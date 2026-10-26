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FIFPRO World 11 2025FIFPRO
Traduit par

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et tous les joueurs sélectionnés dans le onze mondial masculin de la FIFPRO de 2005 à 2025

Analysis
FEATURES

Créé par la FIFPRO en 2005, le World 11 est la seule distinction mondiale du football décernée exclusivement par des footballeurs professionnels.

Le Onze mondial masculin de la FIFPRO est élu chaque année par les meilleurs joueurs du football actuel. Décerné depuis 2005, ce prix récompense l’excellence footballistique à l’échelle mondiale.

Les récompenses de 2026 marqueront la 22e édition et seront dévoilées le 9 novembre. Les 11 joueurs qui recueillent le plus de voix à leur poste sont sélectionnés pour le Onze mondial de la FIFPRO. Des joueurs de 70 pays ont voté pour les Onze mondiaux masculin et féminin de 2025.

Retour sur toutes les équipes sélectionnées lors des éditions précédentes, qui ont mis à l’honneur des stars mondiales comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba et Gianluigi Buffon, entre autres.

  • FIFPro World XI 2025FIFPro World XI

    2025

    Gardien de but : Gianluigi Donnarumma (Italie)

    Défenseurs : Achraf Hakimi (Maroc), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Nuno Mendes (Portugal)

    Milieux de terrain : Cole Palmer (Angleterre), Jude Bellingham (Angleterre), Pedri (Espagne), Vitinha (Portugal)

    Attaquants : Lamine Yamal (Espagne), Kylian Mbappe (France), Ousmane Dembele (France)

  • FIFPRO World 11 2024FIFPRO

    2024

    Gardien : Ederson (Manchester City)

    Défenseurs : Dani Carvajal (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Antonio Rudiger (Real Madrid)

    Milieux de terrain : Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City)

    Attaquants : Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)

  • FIFPRO World 11 2023FIFPRO World 11

    2023

    Gardien de but : Thibaut Courtois (Belgique)

    Défenseurs : Ruben Dias (Portugal), John Stones (Angleterre), Kyle Walker (Angleterre)

    Milieux de terrain : Jude Bellingham (Angleterre), Kevin De Bruyne (Belgique), Bernardo Silva (Portugal) ;

    Attaquants : Vinicius Jr (Brésil), Kylian Mbappe (France), Erling Haaland (Norvège), Lionel Messi (Argentine)

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  • FIFPRO World 11 2022FIFPRO World 11

    2022

    Gardien de but : Thibaut Courtois (Belgique)

    Défenseurs : Joao Cancelo (Portugal), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Achraf Hakimi (Maroc)

    Milieux de terrain : Kevin De Bruyne (Belgique), Casemiro (Brésil), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Kylian Mbappe (France), Erling Haaland (Norvège), Karim Benzema (France), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2021FIFPRO World 11

    2021

    Gardiens de but : Gianluigi Donnarumma (Italie)

    Défenseurs : David Alaba (Autriche), Leonardo Bonucci (Italie), Ruben Dias (Portugal)

    Milieux de terrain : Jorginho (Italie), N’Golo Kante (France), Kevin De Bruyne (Belgique)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Erling Haaland (Norvège), Robert Lewandowski (Pologne), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    2020

    Gardien : Alisson (Brésil)

    Défenseurs : Alphonso Davies (Canada), Sergio Ramos (Espagne), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Trent Alexander-Arnold (Angleterre)

    Milieux de terrain : Kevin De Bruyne (Belgique), Thiago (Espagne), Joshua Kimmich (Allemagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Pologne), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2019FIFPRO World 11

    2019

    Gardien de but : Alisson (Brésil)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Matthijs de Ligt (Pays-Bas)

    Milieux de terrain : Eden Hazard (Belgique), Frenkie de Jong (Pays-Bas), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (France), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2018FIFPRO World 11

    2018

    Gardien : David de Gea (Espagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Raphael Varane (France), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Eden Hazard (Belgique), N’Golo Kante (France), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (France), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2017FIFPRO World 11

