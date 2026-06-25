Kylian Mbappé contre Erling Haaland : pourquoi cette « prochaine grande rivalité du football » n’a pas encore atteint le niveau de celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Haaland et Mbappé ont rapidement pris leurs distances par rapport aux comparaisons avec les deux « GOAT », veillant ainsi à ce que la rivalité de la nouvelle génération ne soit pas trop mise en avant.

On comprend aisément pourquoi : il serait exceptionnel de voir renaître une rivalité d’une telle intensité, tant Messi et Ronaldo ont accumulé les exploits en termes de buts marqués, de gestes de génie et de trophées remportés, avec plus de 900 réalisations chacun et un total impressionnant de 81 titres à eux deux, sans oublier une myriade de moments forts.

« C’est ce que tout le monde pense », a déclaré Haaland à France Football en 2023 lorsqu’on lui a demandé s’il considérait que Mbappé et lui étaient les héritiers de Messi et Ronaldo. « Mais il faut souligner à quel point ce que Messi et Cristiano ont accompli est incroyable. Il faut aussi se rappeler qu’ils continuent sur leur lancée, même s’ils prennent de l’âge. Ce sont toujours des joueurs fantastiques.

« Mais je ne me compare jamais à d’autres joueurs, ce n’est pas ma manière de fonctionner. Je me concentre sur moi-même, je cherche simplement à progresser chaque jour, à prendre du plaisir sur le terrain et à être la meilleure version de moi-même. »

Avant la rencontre de Coupe du monde face à l’Irak, Mbappé a abondé dans le même sens en conférence de presse : « Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c’est évident. Je veux juste aider mon équipe à remporter un nouveau titre mondial. Le reste, c’est un débat pour les journalistes. Pour l’instant, je ne me focalise pas sur Haaland.

Messi a déjà montré ce qu’il savait faire, le débat fait partie du jeu, mais cela ne m’inquiète pas. Mon seul objectif est de ramener le trophée à la maison. À 40 ans, je ne serai plus là : on m’aura mis à la porte bien avant. Je ne fais pas de projets à long terme, je vis l’instant présent et je savoure la Coupe du monde. »