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Kylian Mbappé affirme être « prêt à être célèbre » et explique que son arrivée chez les « Galactiques » du Real Madrid lui a simplifié la vie de star de premier plan
Trouver la sérénité malgré les difficultés sur le terrain
Dans une récente interview accordée au Parisien, Kylian Mbappé a décrit le contraste saisissant qui marque son quotidien depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Le Real Madrid a toujours exigé l’excellence, mais le joueur de 27 ans a connu deux saisons sportivement complexes sur le plan technique. Il a remporté le Soulier d’or européen dès sa première saison et a été sacré meilleur buteur de la Liga à deux reprises, sans toutefois décrocher de trophée majeur. Comme si cela ne suffisait pas, son ancien club, le Paris Saint-Germain, a remporté la Ligue des champions deux fois de suite pendant son absence. Pourtant, devenir un « Galactico » lui a apporté, à sa grande surprise, une certaine sérénité en dehors du terrain. La notoriété étouffante qu’il subissait en France s’est atténuée, lui permettant de sortir sans être constamment entouré de gardes du corps.
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Adopter un mode de vie ordinaire à Madrid
Interrogé sur sa renommée planétaire, Mbappé a assumé sans détour son statut de superstar tout en se réjouissant d’avoir retrouvé une forme d’anonymat. Il a confié au média français : « Je suis prêt à être célèbre ; je dois faire avec. » L’attaquant explique que ce changement a eu un impact positif sur sa vie personnelle, lui permettant de mener des activités auparavant impossibles. « Je suis très heureux à Madrid ; je peux vivre plus librement qu’en France. Je peux sortir dans la rue sans protection. Je peux vivre ma vie et faire des projets que je ne faisais pas avant. C’est bien. Je fais des choses tout à fait normales, plus que ce que les gens pensent », ajoute-t-il.
Les souvenirs douloureux d'une défaite cruelle en Coupe du monde
Si sa vie en Espagne lui procure un certain épanouissement loin des terrains, le souvenir douloureux de ses échecs en sélection continue de le hanter. Revenant sur la défaite face à l’Argentine en finale de 2022, Mbappé a admis que les séquelles psychologiques restaient vives. Il a confié : « C’est très difficile de perdre une finale de Coupe du monde. C’est une compétition qui se tient tous les quatre ans et beaucoup de joueurs qui ont disputé cette finale ne seront plus là pour la suivante. La cruauté de la situation, c’est d’avoir traversé tout cela pour finalement perdre aux tirs au but. Je ne crois pas à la chance : les tirs au but ne sont pas une loterie, c’est une question de technique, mais cela reste la manière la plus cruelle de perdre une finale de Coupe du monde. »
- AFP
Lancement de la nouvelle campagne pour la Coupe du monde
Désormais, Mbappé doit transformer ces souvenirs douloureux en carburant pour la motivation, alors que la France entame sa campagne pour la Coupe du monde 2026 par un match d’ouverture contre le Sénégal. Porté par un nouveau sentiment de liberté personnelle, l’icône mondiale aura à cœur de guider son pays vers la gloire internationale et d’effacer enfin la déception tenace d’il y a quatre ans.