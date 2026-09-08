Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Yosua Arya

Traduit par

Kylian Mbappé égale le record de buts de Raúl en Ligue des champions alors que le Real Madrid bat l’Inter

Kylian Mbappé
Real Madrid
Real Madrid vs Inter
Inter
Ligue des Champions

Kylian Mbappé a égalé le total de buts de Raul en Ligue des champions pour aider le Real Madrid à s’imposer 2-1 face à l’Inter. Le capitaine de la France a inscrit son 71e but dans la compétition, guidant l’équipe de Jose Mourinho vers une victoire européenne cruciale au Santiago Bernabeu.

  • Madrid décroche une victoire européenne cruciale

    Mbappé a grimpé dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions tandis que Madrid a assuré une victoire 2-1 contre l’Inter. Le capitaine de l’équipe de France a ouvert le score d’une finition clinique à la 14e minute, juste à l’entrée de la surface.

    L’équipe de Mourinho a doublé son avantage seulement neuf minutes plus tard à la suite d’une catastrophe défensive des visiteurs. Le gardien de l’Inter Josep Martinez a perdu le ballon après une passe en retrait de Benjamin Pavard, permettant à Federico Valverde de pousser le ballon au fond des filets.

    L’Inter a poussé fort pour revenir dans le match mais a échoué de peu au Santiago Bernabeu. Carlos Augusto a repris victorieusement une frappe à la 77e minute pour offrir une fin de match haletante, mais le Real Madrid a tenu bon pour s’imposer.

    • Publicité

  • Mbappé entre dans l’histoire

    Le but précoce de Mbappe contre l’Inter était son 71e en seulement 99 apparitions en Ligue des champions. Ce cap permet au joueur de 27 ans de se hisser à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs, à égalité.

    Il est désormais à hauteur de la légende madrilène Raul, qui avait atteint la barre des 71 buts en 142 apparitions. Seuls quatre joueurs devancent encore l’attaquant dans ce classement historique. Cristiano Ronaldo occupe la première place avec 140 buts, devant Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema.


  • Courtois brille lors d’une soirée européenne historique

    Si les attaquants ont fait les gros titres, Thibaut Courtois a, lui, marqué sa 100e apparition en Ligue des champions avec une performance capitale. Le gardien belge a repoussé les premières tentatives de Hakan Calhanoglu et Lautaro Martinez, alors que l'Inter avait bien entamé la rencontre.

    Le match a été riche en occasions des deux côtés du terrain. Martinez s'est rattrapé de son erreur précédente avec une impressionnante double parade pour priver Mbappe et Jude Bellingham avant la pause, tandis que le poteau est aussi venu au secours de l'Inter.

    Les Nerazzurri ont continué à se montrer dangereux et ont trouvé la barre transversale par l'intermédiaire de l'ancien milieu de Liverpool Curtis Jones. Pendant ce temps, Bellingham a manqué une énorme occasion de porter le score à 3-0 avant que le but tardif d'Augusto n'ajoute de la tension dans les derniers instants.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le Real Madrid se concentre de nouveau sur ses obligations nationales

    Mourinho sera ravi de prendre les trois points contre ses anciens employeurs au terme d’une rencontre palpitante. Le Real Madrid doit désormais rapidement se reconcentrer sur sa campagne nationale. Le club madrilène doit affronter le Rayo Vallecano lors de son prochain match de Liga.

    De son côté, l’Inter tentera de rebondir après sa courte défaite lors de son retour en Serie A. Le champion d’Italie doit affronter l’Udinese lors de son prochain match de championnat.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI