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Kylian Mbappé bat le record de Ronaldo en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire écrasante de la France face à la Suède en seizièmes de finale
Mbappé éclipse les légendes brésiliennes
Le moment historique est survenu juste avant la mi-temps. Après un une-deux incisif avec Ousmane Dembélé, Mbappé a effacé le Suédois Viktor Gyökeres d’un dribble avant d’enrouler sa frappe dans le petit filet opposé, battant le gardien Jacob Widell Zetterström. Ce but, son neuvième en phase à élimination directe de la Coupe du monde, lui permet de surpasser les légendes brésiliennes Leonidas et Ronaldo, jusqu’alors co-détenteurs du record.
« Je sais très bien qui je suis, comment je joue, ce que je dois faire, mais il ne s’agit pas seulement de moi », a déclaré Mbappé. « Toute l’équipe sait ce qu’il faut faire. C’est une nouvelle compétition qui a commencé aujourd’hui. Nous avons bien joué, mais nous avons manqué d’audace. Nous aurions pu mieux faire en début de match. »
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À la poursuite de Lionel Messi pour le Soulier d’or
Mbappé n’avait pas fini d’écrire les annales après la pause. Après que Bradley Barcola a doublé l’avance des Bleus dès le retour des vestiaires, l’attaquant a inscrit un troisième but à la 74^e minute. Bien lancé par une passe millimétrée de Michael Olise, il a conclu avec sang-froid dans le coin opposé, scellant définitivement le sort de la rencontre.
Ce succès porte à six son total dans la Coupe du monde 2026, l’alignant ainsi sur la légende argentine Lionel Messi dans la course au Soulier d’or. Plus significatif encore, Mbappé compte désormais 18 buts en phase finale, à une seule longueur du record absolu de Messi (19).
Un hommage émouvant à Didier Deschamps
Dès qu’il est entré dans l’histoire, Mbappé s’est précipité vers la ligne de touche pour célébrer ce moment avec le sélectionneur Didier Deschamps. Ce fut un instant émouvant pour le camp français, marquant le retour de Deschamps sur le banc après avoir manqué le dernier match de la phase de poules contre la Norvège pour assister aux funérailles de sa mère.
Le geste du capitaine a souligné l’unité qui règne au sein de l’équipe alors qu’elle aborde la phase décisive du tournoi. Mbappé a apporté son soutien à l’entraîneur en déclarant : « Il sait qu’il ne sera jamais seul avec nous et que nous le soutiendrons. » Deschamps a réagi à l’hommage rendu par les joueurs. « Nous avons une mission à accomplir – et moi aussi, avec eux », a déclaré Deschamps.
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Prochain rendez-vous : le match décisif contre le Paraguay
Cette victoire face à la Suède est leur plus large succès en phase à élimination directe depuis la finale de 1998 contre le Brésil. Prochain rendez-vous : un huitième de finale crucial face au Paraguay à Philadelphie, le 4 juillet. Avec un Mbappé en feu et des coéquipiers à leur meilleur niveau, les Bleus apparaissent comme l’équipe à battre alors que le tableau se resserre en Amérique du Nord.