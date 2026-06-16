Si sa vie en Espagne lui procure un certain épanouissement loin des terrains, le souvenir douloureux de ses échecs en sélection continue de le hanter. Revenant sur la défaite face à l’Argentine en finale de 2022, Mbappé a admis que les séquelles psychologiques restaient vives. Il a confié : « C’est très difficile de perdre une finale de Coupe du monde. C’est une compétition qui se tient tous les quatre ans et beaucoup de joueurs qui ont disputé cette finale ne seront plus là pour la suivante. La cruauté de la situation, c’est d’avoir traversé tout cela pour finalement perdre aux tirs au but. Je ne crois pas à la chance : les tirs au but ne sont pas une loterie, c’est une question de technique, mais cela reste la manière la plus cruelle de perdre une finale de Coupe du monde. »