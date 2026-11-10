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FIFPRO World 11 2025FIFPRO
Traduit par

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et tous les joueurs sélectionnés dans le Onze mondial masculin de la FIFPRO de 2005 à 2026

Analysis
FEATURES

Créé par la FIFPRO en 2005, le World 11 est la seule distinction mondiale du football décernée exclusivement par des footballeurs professionnels.

Le FIFPRO World 11 masculin est désigné chaque année par le vote des meilleurs joueurs du football actuel. Créée en 2005, cette distinction célèbre l’excellence footballistique à l’échelle mondiale.

Les récompenses de 2026 marqueront la 22e édition et ont été annoncées le 9 novembre. Les 11 joueurs qui recueillent le plus de voix à leur poste sont sélectionnés pour le FIFPRO World 11.

Retour sur toutes les équipes précédentes, dans lesquelles des stars mondiales comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba et Gianluigi Buffon ont occupé le devant de la scène, parmi bien d’autres.

  • 2026

    Gardien : David Raya (Espagne)

    Défenseurs : Nuno Mendes (Portugal), Pau Cubarsi (Espagne), Achraf Hakimi (Maroc)

    Milieux de terrain : Jude Bellingham (Angleterre), Rodri (Espagne), Vitinha (Portugal)

    Attaquants : Kylian Mbappe (France), Erling Haaland (Norvège), Lionel Messi (Argentine), Lamine Yamal (Espagne)

  • 2025

    Gardien : Gianluigi Donnarumma (Italie)

    Défenseurs : Achraf Hakimi (Maroc), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Nuno Mendes (Portugal)

    Milieux de terrain : Cole Palmer (Angleterre), Jude Bellingham (Angleterre), Pedri (Espagne), Vitinha (Portugal)

    Attaquants : Lamine Yamal (Espagne), Kylian Mbappe (France), Ousmane Dembele (France)

  • 2024

    Gardien : Ederson (Manchester City)

    Défenseurs : Dani Carvajal (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Antonio Rudiger (Real Madrid)

    Milieux de terrain : Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City)

    Attaquants : Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)

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  • 2023

    Gardien de but : Thibaut Courtois (Belgique)

    Défenseurs : Ruben Dias (Portugal), John Stones (Angleterre), Kyle Walker (Angleterre)

    Milieux de terrain : Jude Bellingham (Angleterre), Kevin De Bruyne (Belgique), Bernardo Silva (Portugal) ;

    Attaquants : Vinicius Jr (Brésil), Kylian Mbappe (France), Erling Haaland (Norvège), Lionel Messi (Argentine)

  • 2022

    Gardien de but : Thibaut Courtois (Belgique)

    Défenseurs : Joao Cancelo (Portugal), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Achraf Hakimi (Maroc)

    Milieux de terrain : Kevin De Bruyne (Belgique), Casemiro (Brésil), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Kylian Mbappe (France), Erling Haaland (Norvège), Karim Benzema (France), Lionel Messi (Argentine)

  • 2021

    Gardiens de but : Gianluigi Donnarumma (Italie)

    Défenseurs : David Alaba (Autriche), Leonardo Bonucci (Italie), Ruben Dias (Portugal)

    Milieux de terrain : Jorginho (Italie), N’Golo Kante (France), Kevin De Bruyne (Belgique)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Erling Haaland (Norvège), Robert Lewandowski (Pologne), Lionel Messi (Argentine)

  • 2020

    Gardien de but : Alisson (Brésil)

    Défenseurs : Alphonso Davies (Canada), Sergio Ramos (Espagne), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Trent Alexander-Arnold (Angleterre)

    Milieux de terrain : Kevin De Bruyne (Belgique), Thiago (Espagne), Joshua Kimmich (Allemagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Pologne), Lionel Messi (Argentine)

  • 2019

    Gardien de but : Alisson (Brésil)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Matthijs de Ligt (Pays-Bas)

