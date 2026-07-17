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Kylian Mbappé est écarté de la course au Ballon d’Or 2026, tandis que Lionel Messi, qui s’apprête à disputer la finale de la Coupe du monde, se positionne comme candidat pour remporter son neuvième Ballon d’Or
Mbappé est resté bredouille, aussi bien en club qu’en équipe nationale.
Mbappé, le « Galactico » du Real Madrid, semblait s’être imposé dans la course au Ballon d’Or après avoir propulsé son pays vers une nouvelle chance de gloire mondiale. Ses exploits en Amérique du Nord, où il a inscrit huit buts lors d’un parcours jusqu’en demi-finales, ont confirmé son statut parmi les meilleurs joueurs de la planète.
La défaite contre l’Espagne a toutefois privé le Français d’un nouveau sacre international. Sur le plan des clubs, la saison 2025-2026 a également été maigre en trophées, le Real terminant un deuxième exercice consécutif sans titre majeur.
Ces lacunes risquent de le pénaliser, car seuls les plus grands titres – Ligue des champions et Coupe du monde en tête – ouvrent réellement les portes du Ballon d’Or. Dans ce contexte, l’éternel Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le GOAT argentin, pourrait bien retrouver le trône mondial
Il a mené l’Albiceleste vers une nouvelle finale de Coupe du monde, inscrivant huit buts au passage, et entend défendre avec succès le titre conquis au Qatar en 2022. Un neuvième Ballon d’Or pourrait lui échouer si sa performance face à l’Espagne s’avère à nouveau décisive.
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Messi a pris l’avantage sur Mbappé dans la course au Ballon d’Or.
Aliadière reconnaît que Messi est en train de devenir l’homme à battre. Interrogé par GOAL – dans le cadre d’un partenariat avec Betinia NJ – sur la possibilité que Mbappé prolonge sa série noire au Ballon d’Or, le Français a répondu : « Oui, je le pense. Je pense que s’il avait réalisé une année fantastique en remportant un titre avec le Real Madrid, il pourrait probablement encore être dans la course, mais sans avoir rien gagné avec Madrid…
« Certes, sur le plan individuel, il a réalisé une saison superbe, inscrit une quantité incroyable de buts et porté l’équipe durant une grande partie de l’exercice. Mais, sans titre, les règles du Ballon d’Or sont claires : il faut remporter la Ligue des champions, la Coupe du monde ou l’Euro.
Comme il n’a pas réussi à soulever un seul trophée, je ne le vois pas remporter le Ballon d’Or. C’est regrettable, car je pensais qu’Harry Kane aurait eu de réelles chances si l’Angleterre était allée au bout, mais il se trouve dans la même situation.
« Je pense que ce sera probablement un Argentin. Si Messi remporte à nouveau le Ballon d’Or, tout le monde sera tout simplement fasciné par son âge et par ce qu’il a accompli lors de la Coupe du monde, et on oubliera qu’il joue en MLS avec l’Inter Miami. »
Messi remportera-t-il un neuvième Ballon d’Or en 2026 ?
À 39 ans, Messi ne montre aucun signe de ralentissement. En 2025, l’attaquant argentin a mené l’Inter Miami à la conquête de la MLS Cup et a été sacré MVP du tournoi.
Il a également offert des moments de magie sous les couleurs de son pays, notamment en battant l’Angleterre lors de sa dernière apparition – une demi-finale haletante à Atlanta – et on ne peut exclure qu’il remporte un nouveau Ballon d’Or.
L’ancienne star de la MLS et champion du monde Kleberson a confié à GOAL que Messi pourrait même conquérir un nouveau Ballon d’Or et prendre quatre longueurs d’avance sur son rival de toujours, Cristiano Ronaldo : « Waouh ! Ce type ne s’arrête jamais ! L’Argentine a plus de chances de remporter la Coupe du monde avec Messi que n’importe quel autre pays, tout simplement parce que Messi joue toujours à un très bon niveau.
« La situation est différente avec Ronaldo : il reste à un bon niveau, mais les joueurs qui l’entourent ne sont pas du même calibre que ceux qui accompagnent Messi en sélection. C’est une question de pureté : le profil des joueurs portugais et celui des Argentins sont radicalement distincts. C’est pourquoi Messi a de grandes chances.
« Si l’Argentine remporte la Coupe du monde, il aura 100 % de chances de décrocher un nouveau Ballon d’Or. Il est brillant. Même les joueurs et les supporters brésiliens l’admirent et souhaitent voir de grands joueurs remporter le Ballon d’Or et la Coupe du monde – des joueurs dont on prend plaisir à regarder le jeu. Messi fait partie de ceux-là. »
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Mbappé observe Messi s'aligner face à Yamal
Messi sera bien sur la pelouse dimanche en finale de la Coupe du monde, où l’Argentine défiera l’Espagne, championne d’Europe en titre, emmenée par le jeune prodige Lamine Yamal, nouveau numéro 10 du FC Barcelone.
Mbappé, qui aura disputé la petite finale contre l’Angleterre, observera donc cette bataille pour la suprématie mondiale depuis le banc. Il pourra ensuite se recentrer sur ses obligations en club et sur la conquête de trophées qui feront de lui un sérieux prétendant au Ballon d’Or 2027.
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