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Kylian Mbappé brille alors que le Real Madrid écrase le Rayo Vallecano et met la pression sur Barcelone en tête de la Liga
Prestation dominatrice qui écrase le Rayo
Le Real Madrid s’est repris après sa défaite surprise contre le Real Betis en s’imposant tranquillement 4-1 face au Rayo samedi soir, ce qui porte à quatre son nombre de victoires lors de ses cinq premières journées de Liga. Mbappe a ouvert le score sur penalty avant de servir Alvaro Carreras quelques minutes plus tard, puis Jude Bellingham a repris en une touche le centre en retrait de Vinicius Jr pour alourdir l’addition. Sergio Camello a brièvement réduit l’écart après la pause, mais Mbappe a scellé la victoire dans le temps additionnel, prolongeant ainsi la série d’invincibilité à domicile du Real Madrid contre le Rayo à 17 matches depuis 1996.
- Getty Images Sport
Mourinho déplore les occasions manquées
L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a mis en avant l’efficacité offensive de son équipe tout en regrettant une fatigue physique visible en seconde période après un calendrier chargé, en particulier après les efforts fournis en Ligue des champions en milieu de semaine.
Évaluant la finition de son équipe après le match, le technicien portugais a déclaré, comme cité par MadridXtra : « Nous marquons beaucoup de buts, mais nous ratons aussi beaucoup d’occasions. J’ai dit à mon staff qu’un jour, il y aura une équipe qui nous fera payer toutes ces occasions manquées (rires).
« Il y aura un match où nous marquerons sept buts », a-t-il ajouté. « Nous avons joué pendant 45 minutes et ensuite c’était fini. Je savais que les joueurs étaient fatigués et ne pouvaient pas jouer une autre mi-temps comme ça. Regardez comment Bellingham a joué les dix dernières minutes, sans énergie. »
Silva évoque son adaptation au milieu de terrain
Si Mbappé est entré dans l'histoire en égalant le record de Karim Benzema en 2021-2022 de six buts lors de ses cinq premiers matches, Bernardo Silva a lui aussi franchi une nouvelle étape pour asseoir son influence dans l'équipe. Le milieu portugais est arrivé cet été comme l'une des recrues phares du club et endosse progressivement un rôle central dans le projet, en dictant le tempo et en apportant du contrôle à la circulation du ballon de l'équipe.
Revenant sur son adaptation après ce succès, Silva a détaillé ce que son entraîneur attend de lui : « Nous sommes heureux d'avoir pris les trois points, mais nous devons maintenant nous préparer pour le prochain match. Ce que Jose Mourinho me demande ? D'aider à la construction avec le ballon. Il veut que j'apporte plus de fluidité à l'équipe pour que nous puissions faire progresser le ballon. J'essaie de m'adapter et de donner la meilleure version de moi-même. »
- AFP
Déplacement à Elche en vue
Le géant espagnol se tourne immédiatement vers l’action nationale en semaine lorsqu’il se déplace pour affronter Elche mardi soir afin d’entretenir sa très bonne dynamique. La pression se déplace désormais sur Barcelone, qui doit prendre les trois points contre Levante pour reprendre trois points d’avance en tête de la Liga. Mourinho est confronté à la tâche délicate de faire tourner intelligemment son effectif pour garder des joueurs comme Bellingham frais avant que le calendrier ne s’intensifie encore avec les engagements européens.
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