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Kylian Mbappé est-il blessé ? Didier Deschamps fait le point sur l'état de santé du capitaine de l'équipe de France avant la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne
Deschamps dispense les craintes sur la condition physique de Mbappé
Didier Deschamps a confirmé que Kylian Mbappé sera bien disponible pour la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, malgré les inquiétudes sur l’état physique de l’attaquant. Le buteur parisien avait cédé sa place à la 77e minute lors de la victoire 2-0 contre le Maroc, après avoir ressenti une « légère blessure à la cheville ». De nouveaux doutes ont surgi lorsqu'il s'est entraîné à l'écart du groupe principal lundi, et RMC Sport a rapporté que Mbappé ressentait toujours une gêne à la cheville. Cependant, Deschamps a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas eu de rechute.
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Deschamps fait le point sur les blessés en équipe de France
À la veille de la demi-finale, Didier Deschamps a dissipé les inquiétudes concernant l’état de forme de Kylian Mbappé et justifié son programme d’entraînement adapté.
« Il se sent bien », a déclaré le sélectionneur français, cité par The Athletic. Minimisant l’importance de cette séance raccourcie, il a ajouté : « Il a le droit, comme les autres, de ne faire que 15 minutes au lieu de 20 minutes sur un exercice. »
La France bénéficie d'un double coup de pouce opportun
Mbappé aborde cette demi-finale avec huit buts au compteur et mène la course au Soulier d'or, devançant l'Argentin Lionel Messi grâce au nombre de passes décisives. Sa présence est un atout majeur pour la France, qui s'apprête à défier l'Espagne.
Le retour de Tchouameni, de retour après une récente blessure, renforce par ailleurs le milieu de terrain tricolore et offre à Deschamps une option supplémentaire pour contenir le jeu de possession qui a fait la force de l’Espagne tout au long de la compétition.
Au sujet du rétablissement de Tchouameni, Deschamps a déclaré : « Même s’il était sur le banc lors du dernier match, le risque restait élevé. Il va mieux aujourd’hui. Je ne vais pas dire qu’il est guéri à 100 %. Il est désormais disponible. »
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Tous les regards se tournent désormais vers le match décisif en Espagne.
La France va désormais se concentrer pleinement sur la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne, et Deschamps devrait pouvoir compter à la fois sur Mbappé et sur Tchouameni. La bonne forme physique de Mbappé et le retour éventuel de Tchouameni constituent un véritable coup de pouce pour la France, qui se prépare à l'une des épreuves les plus difficiles du tournoi.
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