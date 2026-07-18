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FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

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Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, pourtant un hat-trick de Bukayo Saka offre à l’Angleterre une victoire 6-4 face à la France dans un match à rebondissements

Coupe du monde
France vs Angleterre
France
Angleterre
Kylian Mbappé
B. Saka

Le match pour la troisième place est souvent l’un des plus prolifiques en buts du tournoi, et celui-ci n’a pas déçu. Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel l’avait qualifié plus tôt dans la semaine de « match que personne ne veut disputer », mais les Three Lions et la France ont offert la rencontre pour la troisième place la plus riche de l’histoire de la Coupe du monde, l’Angleterre s’imposant de justesse sur le score endiablé de 6-4.


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    Un match en deux mi-temps

    Declan Rice a immédiatement propulsé l’Angleterre en tête en enroulant une frappe lointaine, des 25 yards, qui a surpris Mike Maignan. Une passe mal ajustée de Désiré Doué avait été interceptée, déclenchant l’action, et le gardien français aurait dû repousser ce tir. Ce but était vital pour une équipe d’Angleterre sous le feu des critiques après son effondrement face à l’Argentine en demi-finale.

    Désireuse de tourner la page, la sélection britannique a maintenu la pression tout au long de la première période. À la 20^e minute, Rice a de nouveau été décisif : son corner rentrant a trouvé Ezri Konsa, qui a magistralement marqué de la tête pour offrir un avantage de 2-0 à l’Angleterre.

    Les Three Lions ont maintenu la pression : une contre-attaque a pris Maignan à contre-pied, le gardien sortant trop tôt de sa ligne et abandonnant son but. Après plusieurs tentatives, Bukayo Saka a finalement frappé pour inscrire le troisième but anglais juste avant la pause. Mais la star d’Arsenal n’avait pas fini de briller.

    Eberechi Eze a ensuite adressé une passe parfaitement dosée dans la course de l’ailier, qui a aisément battu son défenseur avant d’inscrire un autre but magnifique. Les hommes de Tuchel regagnaient les vestiaires avec, en apparence, la médaille de bronze déjà accrochée au cou après avoir dominé la première période, mais les Bleus sont revenus dans le match lors des 45 dernières minutes.

    Kylian Mbappé a immédiatement réduit l’écart dès la reprise, concluant une contre-attaque rapide pour fixer le score à 4-1. Bradley Barcola a ensuite doublé la mise en contre, avant que Michael Olise ne serve Mbappé d’une passe décisive pour porter le score à 4-3 et mettre l’Angleterre sous pression. Grâce à ce but, Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 22 réalisations, un exploit impressionnant pour un joueur de seulement 27 ans.

    Olise allait toutefois regretter ses occasions manquées, après avoir échoué à concrétiser non pas une, mais deux situations favorables devant le but – dont une occasion en or servie par Ousmane Dembélé qui aurait pu permettre d’égaliser.

    L’Angleterre a aussitôt répondu : Malo Gusto a fauché Djed Spence dans la surface, offrant à Saka un penalty transformé avec sang-froid à la 87^e minute pour ce qui semblait être une avance définitive (5-3).

    Dembélé a profité d’une erreur défensive anglaise pour inscrire sans difficulté le quatrième but français. Au final, l’avance prise dès le début par les Three Lions s’est toutefois avérée insurmontable. Le remplaçant Jude Bellingham a inscrit ce qui fut sans doute le plus beau but de la rencontre, en dribblant trois défenseurs dans la surface française avant de battre Maignan pour sceller une remarquable victoire 6-4.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le MVP

    Mais où étaient donc ces buts plus tôt dans le tournoi, Bukayo Saka ?!

    Reconnu depuis longtemps comme un joueur au potentiel de classe mondiale, Saka a toutefois été freiné par les blessures et un manque de régularité, qui l’ont souvent cantonné dans la catégorie des « très bons ». Samedi, il a inscrit un triplé – ses trois premiers buts de la compétition – et a tenu tête à un Kylian Mbappé déterminé, lequel tentait désespérément de remettre la France dans le match.

    Son sang-froid sur le point de penalty, malgré ses précédents ratés en sélection, a fait la différence. Une performance qui pourrait marquer un tournant pour ce joueur de 24 ans, appelé à jouer un rôle clé dans la défense du titre d’Arsenal cette saison.

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    Le grand perdant

    Le coup de sifflet final a retenti, concluant une rencontre de haut vol.

    Mais, plus sérieusement, Mike Maignan – dont le nom a été associé à de nombreux clubs de Premier League cet été – n’a pas brillé. Il aurait dû arrêter au moins deux occasions nettes et s’est parfois montré mal placé.

    Mention honorable toutefois pour Olise, auteur d’une prestation solide mais qui regrettera les deux occasions manquées qui auraient pu permettre à la France d’égaliser.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐⭐⭐