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« Kylian Mbappé est un phénomène » : la star française est « de loin supérieure » à l'Espagnol Lamine Yamal, affirme le lauréat du Ballon d'Or
Weah salue le phénomène français
Mbappé continue de faire la une de l’actualité de la Coupe du monde 2026, et ses performances lui ont valu les éloges les plus vifs de la part de l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football. Weah, lauréat du Ballon d’Or 1995, était présent au MetLife Stadium, dans le New Jersey, pour voir le capitaine de l’équipe de France démanteler la Suède grâce à un doublé imparable lors d’une victoire 3-0.
Interrogé sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito, l’ancienne gloire de l’AC Milan et du PSG a exprimé son admiration pour le talent du joueur de 27 ans : « C’est un phénomène. C’est vraiment un très bon joueur et un très bon buteur. »
- AFP
Mbappé est « de loin supérieur » à Yamal, affirme Weah
Alors que le monde du football est captivé par l’ascension de Yamal, âgé de 18 ans, Weah a rapidement écarté toute comparaison avec Mbappé. Malgré la confiance affichée par le jeune Barcelonais, qui a récemment affirmé que la France n’était « pas meilleure » que l’Espagne, l’icône libérienne estime qu’un fossé demeure entre les deux stars.
« Lamine Yamal n’est encore qu’un jeune garçon, a-t-il rappelé. Il est prématuré de le comparer à Mbappé. Kylian est un phénomène, tandis que Lamine est toujours en plein apprentissage. J’espère qu’il poursuivra sa progression, mais il est clair que Mbappé reste, pour l’instant, largement au-dessus. »
La course au Soulier d’or
La quête incessante d’excellence de Mbappé se traduit par sa position actuelle au classement des buteurs du tournoi. Avec déjà six réalisations à son actif dans cette édition, le capitaine des Bleus est au coude-à-coude avec la « GOAT » argentine Lionel Messi pour le Soulier d’or. Face à la Suède, l’attaquant a frôlé le hat-trick : il a touché le poteau et vu une autre tentative refusée pour hors-jeu, lors d’une prestation individuelle pleinement maîtrisée.
Avec 18 réalisations au total en Coupe du monde, il n’est plus qu’à une longueur de Messi, actuel détenteur du record de buts dans l’épreuve. Alors que les deux superstars continuent de tracter leurs sélections, cette course historique au sacre de meilleur buteur se joue en direct. Pour Weah, c’est précisément ce niveau de performance d’élite et constante qui distingue les icônes mondiales confirmées d’un espoir en devenir comme Yamal.
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Un potentiel choc des titans se dessine
L'Espagne et la France semblent se diriger vers un choc potentiel en demi-finale, offrant à Yamal l'occasion idéale de vérifier sa thèse : l'équipe de France n'est pas « imbattable ». Pour l'instant, Mbappé demeure l'homme à battre. La saison tumultueuse du Real Madrid n'a en rien entamé son efficacité en sélection, et avec le soutien de légendes comme Weah, la pression reste sur ses rivaux pour qu'ils prouvent qu'ils sont de son niveau.