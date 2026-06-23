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Kylian Mbappé admet qu’un retard de deux heures causé par un orage l’a rendu « très nerveux », avant de guider la France vers la victoire en Coupe du monde face à l’Irak
Malgré l'interruption due à la tempête, la France a poursuivi sa lancée.
Le match de Coupe du monde entre la France et l’Irak, disputé à Philadelphie, a été perturbé par des conditions météorologiques extrêmes, contraignant les officiels à suspendre la rencontre pendant une longue période. Les joueurs des deux équipes ont été renvoyés dans leurs vestiaires en attendant que les conditions s’améliorent.
Après la reprise, les Bleus ont rapidement repris le contrôle et s’imposé sans difficulté 3-0. Kylian Mbappé a joué un rôle décisif, inscrivant un doublé qui offre à la France les trois points et une place en huitièmes de finale.
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Mbappé se confie sur cette attente difficile
Après la rencontre, Mbappé s’est exprimé sans détour sur l’incidence du long délai sur son état d’esprit. Le capitaine des Bleus a reconnu qu’il était quasi impossible de préserver l’intensité requise pour un match international à enjeu lorsque le programme est totalement perturbé par des facteurs extérieurs.
« La nuit a été très longue. J’ai ressenti beaucoup d’émotions et j’étais très nerveux », a-t-il confié à ESPN. « C’est très difficile, car il fallait rester concentrés, rester présents au vestiaire. »
La difficulté à maintenir la concentration
Mbappé a décrit avec précision les difficultés posées par cette interruption de près de deux heures. Le groupe français a dû trouver des solutions pour rester concentré sans perdre l’agressivité nécessaire pour percer, une fois l’éclaircie revenue, le bloc défensif irakien.
« Nous sommes restés une heure et demie, presque deux heures, dans les vestiaires », a-t-il ajouté. « Rester concentré est très difficile. Cela demande beaucoup d’efforts. Nous avons fait un gros effort pour essayer de rester dans le coup. C’est très compliqué, mais au final, nous avons atteint notre objectif. »
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La France vise à maintenir son élan.
La France entend capitaliser sur l’élan de cette victoire pour aborder sereinement la prochaine étape de sa Coupe du monde. Ce succès lui a déjà assuré une place en phase à élimination directe. Mais avant cela, les Bleus affronteront la Norvège vendredi lors de leur dernier match de groupe, qui désignera le vainqueur de la poule.