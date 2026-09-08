AFP
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Kylian Mbappé égale le record de buts de Raúl en Ligue des champions alors que le Real Madrid bat l’Inter
Madrid décroche une victoire européenne cruciale
Mbappé a grimpé dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions tandis que Madrid a assuré une victoire 2-1 contre l’Inter. Le capitaine de l’équipe de France a ouvert le score d’une finition clinique à la 14e minute, juste à l’entrée de la surface.
L’équipe de Mourinho a doublé son avantage seulement neuf minutes plus tard à la suite d’une catastrophe défensive des visiteurs. Le gardien de l’Inter Josep Martinez a perdu le ballon après une passe en retrait de Benjamin Pavard, permettant à Federico Valverde de pousser le ballon au fond des filets.
L’Inter a poussé fort pour revenir dans le match mais a échoué de peu au Santiago Bernabeu. Carlos Augusto a repris victorieusement une frappe à la 77e minute pour offrir une fin de match haletante, mais le Real Madrid a tenu bon pour s’imposer.
Mbappé entre dans l’histoire
Le but précoce de Mbappe contre l’Inter était son 71e en seulement 99 apparitions en Ligue des champions. Ce cap permet au joueur de 27 ans de se hisser à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs, à égalité.
Il est désormais à hauteur de la légende madrilène Raul, qui avait atteint la barre des 71 buts en 142 apparitions. Seuls quatre joueurs devancent encore l’attaquant dans ce classement historique. Cristiano Ronaldo occupe la première place avec 140 buts, devant Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema.
Courtois brille lors d’une soirée européenne historique
Si les attaquants ont fait les gros titres, Thibaut Courtois a, lui, marqué sa 100e apparition en Ligue des champions avec une performance capitale. Le gardien belge a repoussé les premières tentatives de Hakan Calhanoglu et Lautaro Martinez, alors que l'Inter avait bien entamé la rencontre.
Le match a été riche en occasions des deux côtés du terrain. Martinez s'est rattrapé de son erreur précédente avec une impressionnante double parade pour priver Mbappe et Jude Bellingham avant la pause, tandis que le poteau est aussi venu au secours de l'Inter.
Les Nerazzurri ont continué à se montrer dangereux et ont trouvé la barre transversale par l'intermédiaire de l'ancien milieu de Liverpool Curtis Jones. Pendant ce temps, Bellingham a manqué une énorme occasion de porter le score à 3-0 avant que le but tardif d'Augusto n'ajoute de la tension dans les derniers instants.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid se concentre de nouveau sur ses obligations nationales
Mourinho sera ravi de prendre les trois points contre ses anciens employeurs au terme d’une rencontre palpitante. Le Real Madrid doit désormais rapidement se reconcentrer sur sa campagne nationale. Le club madrilène doit affronter le Rayo Vallecano lors de son prochain match de Liga.
De son côté, l’Inter tentera de rebondir après sa courte défaite lors de son retour en Serie A. Le champion d’Italie doit affronter l’Udinese lors de son prochain match de championnat.
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