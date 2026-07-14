Kylian Mbappé est-il blessé ? Didier Deschamps fait le point sur l'état de santé du capitaine de l'équipe de France avant la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

Mbappé aborde cette demi-finale avec huit buts au compteur et mène la course au Soulier d'or, devançant l'Argentin Lionel Messi grâce au nombre de passes décisives. Sa présence est un atout majeur pour la France, qui s'apprête à défier l'Espagne.

Le retour de Tchouameni, de retour après une récente blessure, renforce par ailleurs le milieu de terrain tricolore et offre à Deschamps une option supplémentaire pour contenir le jeu de possession qui a fait la force de l’Espagne tout au long de la compétition.

Au sujet du rétablissement de Tchouameni, Deschamps a déclaré : « Même s’il était sur le banc lors du dernier match, le risque restait élevé. Il va mieux aujourd’hui. Je ne vais pas dire qu’il est guéri à 100 %. Il est désormais disponible. »