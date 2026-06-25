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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé contre Erling Haaland : pourquoi cette « prochaine grande rivalité du football » n’a pas encore atteint le niveau de celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Analysis
Coupe du monde
Kylian Mbappé
E. Haaland
France
Norvège
Real Madrid
Manchester City
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
FEATURES
Norvège vs France

Le duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland était présenté comme la prochaine grande rivalité du football, destinée à succéder aux deux décennies de domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cependant, alors que les deux stars, française et norvégienne, s’apprêtent à s’affronter lors de la Coupe du monde 2026, il faut reconnaître que leur affrontement personnel n’a pas encore atteint l’ampleur escomptée.

Leur duel latent va-t-il enfin prendre forme ? Après seulement deux journées dans cette Coupe du monde où ils figurent dans le même groupe, Mbappé et Haaland se livrent déjà une course au Soulier d’or qui pourrait marquer les esprits.

Les deux attaquants ont déjà inscrit un doublé chacun, contre l’Irak et le Sénégal, et se retrouveront à Boston pour un affrontement qui désignera le leader du groupe I.

Avec quatre unités au compteur, les deux attaquants restent toutefois derrière le grand Messi, auteur de cinq réalisations grâce à un triplé puis un doublé lors des deux premières sorties de l’Argentine. Alors qu’ils talonnent le plus grand joueur de tous les temps, GOAL analyse pourquoi leur rivalité n’a pas encore atteint le niveau de celle entre Messi et Ronaldo :

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    Dans des divisions différentes

    Cette situation s’explique en grande partie par le fait qu’ils brillent actuellement dans des championnats très différents : Haaland est en voie de devenir une icône de la Premier League sous les couleurs de Manchester City, tandis que Mbappé incarne la nouvelle vague de « Galacticos » du Real Madrid en Liga.

    De plus, City ne bénéficie pas encore de la même notoriété mondiale que d’autres cadors de Premier League, et nombre de spectateurs neutres accueillent avec indifférence ses récents succès, financés par Abu Dhabi.

    Au plus fort de leur rivalité, Messi et Ronaldo incarnaient chacun un camp du Clásico, à une époque où l’Espagne formait un véritable duopole. Leur rivalité était attisée par des figures comme José Mourinho et Sergio Ramos, ainsi que par des duels épiques sur la scène européenne, même si la splendide équipe du FC Barcelone prenait souvent le dessus sur le Real Madrid.

    Or, tant que Haaland et Mbappé ne s’affrontent pas directement, hormis en Ligue des champions et pour le Soulier d’or européen, leur duel peine à prendre son envol.

    • Publicité
  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Résultats à l'international

    L'un des principaux facteurs de cet échec réside dans le fait que la Norvège était, jusqu'à récemment, absente de la scène internationale – comme l'illustre la première participation de Haaland, 25 ans, à un grand tournoi.

    À l’inverse, Mbappé dispute déjà sa cinquième phase finale ; c’est en grande partie grâce à lui si la France figure parmi les favorites à chaque fois, et il a même remporté la Coupe du monde alors qu’il était encore adolescent en 2018.

    L’absence passée de Haaland sur la scène internationale privait cette prétendue rivalité d’une partie de son intérêt. Mais la Norvège, désormais outsider, estime avoir sa chance et espère marquer les esprits, ce qui pourrait accélérer la confrontation entre les deux hommes.

    Les duels que se sont livrés Messi et Ronaldo pour conquérir des titres avec leurs sélections nationales ont été aussi palpitants que leurs exploits en club, chacun évoluant au sein de véritables prétendants à la Coupe du monde et enlevant des couronnes continentales, telles que l’Euro et la Copa América.


  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Respect mutuel

    Il existe un respect mutuel entre ces deux superstars contemporaines, qui ne se sont jamais épargné les éloges. Pendant leur longue domination du ballon rond, Messi et Ronaldo sont restés discrets sur leur opinion réciproque, et certains observateurs ont même suggéré une aversion ouverte, surtout au plus fort de leurs duels lors des Clásicos.

    Ces deux « GOAT » (les plus grands de tous les temps) ont récemment enterré la hache de guerre pour des campagnes publicitaires conjointes, notamment avec Louis Vuitton et Lego.

