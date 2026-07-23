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Kylian Mbappé demeure « l’un des principaux prétendants » au Ballon d’Or 2026, estime Luis Figo, légende du Real Madrid, qui revient également sur le débat autour de ce trophée et sur les rumeurs envoyant Rodri chez les « Galacticos »
Mbappé demeure l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or.
Mbappé est depuis longtemps présenté comme un futur lauréat du Ballon d’Or, et ses performances sur la scène internationale n’ont fait que renforcer cette idée. Lors d’un récent événement organisé par Betfair, Figo a souligné que les exploits du Français lors de la Coupe du monde avaient consolidé sa place parmi les favoris pour la plus grande distinction individuelle du football, même si la France a terminé le tournoi à la quatrième place. Mbappé a non seulement remporté le Soulier d’or avec ses 10 buts, mais il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 22 réalisations.
« La performance exceptionnelle de Mbappé en Coupe du monde le place évidemment parmi les favoris », a déclaré Figo. « Je n’oublierais pas non plus un joueur du PSG qui a de nouveau remporté la Ligue des champions. Il faut prendre en compte l’ensemble de l’année. Logiquement, la Coupe du monde peut faire pencher la balance, mais les titres nationaux et la Ligue des champions comptent aussi énormément. »
Concernant les outsiders, il cite : « Je mettrais peut-être en avant Vitinha et [Desire] Doué, qui ont réalisé une excellente saison malgré une Coupe du monde qui ne s’est pas très bien passée pour eux, en particulier pour le Portugal. Je les inclurais tous parmi les candidats. »
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La difficulté de convaincre Rodri de quitter Manchester City
La conversation a inévitablement dérivé sur Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, au cœur d’intenses spéculations concernant un transfert vers la capitale espagnole pour rejoindre le projet des « Galacticos ». Sa régularité et son intelligence tactique en font une cible de rêve pour de nombreux Madridistas, mais Figo a rapidement souligné les obstacles contractuels qui entravent toute négociation. Recruter un joueur de ce calibre auprès d’un grand rival comme City constitue un immense défi opérationnel.
« Pour moi, Rodri a réalisé une excellente Coupe du monde, même s’il ne s’est pas particulièrement illustré en termes de buts ou de passes décisives », a déclaré Figo. « Je sais que l’on parle de l’arrivée de Rodri au Real Madrid. Je pense que ce sera difficile car il est sous contrat avec Manchester City, mais tout le monde sait que le Real Madrid cherche toujours à recruter les meilleurs joueurs du monde. »
La suprématie de l'Espagne et sa régularité en Coupe du monde
Au moment de dresser le bilan de la Coupe du monde 2026, Luis Figo n’a pas tari d’éloges à l’égard des futurs champions, l’Espagne. La Roja a proposé un football à la fois séduisant et efficace, qui lui a valu un titre amplement mérité. Pour l’ancien Ballon d’Or, la Roja a dominé le tournoi de bout en bout, affichant un niveau de jeu que personne n’a pu approcher
« L’Espagne était la meilleure équipe, non seulement en finale, mais tout au long de la compétition. Elle n’a encaissé qu’un seul but », a expliqué Figo. « Dans l’ensemble, je pense que c’était l’équipe la plus régulière et aussi celle qui a pratiqué le meilleur football. La victoire de l’Espagne en Coupe du monde était donc, sans aucun doute, la victoire de la meilleure équipe. »
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La mission de Mourinho au Santiago Bernabéu
Enfin, l'ancien ailier s'est penché sur la situation actuelle au Real Madrid, où José Mourinho mène la charge pour remporter des titres. Après une période de relative disette au regard des exigences élevées du club, Figo insiste sur le fait que la pression pèse sur l'entraîneur portugais pour qu'il ramène immédiatement le club sur le podium des vainqueurs.
« Je pense que le plus important pour le Real Madrid aujourd’hui sera de renouer avec la victoire après deux ans sans titre », a conclu Figo.
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