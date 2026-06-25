Haaland et Mbappé ont rapidement pris leurs distances par rapport aux comparaisons avec les deux « GOAT », veillant ainsi à ce que la rivalité de la nouvelle génération ne soit pas trop mise en avant.

On comprend aisément pourquoi : il serait exceptionnel de voir renaître une rivalité d’une telle intensité. Messi et Ronaldo ont établi des standards extraordinaires en matière de buts (plus de 900 chacun), de gestes de génie et de trophées (81 au total), sans compter une multitude de moments forts.

« C’est ce que tout le monde pense », a déclaré Haaland à France Football en 2023 lorsqu’on lui a demandé s’il considérait que Mbappé et lui étaient les héritiers de Messi et Ronaldo. « Mais il faut souligner à quel point ce que Messi et Cristiano ont accompli est incroyable. Il faut aussi se rappeler qu’ils continuent sur leur lancée, même s’ils prennent de l’âge. Ce sont toujours des joueurs fantastiques.

« Mais je ne me compare jamais à d’autres joueurs, ce n’est pas ma manière de fonctionner. Je reste concentré sur moi-même, je cherche simplement à progresser chaque jour, à prendre plaisir sur le terrain et à devenir la meilleure version de moi-même. »

Avant la rencontre de Coupe du monde face à l’Irak, Mbappé a abondé dans le même sens en conférence de presse : « Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c’est évident. Je veux juste aider mon équipe à remporter un nouveau titre mondial. Le reste, c’est un débat pour les journalistes. Pour l’instant, je ne me focalise pas sur Haaland.

« Messi a déjà montré ce qu’il savait faire, le débat appartient aux gens, c’est bien, mais cela ne m’obsède pas. Mon seul objectif est de ramener le trophée à la maison. À 40 ans, je ne serai plus là : on m’aura mis à la porte bien avant. Je ne fais pas de projets à long terme, je vis l’instant présent et je profite de la Coupe du monde. »