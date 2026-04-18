L’ancien international français Laurent Petit, ex-star d’Arsenal et de Chelsea, accuse Kylian Mbappé de « répandre l’égoïsme dans le vestiaire du Real Madrid ». Cette critique cinglante intervient après l’élimination du club merengue en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, un revers qui a provoqué une profonde remise en question au Santiago Bernabéu.

L’ancien milieu de terrain, aujourd’hui consultant pour la chaîne française RMC, n’a pas mâché ses mots à propos de son compatriote. Il a suggéré que la présence du champion du monde avait altéré la dynamique du groupe, affirmant : « Ce n’est pas uniquement la faute de Mbappé. Mais son arrivée a rempli le vestiaire du Real Madrid d’égoïsme. C’est un fiasco. »