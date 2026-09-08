Kylian Mbappé égale le record de buts de Raúl en Ligue des champions alors que le Real Madrid bat l’Inter

Mbappé a grimpé dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions tandis que Madrid a assuré une victoire 2-1 contre l’Inter. Le capitaine de l’équipe de France a ouvert le score d’une finition clinique à la 14e minute, juste à l’entrée de la surface.

L’équipe de Mourinho a doublé son avantage seulement neuf minutes plus tard à la suite d’une catastrophe défensive des visiteurs. Le gardien de l’Inter Josep Martinez a perdu le ballon après une passe en retrait de Benjamin Pavard, permettant à Federico Valverde de pousser le ballon au fond des filets.

L’Inter a poussé fort pour revenir dans le match mais a échoué de peu au Santiago Bernabeu. Carlos Augusto a repris victorieusement une frappe à la 77e minute pour offrir une fin de match haletante, mais le Real Madrid a tenu bon pour s’imposer.