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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé contre Erling Haaland : pourquoi cette « future grande rivalité du football » n’a pas encore atteint le niveau de celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Analysis
Coupe du monde
Kylian Mbappé
E. Haaland
France
Norvège
Real Madrid
Manchester City
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
FEATURES
Norvège vs France

Le duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland était présenté comme la prochaine grande rivalité du football, destinée à succéder aux deux décennies de domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cependant, alors que les deux stars, française et norvégienne, s’apprêtent à s’affronter lors de la Coupe du monde 2026, il faut reconnaître que leur affrontement personnel n’a pas encore vraiment décollé, contrairement aux attentes.

Leur duel latent va-t-il enfin prendre forme ? Après seulement deux journées dans cette Coupe du monde où ils figurent dans le même groupe, Mbappé et Haaland se livrent déjà une course au Soulier d’or qui pourrait marquer les esprits.

Les deux attaquants ont déjà inscrit un doublé chacun, contre l’Irak et le Sénégal, et se retrouveront à Boston pour une rencontre décisive pour la première place du Groupe I.

Avec quatre unités au compteur, ils restent toutefois derrière le grand Messi, auteur d’un triplé puis d’un doublé pour porter son total à cinq buts en deux sorties avec l’Argentine. Alors qu’ils talonnent l’un des plus grands joueurs de l’histoire, GOAL analyse pourquoi leur rivalité n’a pas encore atteint le niveau de celle entre Messi et Ronaldo :

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    Dans un autre championnat

    Cette situation s’explique en grande partie par le fait qu’ils brillent dans des championnats très différents : Haaland est en voie de s’imposer comme une icône de la Premier League sous les couleurs de Manchester City, tandis que Mbappé incarne la nouvelle vague des « Galacticos » du Real Madrid en Liga.

    De plus, City ne bénéficie pas encore de la même notoriété mondiale que d’autres cadors de Premier League, et nombre de spectateurs neutres regardent avec indifférence ses récents succès, financés par Abu Dhabi.

    Au plus fort de leur rivalité, Messi et Ronaldo incarnaient chacun un camp du Clásico, à une époque où l’Espagne formait un véritable duopole. Leur rivalité était attisée par des personnalités comme José Mourinho et Sergio Ramos, ainsi que par des duels épiques sur la scène européenne, même si la splendide équipe du Barça dominait alors le Real.

    Or, tant que Haaland et Mbappé ne s’affrontent pas directement, hormis en Ligue des champions et pour le Soulier d’or européen, leur duel peine à prendre son envol.

    • Publicité
  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Différences internationales

    L'un des facteurs clés de cet échec est que la Norvège était, jusqu'à récemment, en marge de la scène internationale – comme l'illustre la première participation de Haaland à un grand tournoi, à 25 ans.

    À l’inverse, Mbappé dispute déjà sa cinquième phase finale ; c’est en grande partie grâce à lui si la France figure parmi les favoris à chaque fois, et il a même remporté la Coupe du monde alors qu’il était encore adolescent en 2018.

    L’absence passée de Haaland sur la scène internationale privait cette prétendue rivalité d’une partie de son intérêt. Mais la Norvège aborde enfin le statut d’outsider et entend bien profiter de cette opportunité pour émerger et ainsi nourrir un duel qui pourrait prendre son essor.

    Les duels que se sont livrés Messi et Ronaldo pour conquérir des titres avec leurs sélections nationales ont été aussi palpitants que leurs exploits en club, chacun évoluant au sein de véritables prétendants à la Coupe du monde et enrichissant leur palmarès continental avec l’Euro et la Copa América.


  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Respect mutuel

    Il existe un respect mutuel entre ces deux superstars contemporaines, qui ne se sont jamais épargné les éloges. Pendant leur longue domination du ballon rond, Messi et Ronaldo sont restés discrets sur leur opinion réciproque, et certains observateurs ont même suggéré une aversion ouverte, surtout au plus fort de leurs duels lors des Clásicos.

    Ces deux « GOAT » (les plus grands de tous les temps) ont récemment enterré la hache de guerre pour des campagnes publicitaires conjointes, notamment avec Louis Vuitton et Lego.

    Interrogé par Canal+ en 2023, Haaland a confié à propos de Mbappé : « Il est tellement fort. Les Français ont tellement de chance qu’il joue pour la France. J’aimerais évidemment qu’il joue pour la Norvège, mais ce n’est pas le cas. Mais oui, c’est un joueur incroyable. Il est tellement rapide, tellement fort, et ça fait tant d’années qu’il est à ce niveau.

    « Il a deux ans de plus que moi ? C’est fou. Il lui reste encore dix ans au plus haut niveau. Il est phénoménal. »

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Différents rôles

    Haaland et Mbappé sont deux types d’attaquants très différents. Le Norvégien est un véritable numéro 9, adroit dans la surface de réparation pour conclure les actions ou pour devancer les défenseurs sur les passes en profondeur. De son côté, l’international français a longtemps occupé le couloir droit, aussi bien au Paris Saint-Germain qu’en équipe de France, et il peut marquer de loin grâce à sa vitesse fulgurante et à sa frappe puissante.

    Si Messi et Ronaldo affichaient des styles de jeu radicalement différents, ils occupaient tous deux majoritairement les couloirs lors de leur apogée, de part et d’autre du Clásico, donnant l’impression d’une concurrence directe permanente et d’une émulation constante vers toujours plus de sommets.

    Kylian Mbappé a d’ailleurs invoqué cet argument pour expliquer pourquoi lui et Haaland ne peuvent pas vraiment être comparés. « Je ne jouais pas seulement en attaque », a-t-il déclaré en 2022. « Je jouais à gauche et à droite. En toute modestie, je ne pense pas que quiconque soit capable de changer de poste comme ça chaque année tout en conservant un excellent niveau de performance au plus haut niveau. »

  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    « On peine à croire tout ce que Messi et Ronaldo ont accompli sur les terrains »

    Haaland et Mbappé ont rapidement pris leurs distances par rapport aux comparaisons avec les deux « GOAT », veillant ainsi à ce que la rivalité de la nouvelle génération ne soit pas trop mise en avant.

    On comprend aisément pourquoi : il serait exceptionnel de voir renaître une rivalité d’une telle intensité. Messi et Ronaldo ont établi des standards extraordinaires en matière de buts (plus de 900 chacun), de gestes de génie et de trophées (81 au total), sans compter une multitude de moments forts.

    « C’est ce que tout le monde pense », a déclaré Haaland à France Football en 2023 lorsqu’on lui a demandé s’il considérait que Mbappé et lui étaient les héritiers de Messi et Ronaldo. « Mais il faut souligner à quel point ce que Messi et Cristiano ont accompli est incroyable. Il faut aussi se rappeler qu’ils continuent sur leur lancée, même s’ils prennent de l’âge. Ce sont toujours des joueurs fantastiques.

    « Mais je ne me compare jamais à d’autres joueurs, ce n’est pas ma manière de fonctionner. Je reste concentré sur moi-même, je cherche simplement à progresser chaque jour, à prendre plaisir sur le terrain et à devenir la meilleure version de moi-même. »

    Avant la rencontre de Coupe du monde face à l’Irak, Mbappé a abondé dans le même sens en conférence de presse : « Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c’est évident. Je veux juste aider mon équipe à remporter un nouveau titre mondial. Le reste, c’est un débat pour les journalistes. Pour l’instant, je ne me focalise pas sur Haaland.

    « Messi a déjà montré ce qu’il savait faire, le débat appartient aux gens, c’est bien, mais cela ne m’obsède pas. Mon seul objectif est de ramener le trophée à la maison. À 40 ans, je ne serai plus là : on m’aura mis à la porte bien avant. Je ne fais pas de projets à long terme, je vis l’instant présent et je profite de la Coupe du monde. »

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Les affrontements de la Ligue des champions

    Cette nouvelle rivalité a pu s’attiser grâce à plusieurs affrontements très médiatisés en Ligue des champions, que Mbappé a jusqu’ici dominés.

    Leur première confrontation remonte aux huitièmes de finale de la saison 2019-2020, lorsque Haaland portait encore les couleurs du Borussia Dortmund. Son doublé avait offert au BVB une victoire surprise 2-1 à l’aller en Allemagne, mais le PSG avait renversé la vapeur au retour pour s’imposer 3-2 sur l’ensemble des deux manches. Mbappé, entré en fin de match en raison d’une blessure, a pourtant été l’un de ceux qui ont imité la célèbre célébration « méditative » de Haaland au coup de sifflet final.

    Lors du tour à élimination directe de la saison 2024-25, Mbappé a de nouveau éclipsé Haaland : après les départs retentissants des deux hommes du PSG et de Dortmund, il a répondu au doublé de la star de Manchester City à l’aller par un triplé décisif au retour, tandis que Haaland, en manque de rythme, restait sur le banc.

    La machine à buts norvégienne a finalement savouré la victoire la saison dernière, quand son penalty a offert un succès en phase de groupes au Bernabéu, Mbappé restant cette fois-ci sur le banc. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés en huitièmes de finale : blessé, le Français n’a joué qu’un rôle mineur et le Real s’est qualifié pour les quarts malgré l’une des rares réalisations de Haaland au match retour, s’imposant aisément 5-1 au score cumulé.

    Sur le plan des trophées européens, Haaland possède toutefois l’avantage : il a contribué au triplé historique de Manchester City en 2023, tandis que Mbappé attend encore son premier sacre continental.

  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Potentiel futur

    Un élément pourrait toutefois propulser cette rivalité dans une autre dimension et ouvrir la voie à un nouveau duel Messi-Ronaldo.

    Depuis longtemps présenté comme une cible de transfert aussi bien au Real Madrid qu’à Barcelone, Haaland voit les spéculations le rapprochant du Barça s’intensifier ces derniers temps. Si le puissant Norvégien venait un jour à porter le maillot blaugrana pour défier le Real de Mbappé, cela marquerait sans doute le début d’une nouvelle ère dans leur rivalité, les deux hommes se retrouvant enfin face à face, de part et d’autre du Clásico. Rappelons que Ronaldo n’avait qu’un an de moins que Haaland lorsqu’il a lui-même signé chez les Blancos, lançant ainsi sa longue rivalité avec Messi.

    Reste à savoir si ce scénario est réaliste : le club catalan vient tout juste de sortir d’une zone de turbulences financières post-Covid, et Haaland affirme être « heureux » à l’Etihad.

    En mars, alors que les rumeurs d’un départ vers le Camp Nou enflammaient la presse, l’agent du Norvégien, Rafaela Pimenta, a coupé court aux spéculations auprès de La Sexta : « Nous avons beaucoup de respect et d’admiration pour Barcelone, mais il n’y a eu absolument aucun contact concernant un éventuel transfert. Le joueur a prolongé son contrat il y a quelques mois, il est très heureux à Manchester City. Tout se passe très bien pour lui et nous n’avons vraiment rien à discuter au sujet d’un transfert alors que tout va si bien à City. »

    Il faudra donc patienter avant de voir cette rivalité s’embraser pour de bon, mais leur duel lors de la Coupe du monde à Boston pourrait déjà attiser les braises.

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