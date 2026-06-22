Mbappé s'est montré catégorique lorsqu'il a évoqué les plus grands noms du football. Le capitaine des Bleus a également écarté l'idée d'égaler la longévité de ses idoles en restant au plus haut niveau jusqu'à la fin de la trentaine.

« Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c’est clair », a-t-il déclaré à Marca. « Je veux juste aider mon équipe à remporter une nouvelle Coupe du monde. Le reste, ce ne sont que des débats pour les journalistes. Pour l’instant, je ne pense pas à Haaland ; peut-être qu’ils pensent à nous, mais moi, je pense à l’Irak.

« Messi a déjà démontré son niveau, le débat fait rage, mais cela ne m’inquiète pas. Mon seul objectif est de ramener le trophée à la maison. À 40 ans, je ne serai plus là ; on m’aura viré bien avant. Je ne fais pas de plans à long terme, je vis l’instant présent et je savoure la Coupe du monde. »

Interrogé sur la possibilité de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, il a déclaré : « C’est toujours un plaisir d’être là, et l’important, c’est le match, car nous devons nous qualifier. Je savais déjà que Leo allait marquer, car il marque toujours. Je suis derrière lui, et si on marque, on se rapproche, mais le plus important pour moi, c’est de remporter la Coupe du monde. »