    2017

    Gardien de but : Gianluigi Buffon (Italie)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Leonardo Bonucci (Italie), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Toni Kroos (Allemagne), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brésil), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    2016

    Gardien de but : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Toni Kroos (Allemagne), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2015FIFPRO World 11

    2015

    Gardien de but : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Sergio Ramos (Espagne), Thiago Silva (Brésil), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Paul Pogba (France), Andres Iniesta (Espagne), Luka Modric (Croatie)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brésil), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2014FIFPRO World 11

    2014

    Gardien : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Philipp Lahm (Allemagne), David Luiz (Brésil), Thiago Silva (Brésil), Sergio Ramos (Espagne)

    Milieux de terrain : Angel Di Maria (Argentine), Toni Kroos (Allemagne), Andres Iniesta (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentine), Arjen Robben (Pays-Bas)

  • FIFPRO World 11 2013FIFPRO World 11

    2013

    Gardien de but : Manuel Neuer (Allemagne)

    Défenseurs : Philipp Lahm (Allemagne), Sergio Ramos (Espagne), Thiago Silva (Brésil), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Franck Ribery (France), Xavi (Espagne), Andres Iniesta (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suède), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2012FIFPRO World 11

    2012

    Gardien de but : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Marcelo (Brésil), Gerard Pique (Espagne), Sergio Ramos (Espagne), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne) Xabi Alonso (Espagne) Xavi (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Falcao (Colombie), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    2011

    Gardien de but : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Sergio Ramos (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Nemanja Vidic (Serbie), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Xavi (Espagne), Xabi Alonso (Espagne)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Angleterre), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2010FIFPRO World 11

    2010

    Gardien de but : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Carles Puyol (Espagne), Gerard Pique (Espagne), Lucio (Brésil), Maicon (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Xavi (Espagne), Wesley Sneijder (Pays-Bas)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), David Villa (Espagne), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2009FIFPRO World 11

    2009

    Gardien de but : Iker Casillas (Espagne) ;

    Défenseurs : Patrice Evra (France), Nemanja Vidic (Serbie), John Terry (Angleterre), Dani Alves (Brésil)

    Milieux de terrain : Andres Iniesta (Espagne), Xavi (Espagne), Steven Gerrard (Angleterre)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Espagne), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2008FIFPRO World 11

    2008

    Gardien : Iker Casillas (Espagne)

    Défenseurs : Carles Puyol (Espagne), Rio Ferdinand (Angleterre), John Terry (Angleterre), Sergio Ramos (Espagne)

    Milieux de terrain : Kaka (Brésil), Xavi (Espagne), Steven Gerrard (Angleterre)

    Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Espagne), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    2007

    Gardien de but : Gianluigi Buffon (Italie)

    Défenseurs : Carles Puyol (Espagne), Fabio Cannavaro (Italie), John Terry (Angleterre), Alessandro Nesta (Italie)

    Milieux de terrain : Steven Gerrard (Angleterre), Kaka (Brésil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Lionel Messi (Argentine)

  • FIFPRO World 112006FIFPRO World 11

    2006

    Gardien : Gianluigi Buffon (Italie)

    Défenseurs : Gianluca Zambrotta (Italie), Fabio Cannavaro (Italie), John Terry (Angleterre), Lilian Thuram (France)

    Milieux de terrain : Kaka (Brésil), Andrea Pirlo (Italie), Zinedine Zidane (France)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Thierry Henry (France), Samuel Eto'o (Cameroun)

  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2005

    Gardien de but : Dida (Brésil)

    Défenseurs : Paolo Maldini (Italie), Alessandro Nesta (Italie), John Terry (Angleterre), Cafu (Brésil)

    Milieux de terrain : Frank Lampard (Angleterre), Claude Makelele (France), Zinedine Zidane (France)

    Attaquants : Ronaldinho (Brésil), Andriy Shevchenko (Ukraine), Samuel Eto'o (Cameroun)