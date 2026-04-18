Getty Images Sport
Traduit par
« Kylian Mbappé a semé l’égoïsme dans le vestiaire du Real Madrid », accuse une ancienne star d’Arsenal et de Chelsea, qui critique ouvertement le Français après l’élimination en Ligue des champions
L’arrivée de Mbappé est jugée comme un fiasco.
L’ancien international français Laurent Petit, ex-star d’Arsenal et de Chelsea, accuse Kylian Mbappé de « répandre l’égoïsme dans le vestiaire du Real Madrid ». Cette critique cinglante intervient après l’élimination du club merengue en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, un revers qui a provoqué une profonde remise en question au Santiago Bernabéu.
L’ancien milieu de terrain, aujourd’hui consultant pour la chaîne française RMC, n’a pas mâché ses mots à propos de son compatriote. Il a suggéré que la présence du champion du monde avait altéré la dynamique du groupe, affirmant : « Ce n’est pas uniquement la faute de Mbappé. Mais son arrivée a rempli le vestiaire du Real Madrid d’égoïsme. C’est un fiasco. »
- Getty Images Sport
En comparaison avec le Paris Saint-Germain
Petit a pris l’exemple du Paris Saint-Germain, ex-club de Mbappé, pour illustrer une équipe qui s’est renforcée en abandonnant la culture individualiste qu’il impute à l’attaquant. Depuis le départ du joueur en 2024, le club de la capitale affiche une plus grande cohésion, fait que le consultant a souligné pour expliquer les actuelles difficultés du Real Madrid.
« Le timing joue vraiment en sa défaveur », a noté Petit en comparant les deux clubs. « Depuis que le PSG joue comme une équipe, il est phénoménal. Ils sont tous unis, comme les doigts d’une main. » Rappelons que l’ancien milieu de terrain a déjà qualifié l’attaquant de « chercheur d’attention » et remis en question son aptitude à porter le brassard de capitaine de l’équipe de France.
Le carton rouge de Camavinga accentue le chaos.
Si Mbappé a essuyé le plus gros des critiques, Petit a également désigné Eduardo Camavinga comme l’un des principaux responsables de l’effondrement tactique face au Bayern. Le polyvalent milieu de 23 ans a été expulsé après deux cartons jaunes pour une faute puis pour avoir retardé la reprise du jeu, un incident qui, selon Petit, a anéanti les espoirs de remontée madrilène à l’Allianz Arena.
« Si quelqu’un doit être blâmé, c’est Camavinga », a-t-il ajouté. « Sa faute a été catastrophique. À ce moment du match (86^e minute), le carton rouge était très sévère, mais l’arbitre n’a fait qu’appliquer les règles. Le Real se cache toujours derrière la performance de l’arbitre. » Battu 6-4 sur l’ensemble des deux rencontres, le champion d’Espagne en titre quitte ainsi la compétition européenne.
- Getty
Arbeloa exprime sa colère face aux décisions de l’arbitre
L’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa a manifesté sa colère après la rencontre, pointant du doigt l’arbitre Slavko Vincic plutôt que les performances individuelles de ses joueurs. Le coup de sifflet final a donné lieu à des scènes chaotiques : Arda Güler a écopé d’un carton rouge pour protestation, tandis que des cadres comme Vinícius Júnior et Antonio Rüdiger ont encerclé l’équipe arbitrale.
L’entraîneur madrilène a ensuite confié sa frustration à la presse : « On ne peut pas expulser un joueur pour un geste comme celui-là. L’arbitre n’avait même pas vu qu’il tenait un carton, et il a gâché un match passionnant, équilibré, une vraie bataille. Avec ce carton rouge, tout était fini. C’est incroyable d’expulser un joueur pour si peu ; ce n’est pas possible dans un match de ce niveau. Nous sommes bouleversés, en colère et déçus ; la situation est injuste. »