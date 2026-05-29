« Kylian Mbappé a raison de prendre position » : Michel Platini approuve l’avertissement politique lancé par le héros « intelligent » du Real Madrid, tout en lui adressant un conseil ferme

Dans une interview accordée à Vanity Fair, l’attaquant madrilène a clairement exprimé ses craintes face à une éventuelle victoire électorale de l’extrême droite. Expliquant son opposition, Mbappé a déclaré : « Cela me touche, je sais ce que cela signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent au pouvoir. »

Interrogé sur RTL, Michel Platini a réagi : « Kylian Mbappé a raison de s'exprimer quand il ne porte pas le brassard de capitaine ou le maillot de l'équipe de France. S'il est à Madrid ou ailleurs, il peut bien sûr prendre position politiquement. Mais avec le brassard et le maillot de l'équipe de France, on joue pour tous les Français. Il est donc difficile de prendre position. »