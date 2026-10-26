Le Onze mondial masculin de la FIFPRO est élu chaque année par les meilleurs joueurs du football actuel. Décerné depuis 2005, ce prix récompense l’excellence footballistique à l’échelle mondiale.

Les récompenses de 2026 marqueront la 22e édition et seront dévoilées le 9 novembre. Les 11 joueurs qui recueillent le plus de voix à leur poste sont sélectionnés pour le Onze mondial de la FIFPRO. Des joueurs de 70 pays ont voté pour les Onze mondiaux masculin et féminin de 2025.

Retour sur toutes les équipes sélectionnées lors des éditions précédentes, qui ont mis à l’honneur des stars mondiales comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba et Gianluigi Buffon, entre autres.