Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et tous les joueurs sélectionnés dans le Onze mondial masculin de la FIFPRO de 2005 à 2026

Le FIFPRO World 11 masculin est désigné chaque année par le vote des meilleurs joueurs du football actuel. Créée en 2005, cette distinction célèbre l’excellence footballistique à l’échelle mondiale.

Les récompenses de 2026 marqueront la 22e édition et ont été annoncées le 9 novembre. Les 11 joueurs qui recueillent le plus de voix à leur poste sont sélectionnés pour le FIFPRO World 11.

Retour sur toutes les équipes précédentes, dans lesquelles des stars mondiales comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba et Gianluigi Buffon ont occupé le devant de la scène, parmi bien d’autres.