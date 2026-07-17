Kylian Mbappé est écarté de la course au Ballon d’Or 2026, tandis que Lionel Messi, qui s’apprête à disputer la finale de la Coupe du monde, se positionne comme candidat pour remporter son neuvième Ballon d’Or

Mbappé, le « Galactico » du Real Madrid, semblait s’être imposé dans la course au Ballon d’Or après avoir propulsé son pays vers une nouvelle chance de gloire mondiale. Ses exploits en Amérique du Nord, où il a inscrit huit buts lors d’un parcours jusqu’en demi-finales, ont confirmé son statut parmi les meilleurs joueurs de la planète.

La défaite contre l’Espagne a toutefois privé le Français d’un nouveau sacre international. Sur le plan des clubs, la saison 2025-2026 a également été maigre en trophées, le Real terminant un deuxième exercice consécutif sans titre majeur.

Ces lacunes risquent de le pénaliser, car seuls les plus grands titres – Ligue des champions et Coupe du monde en tête – ouvrent réellement les portes du Ballon d’Or. Dans ce contexte, l’éternel Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le GOAT argentin, pourrait bien retrouver le trône mondial

Il a mené l’Albiceleste vers une nouvelle finale de Coupe du monde, inscrivant huit buts au passage, et entend défendre avec succès le titre conquis au Qatar en 2022. Un neuvième Ballon d’Or pourrait lui échouer si sa performance face à l’Espagne s’avère à nouveau décisive.