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Kylian Mbappé défend sa décision de cacher le maillot de soutien à Ceuta alors que la star du Real Madrid sort du silence sur la controverse
Les stars du Real Madrid déclenchent une polémique avant le match
Avant le match de Liga de mardi à Elche, le club hôte et le Real Madrid s’étaient mis d’accord pour porter des T-shirts affichant le message « Nous sommes tous de Ceuta ». Ce geste, organisé par un groupe d’entreprises local, visait à mettre en lumière la situation humanitaire de l’enclave espagnole après un afflux migratoire massif en provenance du Maroc en juillet.
Malgré cet accord collectif, Mbappe, Vinicius Junior et Konate ont suscité une vive attention dans les médias espagnols. Le trio a remonté les vêtements jusqu’à la poitrine lors de la présentation d’avant-match, masquant délibérément le texte et provoquant immédiatement une polémique.
- Getty Images Sport
Mbappé explique sa position
S'adressant au Diario AS mercredi, l'international français a clarifié ses actes. « Je veux expliquer cela clairement, pour que les gens comprennent », a déclaré Mbappe. « C'était une décision prise par les clubs, de porter le maillot. Nous, les joueurs, devions le porter. La première chose que je veux dire, c'est que je suis en totale solidarité avec Ceuta et toutes les victimes, parce qu'avant d'être un joueur, je suis un être humain. »
L'attaquant, dont les parents ont émigré en France depuis l'Algérie et le Cameroun, a souligné son désir de conserver une perspective équilibrée. Il a ajouté : « Mais je voulais aussi reconnaître et montrer mon soutien à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui font face à des conditions difficiles. C'était une position difficile à tenir, parce que les gens pourraient penser que je suis contre les habitants de Ceuta, mais non, absolument pas. Je n'ai rien contre eux, et je les soutiens pleinement par la pensée. Cependant, je voulais aussi reconnaître tous ceux qui souffrent. »
Appelant à une résolution pacifique de la crise, Mbappe a conclu : « En fin de compte, je suis humain, et je ne veux pas donner la priorité à une forme de souffrance plutôt qu'à une autre. Des gens souffrent, et cela m'attriste profondément de voir cela dans le monde. Je suis quelqu'un qui veut le meilleur pour notre monde. Je cherche à envoyer un message de positivité et de paix, et j'espère que cela sera résolu rapidement. »
Des tensions plus larges apparaissent en Liga
Les complexités politiques entourant Ceuta ont également eu un impact sur d’autres rendez-vous espagnols cette semaine. L’ailier du Real Betis Abde Ezzalzouli, international marocain qui a déménagé en Espagne durant son enfance, a essuyé des critiques de la part de supporters dans son pays d’origine.
Abde a participé à un hommage similaire d’avant-match avant que le Betis n’affronte Villarreal lundi. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a insisté sur le fait qu’il ne s’excuserait pas pour ce geste, affirmant que le maillot n’avait aucun motif politique et n’était pas destiné à montrer un « mépris pour le peuple marocain ».
- ZUMA Press Wire
Le football redevient la priorité
L’effectif de Jose Mourinho cherchera à tourner la page de la récente polémique alors qu’il poursuit sa campagne nationale. Après un succès étriqué mais capital contre Elche, Madrid doit rapidement se reconcentrer afin de préserver ses ambitions dans la course au titre, au milieu d’un calendrier particulièrement chargé.
Un énorme test attend ensuite le Real Madrid, qui se prépare à affronter son rival local, l’Atletico de Madrid, dans un derby très attendu dimanche.
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