Kylian Mbappé égale Karim Benzema et bat le record de Lionel Messi : la star du Real Madrid entre dans l'histoire de la Ligue des champions malgré la défaite face au Bayern

Mbappé consolide son statut de pilier de la nouvelle ère du Real Madrid. Lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, un choc au sommet contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena, le capitaine français a trouvé le chemin des filets en fin de première mi-temps, égalant ainsi une légende du club.

Avec ce 15e but dans la compétition, l’attaquant français rejoint Karim Benzema à la deuxième place des meilleurs buteurs tricolores sur une même édition de C1. Benzema avait atteint ce total l’année de son Ballon d’Or ; seul Stéphane Guivarc’h a fait mieux pour un club français lors de la campagne 1997-1998.