« Kylian Mbappé est un phénomène » : la star française est « de loin supérieure » à l'Espagnol Lamine Yamal, affirme le lauréat du Ballon d'Or

Mbappé continue de faire la une de l’actualité de la Coupe du monde 2026, et ses performances lui ont valu les éloges les plus vifs de la part de l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football. Weah, lauréat du Ballon d’Or 1995, était présent au MetLife Stadium, dans le New Jersey, pour voir le capitaine de l’équipe de France démanteler la Suède grâce à un doublé imparable lors d’une victoire 3-0.

Interrogé sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito, l’ancienne gloire de l’AC Milan et du PSG a exprimé son admiration pour le talent du joueur de 27 ans : « C’est un phénomène. C’est vraiment un très bon joueur et un très bon buteur. »



