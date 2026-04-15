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Kylian Mbappé égale Karim Benzema et bat le record de Lionel Messi : la star du Real Madrid entre dans l'histoire de la Ligue des champions malgré la défaite face au Bayern
Mbappé rejoint le total de buts de Benzema
Mbappé consolide son statut de pilier de la nouvelle ère du Real Madrid. Lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, un choc au sommet contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena, le capitaine français a trouvé le chemin des filets en fin de première mi-temps, égalant ainsi une légende du club.
Avec ce 15e but dans la compétition, l’attaquant français rejoint Karim Benzema à la deuxième place des meilleurs buteurs tricolores sur une même édition de C1. Benzema avait atteint ce total l’année de son Ballon d’Or ; seul Stéphane Guivarc’h a fait mieux pour un club français lors de la campagne 1997-1998.
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Le record de Messi est tombé à l’Allianz Arena.
Si égaler Benzema constitue déjà une étape majeure, Mbappé a aussi effacé l’un des records les plus tenaces de Messi. L’ancienne icône du FC Barcelone détenait jusqu’alors le titre de plus jeune joueur à atteindre la barre des 70 buts en Ligue des champions, mais ce record est désormais propriété du numéro 9 madrilène.
Le Français a atteint ce total à 27 ans et 116 jours, privant ainsi l’Argentin de son titre de doyen des septuagénaires de la C1. Une performance qui souligne la régularité et la longévité de Mbappé au plus haut niveau.
Une soirée historique pour le Français
Les performances record de Mbappé ne s’arrêtent pas là ; elles s’étendent à un exploit historique : le Français est devenu le premier joueur à marquer 10 buts à l’extérieur au cours d’une même saison de Coupe d’Europe/Ligue des champions.
Malgré ces exploits individuels, le talent de Mbappé n’a pas suffi pour propulser le Real Madrid en demi-finales. Battu 2-1 à l’aller à domicile, le club merengue s’est finalement incliné 4-3 face au Bayern Munich ce mercredi, et quitte la compétition en quarts de finale.
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Malgré sa forme exceptionnelle, Mbappé se heurte à une réalité : pas de trophée.
Mbappé affiche des statistiques impressionnantes cette saison, avec 40 buts inscrits en seulement 39 matches toutes compétitions confondues. Cependant, malgré ces performances individuelles exceptionnelles, il risque de terminer l’exercice sans aucun titre. Le Real Madrid étant déjà éliminé de la Ligue des champions et de la Copa del Rey, et comptant un retard de neuf points sur le leader de la Liga, Barcelone, la forme prolifique du Français pourrait ne pas suffire à décrocher un trophée cette saison.