Mbappé est depuis longtemps présenté comme un futur lauréat du Ballon d’Or, et ses performances sur la scène internationale n’ont fait que renforcer cette idée. Lors d’un récent événement organisé par Betfair, Figo a souligné que les exploits du Français lors de la Coupe du monde avaient consolidé sa place parmi les favoris pour la plus grande distinction individuelle du football, même si la France a terminé le tournoi à la quatrième place. Mbappé a non seulement remporté le Soulier d’or avec ses 10 buts, mais il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 22 réalisations.

« La performance exceptionnelle de Mbappé en Coupe du monde le place évidemment parmi les favoris », a déclaré Figo. « Je n’oublierais pas non plus un joueur du PSG qui a de nouveau remporté la Ligue des champions. Il faut prendre en compte l’ensemble de l’année. Logiquement, la Coupe du monde peut faire pencher la balance, mais les titres nationaux et la Ligue des champions comptent aussi énormément. »

Concernant les outsiders, il cite : « Je mettrais peut-être en avant Vitinha et [Desire] Doué, qui ont réalisé une excellente saison malgré une Coupe du monde qui ne s’est pas très bien passée pour eux, en particulier pour le Portugal. Je les inclurais tous parmi les candidats. »