S'adressant au Diario AS mercredi, l'international français a clarifié ses actes. « Je veux expliquer cela clairement, pour que les gens comprennent », a déclaré Mbappe. « C'était une décision prise par les clubs, de porter le maillot. Nous, les joueurs, devions le porter. La première chose que je veux dire, c'est que je suis en totale solidarité avec Ceuta et toutes les victimes, parce qu'avant d'être un joueur, je suis un être humain. »

L'attaquant, dont les parents ont émigré en France depuis l'Algérie et le Cameroun, a souligné son désir de conserver une perspective équilibrée. Il a ajouté : « Mais je voulais aussi reconnaître et montrer mon soutien à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui font face à des conditions difficiles. C'était une position difficile à tenir, parce que les gens pourraient penser que je suis contre les habitants de Ceuta, mais non, absolument pas. Je n'ai rien contre eux, et je les soutiens pleinement par la pensée. Cependant, je voulais aussi reconnaître tous ceux qui souffrent. »

Appelant à une résolution pacifique de la crise, Mbappe a conclu : « En fin de compte, je suis humain, et je ne veux pas donner la priorité à une forme de souffrance plutôt qu'à une autre. Des gens souffrent, et cela m'attriste profondément de voir cela dans le monde. Je suis quelqu'un qui veut le meilleur pour notre monde. Je cherche à envoyer un message de positivité et de paix, et j'espère que cela sera résolu rapidement. »