    Interrogé par Canal+ en 2023, Haaland a confié à propos de Mbappé : « Il est tellement fort. Les Français ont tellement de chance qu’il joue pour la France. J’aimerais évidemment qu’il joue pour la Norvège, mais ce n’est pas le cas. Mais oui, c’est un joueur incroyable. Il est tellement rapide, tellement fort, et ça fait tant d’années qu’il est à ce niveau.

    « Il a quoi ? Deux ans de plus que moi ? C’est fou. Parfois, il faut se dire qu’il a encore dix ans devant lui au plus haut niveau. Il est phénoménal. »

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Différents rôles

    Haaland et Mbappé sont deux types d’attaquants très différents. Le Norvégien est un véritable numéro 9, adroit dans la surface de réparation pour conclure les actions ou capable de prendre la profondeur pour devancer les défenseurs. Son homologue français a souvent occupé le couloir droit, tant au Paris Saint-Germain qu’en équipe de France, et sa vitesse fulgurante associée à une frappe puissante lui permet de marquer depuis presque n’importe quelle position.

    Si Messi et Ronaldo affichaient des styles de jeu radicalement différents, ils occupaient tous deux majoritairement les couloirs lors de leur apogée, de part et d’autre du Clásico, donnant l’impression d’une concurrence directe permanente et d’une émulation constante vers de nouveaux sommets.

    Kylian Mbappé a d’ailleurs invoqué cet argument pour expliquer pourquoi lui et Haaland ne peuvent pas vraiment être comparés. « Je ne jouais pas seulement en attaque », a-t-il déclaré en 2022. « Je jouais à gauche et à droite. En toute modestie, je ne pense pas que quiconque soit capable de changer de poste comme ça chaque année tout en conservant un excellent niveau de performance au plus haut niveau. »

  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    « On ne se lasse pas d'admirer tout ce que Messi et Ronaldo ont accompli sur les terrains »

    Haaland et Mbappé ont rapidement pris leurs distances par rapport aux comparaisons avec les deux « GOAT », veillant ainsi à ce que la rivalité de la nouvelle génération ne soit pas trop mise en avant.

    On comprend aisément pourquoi : il serait exceptionnel de voir renaître une rivalité d’une telle intensité, tant Messi et Ronaldo ont accumulé les exploits en termes de buts marqués, de gestes de génie et de trophées remportés, avec plus de 900 réalisations chacun et un total impressionnant de 81 titres à eux deux, sans oublier une myriade de moments forts.

    « C’est ce que tout le monde pense », a déclaré Haaland à France Football en 2023 lorsqu’on lui a demandé s’il considérait que Mbappé et lui étaient les héritiers de Messi et Ronaldo. « Mais il faut souligner à quel point ce que Messi et Cristiano ont accompli est incroyable. Il faut aussi se rappeler qu’ils continuent sur leur lancée, même s’ils prennent de l’âge. Ce sont toujours des joueurs fantastiques.

    « Mais je ne me compare jamais à d’autres joueurs, ce n’est pas ma manière de fonctionner. Je me concentre sur moi-même, je cherche simplement à progresser chaque jour, à prendre du plaisir sur le terrain et à être la meilleure version de moi-même. »

    Avant la rencontre de Coupe du monde face à l’Irak, Mbappé a abondé dans le même sens en conférence de presse : « Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c’est évident. Je veux juste aider mon équipe à remporter un nouveau titre mondial. Le reste, c’est un débat pour les journalistes. Pour l’instant, je ne me focalise pas sur Haaland.

    Messi a déjà montré ce qu’il savait faire, le débat fait partie du jeu, mais cela ne m’inquiète pas. Mon seul objectif est de ramener le trophée à la maison. À 40 ans, je ne serai plus là : on m’aura mis à la porte bien avant. Je ne fais pas de projets à long terme, je vis l’instant présent et je savoure la Coupe du monde. »

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Les affrontements de la Ligue des champions

    Cette nouvelle rivalité s’est nourrie de plusieurs affrontements très médiatisés en Ligue des champions, que Mbappé a jusqu’ici dominés.

