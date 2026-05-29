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« Kylian Mbappé a raison de prendre position » : Michel Platini approuve l’avertissement politique lancé par le héros « intelligent » du Real Madrid, tout en lui adressant un conseil ferme
La rencontre se fait de plus en plus disputée
Mbappé a récemment créé l’événement dans son pays natal en exprimant son vif souci face à une possible victoire du Rassemblement national, formation d’extrême droite, à l’élection présidentielle. Le chef de file de ce parti, Jordan Bardella, a répliqué par une série de publications sur les réseaux sociaux, tandis que Michel Platini a défendu le droit de l’attaquant à s’exprimer dans le débat public. L’ancienne star des Bleus a toutefois insisté : ces prises de position personnelles doivent rester strictement distinctes de ses missions au sein de l’équipe nationale.
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Mbappé exprime ses craintes politiques
Dans une interview accordée à Vanity Fair, l’attaquant madrilène a clairement exprimé ses craintes face à une éventuelle victoire électorale de l’extrême droite. Expliquant son opposition, Mbappé a déclaré : « Cela me touche, je sais ce que cela signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent au pouvoir. »
Interrogé sur RTL, Michel Platini a réagi : « Kylian Mbappé a raison de s'exprimer quand il ne porte pas le brassard de capitaine ou le maillot de l'équipe de France. S'il est à Madrid ou ailleurs, il peut bien sûr prendre position politiquement. Mais avec le brassard et le maillot de l'équipe de France, on joue pour tous les Français. Il est donc difficile de prendre position. »
Selon la légende, le club doit se méfier de toute division interne.
Platini a salué l’intelligence des footballeurs modernes tout en mettant en garde la star madrilène sur les conséquences parfois polémiques de ses prises de position publiques. « C’est une bonne chose que des personnes intelligentes puissent s’exprimer sur des questions de société. Les footballeurs ne sont pas forcément des idiots. Certains d’entre eux sont même très intelligents », a déclaré Platini, avant d’ajouter : « Dès que tu prends position, tu vas contrarier la moitié du monde. À moins d’assumer pleinement tout ce que tu dis. Je pense que Kylian le fait. »
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La phase de qualification pour la Coupe du monde approche
Kylian Mbappé doit rapidement trouver l’équilibre entre cette tempête politique et ses responsabilités sur le terrain, alors que l’équipe de Didier Deschamps se prépare pour la Coupe du monde 2026. Placée dans le groupe I, la France débutera par un prometteur face-à-face avec le Sénégal au MetLife Stadium le 16 juin, avant d’affronter l’Irak et la Norvège. Le capitaine entendra faire taire ses détracteurs politiques en reproduisant ses performances exceptionnelles en sélection et en menant les Bleus loin dans la compétition.