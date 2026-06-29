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« Kylian Mbappé est en mission ! » affirme Didier Deschamps, qui assure que le capitaine des Bleus, parfois mal compris, appartient à une « trempe exceptionnelle », alors que l'attaquant brille lors de la Coupe du monde
Le leadership et la forme exceptionnels de Mbappé
À la veille du 16e de finale entre la France et la Suède, Didier Deschamps a salué l’influence de son capitaine. De retour d’un bref congé après les funérailles de sa mère, le sélectionneur a écarté toute idée de distraction liée aux rumeurs ou à sa carrière en club.
Le sélectionneur a encensé la star, future recrue du Real Madrid et meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Qu’il marque ou qu’il serve une passe décisive, comme face à la Norvège en phase de groupes, Mbappé demeure le leader technique et moral incontesté d’une équipe française en quête d’un nouveau sacre mondial.
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Remettre en question la perception que le public a du capitaine
Le sélectionneur français a tenu à souligner le contraste entre l’image publique de Mbappé et sa vraie personnalité dans le vestiaire. Souvent critiqué sur les réseaux sociaux et dans la presse, notamment après son départ mouvementé du PSG, l’attaquant est perçu sous un jour radicalement différent par ceux qui travaillent quotidiennement à ses côtés.
« Kylian sait défendre. Il marque aussi des buts, plus que les autres. Je vous l’ai dit dès le premier jour : il a une mission. Même si parfois on ne m’entend pas toujours… Même à l’entraînement, il est toujours le premier. Depuis longtemps, j’ai dit qu’il assumait son rôle de capitaine. L’image qu’on a de lui à l’extérieur ne correspond pas toujours, voire rarement, à ce qu’il est vraiment », a expliqué Deschamps aux médias.
Battre des records et établir des références
La condition physique et l’éthique de travail de Mbappé ont été saluées par le sélectionneur, qui a révélé que le joueur de 27 ans montre l’exemple à l’entraînement. Deschamps a souligné que l’évolution de l’attaquant, lancée lors de la Coupe du monde 2018, est restée constante, portée par une soif insatiable de devenir le meilleur de l’histoire.
Deschamps a ajouté : « Il offre des buts et continue d’en marquer. Kylian, en 2018, était déjà très fort. Il cherche toujours à s’améliorer ; il bat des records et en battra d’autres. Il peut rater un contrôle ou une occasion, mais il ne s’en formalise pas par la suite. Il fait partie de cette catégorie de joueurs extraordinaires, et c’est une bonne chose qu’il soit français. »
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Mbappé répond à ses détracteurs
Avec quatre buts au compteur, Mbappé occupe actuellement la deuxième place du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026, à deux longueurs de l’Argentin Lionel Messi, auteur de six réalisations. Grâce à cette série, l’attaquant français pointe également à la deuxième place ex aequo du classement historique des meilleurs buteurs du tournoi, avec 16 unités, aux côtés de l’Allemand Miroslav Klose, et toujours derrière Messi, qui totalise 19 pions.
Enfin, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, portant son total en sélection à 60 réalisations et dépassant ainsi l’ancien record d’Olivier Giroud (57).