À la veille du 16e de finale entre la France et la Suède, Didier Deschamps a salué l’influence de son capitaine. De retour d’un bref congé après les funérailles de sa mère, le sélectionneur a écarté toute idée de distraction liée aux rumeurs ou à sa carrière en club.

Le sélectionneur a encensé la star, future recrue du Real Madrid et meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Qu’il marque ou qu’il serve une passe décisive, comme face à la Norvège en phase de groupes, Mbappé demeure le leader technique et moral incontesté d’une équipe française en quête d’un nouveau sacre mondial.