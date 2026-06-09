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Kylian MbappeGetty
Yosua Arya

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Kylian Mbappé affirme qu’il « économise » son meilleur niveau pour la Coupe du monde, mais le capitaine français, en manque d’efficacité, a été éclipsé par Michael Olise, auteur d’un hat-trick

Kylian Mbappé
France
France vs Irlande du Nord
Coupe du monde
M. Olise

Kylian Mbappé reste muet depuis trois matches consécutifs avec les Bleus, mais Didier Deschamps ne s’en émeut pas à la veille de la Coupe du monde. L’attaquant du Real Madrid a plaisanté en affirmant réserver son instinct de buteur pour le tournoi, tandis que Michael Olise s’est illustré en inscrivant un triplé lors de la victoire 3-1 contre l’Irlande du Nord.

  • La France aborde la Coupe du monde avec des résultats mitigés en attaque

    La France a battu l’Irlande du Nord 3-1 lors de son dernier match avant son départ pour la Coupe du monde, mais tous les regards étaient tournés vers les performances contrastées de deux de ses plus grandes stars offensives.

    Mbappé a enchaîné un troisième match consécutif sans marquer, malgré plusieurs occasions créées. Cette période de disette est inhabituelle pour le capitaine français, qui a inscrit 56 buts en 98 sélections, mais ni le joueur ni son sélectionneur ne semblent s'en inquiéter. C'est plutôt Olise qui a fait la une des journaux. L'ailier du Bayern Munich a réalisé un brillant triplé à Lille, confirmant la forme impressionnante dont il fait preuve en club et renforçant son influence grandissante au sein de l'équipe nationale.

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  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    Mbappé balaye les doutes sur son efficacité

    Malgré une soirée frustrante où Mbappé est apparu en manque de repères en attaque, Deschamps refuse de s’alarmer concernant l’inefficacité actuelle de son avant-centre. Le sélectionneur a écarté d’un simple haussement d’épaules les interrogations sur la confiance de son joueur phare.

    « Je ne m’inquiète pas. Il a eu plusieurs occasions, mais n’a pas été décisif. Il m’a dit qu’il se réservait pour les États-Unis, ça me va », a-t-il déclaré à TF1.

  • Olise est l’attraction principale

    Alors que Mbappé peinait à se mettre en valeur, Olise a livré une prestation qui a confirmé son statut de joueur français le plus en forme à l’approche du tournoi. Le joueur de 24 ans s’est montré implacable, profitant des rebonds de part et d’autre de la mi-temps avant de parachever son triplé d’une superbe frappe enroulée à distance.

    Didier Deschamps s’est montré dithyrambique à son sujet, suggérant même qu’il pourrait être, à l’heure actuelle, la principale menace offensive des Bleus. Le sélectionneur a déclaré : « Il est rayonnant, à l’image de sa saison au Bayern. Tout lui semble facile. Il est efficace, et c’est formidable. Nous aurons également besoin d’autres joueurs. »

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    Tous les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde.

    L'équipe de France s'apprête à rejoindre son camp d'entraînement proche de Boston, alors que l'attention se porte désormais intégralement sur la Coupe du monde. Deschamps espère que son groupe renforcera sa cohésion tout en veillant à ce que ses joueurs clés arrivent à leur meilleur niveau. Mbappé et Olise sont attendus comme les chefs de file des Bleus en Amérique du Nord, où ils évolueront dans le groupe I aux côtés du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège.

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