    Milieux de terrain : Eden Hazard (Belgique), Frenkie de Jong (Pays-Bas), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (France), Lionel Messi (Argentine)

  • 2018

    Gardien de but : David de Gea (Espagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Raphael Varane (France), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Eden Hazard (Belgique), N’Golo Kante (France), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (France), Lionel Messi (Argentine)

  • 2017

    Gardien de but : Gianluigi Buffon (Italie)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Leonardo Bonucci (Italie), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Toni Kroos (Allemagne), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brésil), Lionel Messi (Argentine)

  • 2016

    Gardien de but : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Toni Kroos (Allemagne), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentine)

  • 2015

    Gardien de but : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Thiago Silva (Brésil), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Paul Pogba (France), Andres Iniesta (Espagne), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brésil), Lionel Messi (Argentine)

  • 2014

    Gardien de but : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Philipp Lahm (Allemagne), David Luiz (Brésil), Thiago Silva (Brésil), Sergio Ramos (Espagne)

    Milieux de terrain : Angel Di Maria (Argentine), Toni Kroos (Allemagne), Andres Iniesta (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentine), Arjen Robben (Pays-Bas)

  • 2013

    Gardien de but : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Philipp Lahm (Allemagne), Sergio Ramos (Espagne), Thiago Silva (Brésil), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Franck Ribery (France), Xavi (Espagne), Andres Iniesta (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suède), Lionel Messi (Argentine)

  • 2012

    Gardien : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Gerard Pique (Espagne), Sergio Ramos (Espagne), Dani Alves (Brésil)

    Milieux : Andres Iniesta (Espagne) Xabi Alonso (Espagne) Xavi (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Falcao (Colombie), Lionel Messi (Argentine)

  • 2011

    Gardien de but : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Sergio Ramos (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Nemanja Vidic (Serbie), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Xavi (Espagne), Xabi Alonso (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Angleterre), Lionel Messi (Argentine)

  • 2010

    Gardien : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Carles Puyol (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Lucio (Brésil), Maicon (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Xavi (Espagne), Wesley Sneijder (Pays-Bas)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), David Villa (Espagne), Lionel Messi (Argentine)

  • 2009

    Gardien : Iker Casillas (Espagne) ;

    Défenseurs : Patrice Evra (France), Nemanja Vidic (Serbie), John Terry (Angleterre), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Xavi (Espagne), Steven Gerrard (Angleterre)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Espagne), Lionel Messi (Argentine)

  • 2008

    Gardien : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Carles Puyol (Espagne), Rio Ferdinand (Angleterre), John Terry (Angleterre), Sergio Ramos (Espagne)

    Milieux de terrain : Kaka (Brésil), Xavi (Espagne), Steven Gerrard (Angleterre)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Espagne), Lionel Messi (Argentine)

  • 2007

    Gardien de but : Gianluigi Buffon (Italie)

    Défenseurs : Carles Puyol (Espagne), Fabio Cannavaro (Italie), John Terry (Angleterre), Alessandro Nesta (Italie)

    Milieux de terrain : Steven Gerrard (Angleterre), Kaka (Brésil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Lionel Messi (Argentine)

  • 2006

    Gardien de but : Gianluigi Buffon (Italie)

    Défenseurs : Gianluca Zambrotta (Italie), Fabio Cannavaro (Italie), John Terry (Angleterre), Lilian Thuram (France)

    Milieux de terrain : Kaka (Brésil), Andrea Pirlo (Italie), Zinedine Zidane (France)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Thierry Henry (France), Samuel Eto'o (Cameroun)

  • 2005

    Gardien de but : Dida (Brésil)

    Défenseurs : Paolo Maldini (Italie), Alessandro Nesta (Italie), John Terry (Angleterre), Cafu (Brésil)

    Milieux de terrain : Frank Lampard (Angleterre), Claude Makelele (France), Zinedine Zidane (France)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Andriy Shevchenko (Ukraine), Samuel Eto'o (Cameroun)