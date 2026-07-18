Declan Rice a immédiatement propulsé l’Angleterre en tête en enroulant une frappe lointaine, des 25 yards, qui a surpris Mike Maignan. Une passe mal ajustée de Désiré Doué avait été interceptée, déclenchant l’action, et le gardien français aurait dû repousser ce tir. Ce but était vital pour une équipe d’Angleterre sous le feu des critiques après son effondrement face à l’Argentine en demi-finale.

Désireuse de tourner la page, la sélection britannique a maintenu la pression tout au long de la première période. À la 20^e minute, Rice a de nouveau été décisif : son corner rentrant a trouvé Ezri Konsa, qui a magistralement marqué de la tête pour offrir un avantage de 2-0 à l’Angleterre.

Les Three Lions ont maintenu la pression : une contre-attaque a pris Maignan à contre-pied, le gardien sortant trop tôt de sa ligne et abandonnant son but. Après plusieurs tentatives, Bukayo Saka a finalement frappé pour inscrire le troisième but anglais juste avant la pause. Mais la star d’Arsenal n’avait pas fini de briller.

Eberechi Eze a ensuite adressé une passe parfaitement dosée dans la course de l’ailier, qui a aisément battu son défenseur avant d’inscrire un autre but magnifique. Les hommes de Tuchel regagnaient les vestiaires avec, en apparence, la médaille de bronze déjà accrochée au cou après avoir dominé la première période, mais les Bleus sont revenus dans le match lors des 45 dernières minutes.

Kylian Mbappé a immédiatement réduit l’écart dès la reprise, concluant une contre-attaque rapide pour fixer le score à 4-1. Bradley Barcola a ensuite doublé la mise en contre, avant que Michael Olise ne serve Mbappé d’une passe décisive pour porter le score à 4-3 et mettre l’Angleterre sous pression. Grâce à ce but, Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 22 réalisations, un exploit impressionnant pour un joueur de seulement 27 ans.

Olise allait toutefois regretter ses occasions manquées, après avoir échoué à concrétiser non pas une, mais deux situations favorables devant le but – dont une occasion en or servie par Ousmane Dembélé qui aurait pu permettre d’égaliser.

L’Angleterre a aussitôt répondu : Malo Gusto a fauché Djed Spence dans la surface, offrant à Saka un penalty transformé avec sang-froid à la 87^e minute pour ce qui semblait être une avance définitive (5-3).

Dembélé a profité d’une erreur défensive anglaise pour inscrire sans difficulté le quatrième but français. Au final, l’avance prise dès le début par les Three Lions s’est toutefois avérée insurmontable. Le remplaçant Jude Bellingham a inscrit ce qui fut sans doute le plus beau but de la rencontre, en dribblant trois défenseurs dans la surface française avant de battre Maignan pour sceller une remarquable victoire 6-4.