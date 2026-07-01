Kylian Mbappé bat le record de Ronaldo en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire écrasante de la France face à la Suède en seizièmes de finale

Le moment historique est survenu juste avant la mi-temps. Après un une-deux incisif avec Ousmane Dembélé, Mbappé a effacé le Suédois Viktor Gyökeres d’un dribble avant d’enrouler sa frappe dans le petit filet opposé, battant le gardien Jacob Widell Zetterström. Ce but, son neuvième en phase à élimination directe de la Coupe du monde, lui permet de surpasser les légendes brésiliennes Leonidas et Ronaldo, jusqu’alors co-détenteurs du record.

« Je sais très bien qui je suis, comment je joue, ce que je dois faire, mais il ne s’agit pas seulement de moi », a déclaré Mbappé. « Toute l’équipe sait ce qu’il faut faire. C’est une nouvelle compétition qui a commencé aujourd’hui. Nous avons bien joué, mais nous avons manqué d’audace. Nous aurions pu mieux faire en début de match. »