    Leur première confrontation remonte aux huitièmes de finale de la saison 2019-2020, lorsque Haaland portait encore les couleurs du Borussia Dortmund. Son doublé avait offert au BVB une victoire surprise 2-1 à l’aller en Allemagne, mais le PSG avait renversé la vapeur au retour pour s’imposer 3-2 sur l’ensemble des deux manches. Mbappé, entré en fin de match en raison d’une blessure, a pourtant été l’un de ceux qui ont imité la célébration « méditative » caractéristique de Haaland au coup de sifflet final.

    Lors du tour à élimination directe de la saison 2024-2025, Mbappé a de nouveau éclipsé Haaland : après les doublés de la star de Manchester City à l’aller, il a répondu par un triplé au retour, offrant la qualification à Madrid. Haaland, en manque de forme, a assisté à la rencontre depuis le banc.

    La machine à buts norvégienne a finalement savouré la victoire la saison dernière, quand son penalty a offert un succès en phase de groupes au Bernabéu, Mbappé restant cette fois-ci sur le banc. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés en huitièmes de finale : blessé, le Français n’a joué qu’un rôle mineur et le Real s’est qualifié pour les quarts malgré la réalisation de Haaland au retour, s’imposant aisément 5-1 au score cumulé.

    Sur le plan des trophées européens, Haaland conserve toutefois l’avantage : il a contribué au triplé historique de Manchester City en 2023, tandis que Mbappé attend encore son premier sacre continental.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Différents niveaux

    Le facteur décisif est peut-être simplement que Haaland et Mbappé ne possèdent pas le même niveau de classe pure que leurs éventuels prédécesseurs.

    Si leurs totals de buts impressionnent, la nouvelle génération ne possède pas encore ce talent brut que Messi et Ronaldo ont exhibé tout au long de leurs carrières légendaires.

    Ce n’est pas un hasard si on les qualifie de « GOAT » (les plus grands de tous les temps) : Messi, en particulier, est souvent présenté comme le plus grand joueur de l’histoire, et ses exploits lors de la Coupe du monde 2026 n’ont fait que consolider cette réputation.

    Si les buts constituent un critère majeur, c’est surtout leur technique envoûtante, leur génie individuel et leur portée culturelle qui distinguent ces deux légendes argentine et portugaise. Haaland et Mbappé doivent encore parcourir un long chemin pour atteindre ce niveau, et peut-être, une fois que ces vétérans auront pris leur retraite, auront-ils leur chance.

  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Potentiel futur

    Un élément pourrait propulser cette rivalité dans une autre dimension et ouvrir la voie à un nouveau duel Messi-Ronaldo.

    Depuis longtemps présenté comme une cible de transfert aussi bien pour le Real Madrid que pour le FC Barcelone, Haaland voit les spéculations le rapprochant du club catalan s’intensifier ces derniers temps. Si le puissant Norvégien venait un jour à porter la tunique blaugrana pour défier le Real de Mbappé, cela marquerait sans doute le début d’une nouvelle ère dans leur rivalité, les deux hommes se retrouvant alors face à face, de part et d’autre du Clásico. Rappelons que Ronaldo n’avait qu’un an de moins que Haaland lorsqu’il a lui-même signé chez les Blancos, lançant ainsi sa longue bataille contre Messi.

    Reste à savoir si ce scénario est réaliste : le club catalan vient tout juste de sortir d’une zone de turbulences financières post-Covid, et Haaland affirme être « heureux » à l’Etihad.

    En mars, alors que les rumeurs d’un départ vers le Camp Nou enflammaient la presse, l’agent de Haaland, Rafaela Pimenta, a coupé court aux spéculations auprès de La Sexta : « Nous avons beaucoup de respect et d’admiration pour Barcelone, mais il n’y a eu absolument aucun contact concernant un éventuel transfert. Le joueur a prolongé son contrat il y a quelques mois, il est très heureux à Manchester City. Tout se passe très bien pour lui et nous n’avons vraiment rien à discuter au sujet d’un transfert alors que tout va si bien à City. »

    Il faudra donc patienter avant de voir cette rivalité s’embraser pour de bon, mais leur duel lors de la Coupe du monde à Boston pourrait déjà mettre le feu aux poudres.

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