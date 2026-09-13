Kylian Mbappé brille alors que le Real Madrid écrase le Rayo Vallecano et met la pression sur Barcelone en tête de la Liga

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a mis en avant l’efficacité offensive de son équipe tout en regrettant une fatigue physique visible en seconde période après un calendrier chargé, en particulier après les efforts fournis en Ligue des champions en milieu de semaine.

Évaluant la finition de son équipe après le match, le technicien portugais a déclaré, comme cité par MadridXtra : « Nous marquons beaucoup de buts, mais nous ratons aussi beaucoup d’occasions. J’ai dit à mon staff qu’un jour, il y aura une équipe qui nous fera payer toutes ces occasions manquées (rires).

« Il y aura un match où nous marquerons sept buts », a-t-il ajouté. « Nous avons joué pendant 45 minutes et ensuite c’était fini. Je savais que les joueurs étaient fatigués et ne pouvaient pas jouer une autre mi-temps comme ça. Regardez comment Bellingham a joué les dix dernières minutes, sans énergie. »