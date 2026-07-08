Les Bleus abordaient ce tournoi en favoris, leur attaque étant considérée comme l’une des plus riches du plateau. Ils ont répondu aux attentes, Mbappé s’épanouissant aux côtés d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola.

Devenu le meilleur buteur de l’histoire de son pays, avec un total porté à 63 réalisations, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises en cinq matches. Ce bilan replace le « Galactico » du Real Madrid dans la course au Soulier d’or face à l’Argentin Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps.

Les deux poids lourds pourraient se retrouver sur la plus grande des scènes, Européens et Sud-Américains progressant sur des branches opposées du tableau. Un nouveau rendez-vous avec le destin dans la banlieue de New York se profile.