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Kylian Mbappé désigne Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme les deux meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2026, alors que le capitaine de l'équipe de France évoque la course au record historique du nombre de buts marqués dans l'histoire de la compétition
Le capitaine de l’équipe de France place l’intérêt collectif au-dessus de toute distinction personnelle.
Lors de sa conférence de presse, Mbappé a été invité à se prononcer sur les grandes stars de la Coupe du monde 2026. Plutôt que de s’inclure parmi l’élite du football, l’attaquant du Real Madrid a désigné Messi et Ronaldo comme les joueurs les plus éminents sur la scène internationale. Le joueur de 27 ans a également écarté d’un geste les discussions sur la course au Soulier d’or et les comparaisons avec d’autres attaquants de haut niveau. Alors que les médias se focalisent sur les performances individuelles, Mbappé a rappelé que sa priorité reste d’aider la France à mener une nouvelle campagne victorieuse en Coupe du monde.
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Mbappé rend hommage à Messi et Ronaldo
Mbappé s'est montré catégorique lorsqu'il a évoqué les plus grands noms du football. Le capitaine des Bleus a également écarté l'idée d'égaler la longévité de ses idoles en restant au plus haut niveau jusqu'à la fin de la trentaine.
« Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c’est clair », a-t-il déclaré à Marca. « Je veux juste aider mon équipe à remporter une nouvelle Coupe du monde. Le reste, ce ne sont que des débats pour les journalistes. Pour l’instant, je ne pense pas à Haaland ; peut-être qu’ils pensent à nous, mais moi, je pense à l’Irak.
« Messi a déjà démontré son niveau, le débat fait rage, mais cela ne m’inquiète pas. Mon seul objectif est de ramener le trophée à la maison. À 40 ans, je ne serai plus là ; on m’aura viré bien avant. Je ne fais pas de plans à long terme, je vis l’instant présent et je savoure la Coupe du monde. »
Interrogé sur la possibilité de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, il a déclaré : « C’est toujours un plaisir d’être là, et l’important, c’est le match, car nous devons nous qualifier. Je savais déjà que Leo allait marquer, car il marque toujours. Je suis derrière lui, et si on marque, on se rapproche, mais le plus important pour moi, c’est de remporter la Coupe du monde. »
L'évolution tactique du PSG et son rayonnement mondial
Au-delà des rivalités individuelles, Mbappé s’est exprimé sur l’évolution des tendances tactiques dans le football moderne. Il a souligné l’influence des équipes performantes, à l’image du PSG ces dernières saisons, sur la réflexion tactique globale. Il a toutefois insisté sur le fait que le football international se situe à un niveau bien supérieur sur le plan tactique.
« Il y a une culture de l’instant présent. Les équipes gagnantes ont toujours inspiré le football moderne », a-t-il déclaré. « L’équipe qui gagne a toujours raison. Depuis que j’ai commencé à jouer, on nous a demandé d’imiter Barcelone et son style basé sur la possession, puis le Real Madrid, et maintenant le contre-pressing du PSG. Ceux qui gagnent ont toujours inspiré les autres, mais le football international, c’est tout autre chose. »
- AFP
L’équipe de France tourne désormais son attention vers l’épreuve irakienne.
La France se concentre désormais sur son prochain match contre l'Irak, alors qu'elle poursuit son parcours dans la Coupe du monde. Les Bleus abordent cette rencontre après s'être imposés 3-1 face au Sénégal lors de leur premier match, au cours duquel Mbappé a inscrit un doublé. La star du Real Madrid devrait une nouvelle fois mener la France à la victoire contre l'Irak, alors que l'équipe cherche à se qualifier pour les huitièmes de finale.