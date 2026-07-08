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Kylian Mbappé est animé par un esprit de revanche. Lionel Messi occupe toujours les pensées de la star française, alors que les Bleus tentent d'effacer le souvenir douloureux laissé par la légende argentine
Mbappé évoluera aux côtés d’Olise, Dembélé et Barcola.
Les Bleus abordaient ce tournoi en favoris, leur attaque étant considérée comme l’une des plus riches du plateau. Ils ont répondu aux attentes, Mbappé s’épanouissant aux côtés d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola.
Devenu le meilleur buteur de l’histoire de son pays, avec un total porté à 63 réalisations, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises en cinq matches. Ce bilan replace le « Galactico » du Real Madrid dans la course au Soulier d’or face à l’Argentin Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps.
Les deux poids lourds pourraient se retrouver sur la plus grande des scènes, Européens et Sud-Américains progressant sur des branches opposées du tableau. Un nouveau rendez-vous avec le destin dans la banlieue de New York se profile.
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Une finale entre la France et l’Argentine se dessine
Mbappé se réjouit à l’idée de retrouver son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Messi, avec l’intention ferme de conquérir une deuxième Coupe du monde tout en privant l’un des plus grands joueurs de l’histoire d’un doublé.
Les Bleus ont jusqu’ici mené leur campagne avec autorité, même si un penalty de Mbappé a fait la différence lors d’un huitième de finale chargé d’émotion contre le Paraguay, tandis que l’Argentine a survécu à une sérieuse frayeur face à l’Égypte au même stade avant de s’imposer de justesse dans un match haletant ponctué de cinq buts.
Avant toute éventuelle confrontation, les deux sélections devront toutefois franchir plusieurs obstacles. Mais Mbappé, selon les observateurs, brûle d’envie de disputer à nouveau la couronne de Messi.
Pourquoi Mbappé pense déjà à Messi et à la revanche pour la Coupe du monde 2026
Interrogé sur une éventuelle soif de revanche du joueur de 27 ans, notamment face à un adversaire familier, l’ancien international français Saha – s’exprimant pour Freebets.com, le site qui référence les meilleures plateformes de paris – a déclaré à GOAL : « Absolument. À mon sens, il y a une solidarité que je n’avais pas observée chez les Bleus depuis longtemps.
« Je me souviens de 2006, quand j’étais avec l’équipe, Zidane, Vieira et tous ces joueurs en fin de parcours. Ils avaient cet état d’esprit : “On laisse tout sur le terrain”. Ces joueurs ont 25, 27 ans et ils veulent entrer dans l’histoire ; ils jouent bien et ils prennent du plaisir.
C’est inspirant, et j’y vois le même état d’esprit que celui du PSG depuis deux ans : une équipe solide, spectaculaire, qui joue vite et impose son rythme grâce à sa maîtrise au milieu de terrain. Je suis impressionné.
« Je suis très impressionné et Kylian Mbappé en est sans aucun doute l’incarnation. Cette revanche s’inscrit dans l’histoire, avec des joueurs qui ont déjà brillé en 2018, puis en 2022, mais qui ont échoué à la dernière étape. La trajectoire de l’équipe de Didier Deschamps est tout simplement incroyable. »
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Calendrier des quarts de finale : prochaines rencontres pour la France et l'Argentine
La France fera son retour dans la Coupe du monde 2026 jeudi, lorsqu’elle affrontera le Maroc au Gillette Stadium de Boston. Mbappé mènera à nouveau l’attaque des Bleus, et certains observateurs estiment qu’il pourrait enfin postuler sérieusement au Ballon d’Or, une distinction qui lui échappe depuis longtemps.
Messi, déjà détenteur de huit Ballons d’Or, pourrait lui aussi revenir dans la course si l’Argentine s’impose à nouveau. L’équipe de Lionel Scaloni préparera ainsi son quart de finale face à la Suisse, programmé samedi.
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