La France a battu l’Irlande du Nord 3-1 lors de son dernier match avant son départ pour la Coupe du monde, mais tous les regards étaient tournés vers les performances contrastées de deux de ses plus grandes stars offensives.

Mbappé a enchaîné un troisième match consécutif sans marquer, malgré plusieurs occasions créées. Cette période de disette est inhabituelle pour le capitaine français, qui a inscrit 56 buts en 98 sélections, mais ni le joueur ni son sélectionneur ne semblent s'en inquiéter. C'est plutôt Olise qui a fait la une des journaux. L'ailier du Bayern Munich a réalisé un brillant triplé à Lille, confirmant la forme impressionnante dont il fait preuve en club et renforçant son influence grandissante au sein de l'équipe nationale.