé ce manque de considération dans son hommage : « Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire y veilleront. Merci de m’avoir donné la chance et l’opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d’années. »
Près d’une décennie ensemble Le onze titulaire évolue depuis près de dix ans sous les ordres du même entraîneur, une longévité rare dans le football moderne.
La prochaine rencontre avec l’Angleterre, lors de la « petite finale », conclut près de dix ans de collaboration. C’est Deschamps qui a propulsé Mbappé, alors adolescent, sur la scène internationale le 25 mars 2017.
Mbappé a conclu sa déclaration publique en se tournant vers l’avenir, souhaitant bonne chance à Deschamps pour la suite de son parcours, alors que Zinedine Zidane est largement pressenti pour prendre la relève. « Je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle aventure », a écrit le capitaine. « Et merci encore pour tout ce que tu as apporté à ce maillot, qui compte tant pour nous. »
- Getty Images Sport
Les Bleus visent une victoire en guise d’adieu face à l’Angleterre
Alors que le mandat de Deschamps touche à sa fin, Mbappé et ses coéquipiers vont désormais tout mettre en œuvre pour offrir une victoire d'adieu à leur sélectionneur lors du match pour la troisième place qui les opposera à l'Angleterre samedi.
Au cours de ses 186 matches à la tête des Bleus, il a récolté 122 victoires, 32 nuls et 32 défaites, pour 400 buts marqués et 174 encaissés. Une page se tourne après plus de dix ans d’un mandat ponctué de certains des plus grands succès du football français.
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