Kylian Mbappé admet qu’un retard de deux heures causé par un orage l’a rendu « très nerveux », avant de guider la France vers la victoire en Coupe du monde face à l’Irak

Le match de Coupe du monde entre la France et l’Irak, disputé à Philadelphie, a été perturbé par des conditions météorologiques extrêmes, contraignant les officiels à suspendre la rencontre pendant une longue période. Les joueurs des deux équipes ont été renvoyés dans leurs vestiaires en attendant que les conditions s’améliorent.

Après la reprise, les Bleus ont rapidement repris le contrôle et s’imposé sans difficulté 3-0. Kylian Mbappé a joué un rôle décisif, inscrivant un doublé qui offre à la France les trois points et une place en huitièmes de finale.